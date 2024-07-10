Военные базы США по всей Европе приведены в состояние повышенной готовности – СNN
09:53 10.07.2024 (обновлено: 09:59 10.07.2024)
Россия намеревается атаковать военные базы Соединенных Штатов и их персонал через доверенных лиц, а потому такие объекты по всей Европе с прошлой недели были приведены в состояние повышенной готовности. Об этом пишет CNN, ссылаясь на осведомленные источники
"Военные базы США по всей Европе были приведены в состояние повышенной готовности на прошлой неделе впервые за десятилетие после того, как США получили разведданные о том, что поддерживаемые Россией субъекты рассматривают возможность проведения диверсионных атак против американского военного персонала и объектов", – сказано в публикации.
Уточняется, что будто бы аналогичные операции России по всей Европе уже были сорваны в минувших месяцах. В качестве примера приводятся задержания немца и россиянина по подозрению в подготовке взрывов и поджогов объектов, включая американские военные базы.
"Разведданные, которые США получили в течение последних двух недель и о которых ранее не сообщалось, были признаны достаточно тревожными, чтобы внедрить дополнительные протоколы безопасности (...) Несколько военных баз США в Европе повысили уровень своей боевой готовности до состояния принудительной защиты", – пишет СМИ.
Так называемую активизацию РФ по подготовке "тайных диверсий" автор публикации связывает с предстоящими американскими выборами, отмечая, что Россия становится "все более наглой и агрессивной", делая все, чтобы подорвать общественную поддержку Украины.
Ранее газета Reuters сообщала, что в страхе перед "нападением РФ" НАТО сформирует до 50 бригад военнослужащих.