https://ukraina.ru/20240710/1056165195.html

Безответственный шаг Лондона, терроризм, обстрелы, пострадавшие. Главное на Украине на 13:30 10 июля

Безответственный шаг Лондона, терроризм, обстрелы, пострадавшие. Главное на Украине на 13:30 10 июля - 10.07.2024 Украина.ру

Безответственный шаг Лондона, терроризм, обстрелы, пострадавшие. Главное на Украине на 13:30 10 июля

Российские войска наступают на 15 участках фронта; ФСБ предотвратила теракты; Великобритания разрешила Украине бить ракетами Storm Shadow по России

2024-07-10T13:30

2024-07-10T13:30

2024-07-10T15:42

эксклюзив

хроники

украина

россия

владимир зеленский

александр сырский

сбу

обстрелы

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056165799_0:177:2500:1583_1920x0_80_0_0_4fdc20bf22f7fc1986a5499313aebbf4.jpg

Боевые действияАртиллеристы группировки войск ВС РФ "Запад" уничтожили замаскированный расчет БПЛА противника, огнем из 122-мм гаубицы Д-30 бойцы поразили точку, с которой взлетали беспилотники, а также личный состав ВСУ. Об этом сообщает 10 июля пресс-служба Минобороны России.Сообщается также, что "в течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей".Кроме того, расчет ЗРПК "Панцирь-С1" уничтожил беспилотник ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток".Как информирует 10 июля пресс-центр группировки ВС РФ "Север", "подразделениями группировки поражена живая сила и техника 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады национальной гвардии Украины в районах Волчанска, Циркунов и Липцов".Отражены девять контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты ВСУ, 17-й бригады национальной гвардии и штурмовой бригады "Лють" МВД Украины. Противник понёс потери.Ситуация на фронте продолжает ухудшаться для ВСУ, российские войска давят одновременно на 15 участках, сообщает телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на источник в украинском Генштабе. Авторы канала отмечают, что на Банковой недовольны главкомом ВСУ Александром Сырским, который обещал Владимиру Зеленскому новое контрнаступление на конец лета, а сам не может остановить продвижение российской армии.ОбстрелыВСУ продолжают обстреливать гражданские объекты на российской территории. За прошедшие сутки около 60 украинских беспилотников атаковали семь приграничных районов Белгородской области, пострадали шесть мирных жителей, одна из пострадавших находится в реанимации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщает в своём телеграм-канале в среду, 10 июля, об обстреле со стороны ВСУ центра Горловки.В результате ранения получили два мирных жителя — женщина 1964 г. р. и мужчина 1945 г. р. Кроме того, повреждения получил частный дом в населенном пункте Александровка.Предотвращены терактыФедеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны России, подготовка которых проходила под руководством представителей украинской разведки.Также ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб устроить теракт на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.В ожидании эскалацииСудя по всему, Запад готовит обострение украинского кризиса. Новое правительство лейбористов не станет отменять решение, разрешающее Киеву наносить удары британским оружием по территории России, информирует FT.Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита НАТО в Вашингтоне, заявил, что Киев должен самостоятельно решать, как использовать крылатые ракеты Storm Shadow, переданные Великобританией. Об этом сообщает Blumberg.Другими словами, Киев может использовать ракеты Storm Shadow, которые способны способные преодолевать расстояния до 560 километров, для ударов вглубь России. Разумеется, Россия такие удары не оставит без ответа.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели заявлений Стармера по ракетам Storm Shadow, но считают подобное ещё одним безответственным шагом в сторону эскалации, передаёт РИА "Новости"."Мы все это тщательно будем фиксировать и, разумеется, принимать соответствующие меры", — сказал Песков журналистам.Тем временем ВС РФ готовят специалистов по борьбе с БПЛА противника. Пресс-служба МО России сообщает 10 июля, что на подмосковном полигоне "Алабино" подготовлена первая партия инструкторов по противодействию беспилотной авиации."По словам инструкторов Московского военного округа, основная сложность заключалась в необходимости обучить бойцов просчитывать траекторию полета объекта и стрелять в то место, куда цель еще не долетела", — говорится в сообщении ведомства.Сообщается также, что в дальнейшем подготовленные инструкторы-методисты будут направлены в тыловые районы зоны СВО для обучения специалистов по воздушному прикрытию боевых подразделений.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё, читайте в материале "Украинские блогеры-миллионники массово призывают Зеленского к переговорам, на них уже донесли в СБУ" https://ukraina.ru/20240710/1056163131.htmlна сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, россия, владимир зеленский, александр сырский, сбу, обстрелы, спецоперация