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Военные базы США по всей Европе приведены в состояние повышенной готовности – СNN

Военные базы США по всей Европе приведены в состояние повышенной готовности – СNN - 10.07.2024 Украина.ру

Военные базы США по всей Европе приведены в состояние повышенной готовности – СNN

Россия намеревается атаковать военные базы Соединенных Штатов и их персонал через доверенных лиц, а потому такие объекты по всей Европе с прошлой недели были приведены в состояние повышенной готовности. Об этом пишет CNN, ссылаясь на осведомленные источники

2024-07-10T09:53

2024-07-10T09:53

2024-07-10T09:59

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"Военные базы США по всей Европе были приведены в состояние повышенной готовности на прошлой неделе впервые за десятилетие после того, как США получили разведданные о том, что поддерживаемые Россией субъекты рассматривают возможность проведения диверсионных атак против американского военного персонала и объектов", – сказано в публикации. Уточняется, что будто бы аналогичные операции России по всей Европе уже были сорваны в минувших месяцах. В качестве примера приводятся задержания немца и россиянина по подозрению в подготовке взрывов и поджогов объектов, включая американские военные базы.Так называемую активизацию РФ по подготовке "тайных диверсий" автор публикации связывает с предстоящими американскими выборами, отмечая, что Россия становится "все более наглой и агрессивной", делая все, чтобы подорвать общественную поддержку Украины. Ранее газета Reuters сообщала, что в страхе перед "нападением РФ" НАТО сформирует до 50 бригад военнослужащих.Подробнее о том, почему в Калининграде не боятся НАТО читайте в интервью главного редактора аналитического портала RuBaltic.Ru Александра Носовича на сайте Украина.ру.

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