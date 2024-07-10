Военные базы США по всей Европе приведены в состояние повышенной готовности – СNN - 10.07.2024 Украина.ру
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Военные базы США по всей Европе приведены в состояние повышенной готовности – СNN
Военные базы США по всей Европе приведены в состояние повышенной готовности – СNN - 10.07.2024 Украина.ру
Военные базы США по всей Европе приведены в состояние повышенной готовности – СNN
Россия намеревается атаковать военные базы Соединенных Штатов и их персонал через доверенных лиц, а потому такие объекты по всей Европе с прошлой недели были приведены в состояние повышенной готовности. Об этом пишет CNN, ссылаясь на осведомленные источники
2024-07-10T09:53
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"Военные базы США по всей Европе были приведены в состояние повышенной готовности на прошлой неделе впервые за десятилетие после того, как США получили разведданные о том, что поддерживаемые Россией субъекты рассматривают возможность проведения диверсионных атак против американского военного персонала и объектов", – сказано в публикации. Уточняется, что будто бы аналогичные операции России по всей Европе уже были сорваны в минувших месяцах. В качестве примера приводятся задержания немца и россиянина по подозрению в подготовке взрывов и поджогов объектов, включая американские военные базы.Так называемую активизацию РФ по подготовке "тайных диверсий" автор публикации связывает с предстоящими американскими выборами, отмечая, что Россия становится "все более наглой и агрессивной", делая все, чтобы подорвать общественную поддержку Украины. Ранее газета Reuters сообщала, что в страхе перед "нападением РФ" НАТО сформирует до 50 бригад военнослужащих.Подробнее о том, почему в Калининграде не боятся НАТО читайте в интервью главного редактора аналитического портала RuBaltic.Ru Александра Носовича на сайте Украина.ру.
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новости, сша, европа, россия, нато, сво, диверсия, диверсанты, война
Новости, США, Европа, Россия, НАТО, СВО, диверсия, диверсанты, война

Военные базы США по всей Европе приведены в состояние повышенной готовности – СNN

09:53 10.07.2024 (обновлено: 09:59 10.07.2024)
 
© РИА Новости . Саид Закерия / Перейти в фотобанкАвиабаза в Баграме
Авиабаза в Баграме - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Саид Закерия
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Россия намеревается атаковать военные базы Соединенных Штатов и их персонал через доверенных лиц, а потому такие объекты по всей Европе с прошлой недели были приведены в состояние повышенной готовности. Об этом пишет CNN, ссылаясь на осведомленные источники
"Военные базы США по всей Европе были приведены в состояние повышенной готовности на прошлой неделе впервые за десятилетие после того, как США получили разведданные о том, что поддерживаемые Россией субъекты рассматривают возможность проведения диверсионных атак против американского военного персонала и объектов", – сказано в публикации.
Уточняется, что будто бы аналогичные операции России по всей Европе уже были сорваны в минувших месяцах. В качестве примера приводятся задержания немца и россиянина по подозрению в подготовке взрывов и поджогов объектов, включая американские военные базы.
"Разведданные, которые США получили в течение последних двух недель и о которых ранее не сообщалось, были признаны достаточно тревожными, чтобы внедрить дополнительные протоколы безопасности (...) Несколько военных баз США в Европе повысили уровень своей боевой готовности до состояния принудительной защиты", – пишет СМИ.
Так называемую активизацию РФ по подготовке "тайных диверсий" автор публикации связывает с предстоящими американскими выборами, отмечая, что Россия становится "все более наглой и агрессивной", делая все, чтобы подорвать общественную поддержку Украины.
Ранее газета Reuters сообщала, что в страхе перед "нападением РФ" НАТО сформирует до 50 бригад военнослужащих.
Подробнее о том, почему в Калининграде не боятся НАТО читайте в интервью главного редактора аналитического портала RuBaltic.Ru Александра Носовича на сайте Украина.ру.
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