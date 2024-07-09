В МИД РФ дали оценку "пиар-акции Зеленского" вокруг трагедии в "Охматдете" - 09.07.2024 Украина.ру
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В МИД РФ дали оценку "пиар-акции Зеленского" вокруг трагедии в "Охматдете"
В МИД РФ дали оценку "пиар-акции Зеленского" вокруг трагедии в "Охматдете" - 09.07.2024 Украина.ру
В МИД РФ дали оценку "пиар-акции Зеленского" вокруг трагедии в "Охматдете"
Попытки использовать трагедию в Киеве, связанную с разрушением детской больницы "Охматдет" для пропаганды, в очередной раз демонстрируют бесчеловечную сущность Владимира Зеленского и его режима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2024-07-09T12:28
2024-07-09T12:39
новости
россия
владимир зеленский
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Она напомнила уже подтвержденный факт, что в строение на территории детской больницы попала одна из ракет зенитно-ракетного комплекса Nasams, а по соседству с клиникой как раз расположен завод "Артем", тогда как в шаговой доступности – комплекс зданий Минобороны Украины и склады ВСУ. "Разумеется, никто не сказал и о том, что бандеровцы сознательно размещают системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом", – цитирует ее РИА Новости. Ранее в этот же день Владимир Зеленский упрекнул премьер-министра Индии Нарендру Моди, который приехал с официальным визитом в Россию для проведения переговоров с Владимиром Путиным, обвинив президента РФ в "убийстве детей больных раком".В Кремле напомнили, что российская армия не наносит удары по гражданским объектам, а разрушение детской больницы в Киеве вызвано падением антиракеты, что накануне также подтвердили в Минобороны РФ.Подробнее о том, что попало в "Охматдет" и как Киев готовил новую провокацию читайте в материале автора издания Украина.ру Егора Леева.
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новости, россия, владимир зеленский, мария захарова, кремль, владимир путин, сво
Новости, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Кремль, Владимир Путин, СВО

В МИД РФ дали оценку "пиар-акции Зеленского" вокруг трагедии в "Охматдете"

12:28 09.07.2024 (обновлено: 12:39 09.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Попытки использовать трагедию в Киеве, связанную с разрушением детской больницы "Охматдет" для пропаганды, в очередной раз демонстрируют бесчеловечную сущность Владимира Зеленского и его режима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Она напомнила уже подтвержденный факт, что в строение на территории детской больницы попала одна из ракет зенитно-ракетного комплекса Nasams, а по соседству с клиникой как раз расположен завод "Артем", тогда как в шаговой доступности – комплекс зданий Минобороны Украины и склады ВСУ.

"Разумеется, никто не сказал и о том, что бандеровцы сознательно размещают системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее в этот же день Владимир Зеленский упрекнул премьер-министра Индии Нарендру Моди, который приехал с официальным визитом в Россию для проведения переговоров с Владимиром Путиным, обвинив президента РФ в "убийстве детей больных раком".
В Кремле напомнили, что российская армия не наносит удары по гражданским объектам, а разрушение детской больницы в Киеве вызвано падением антиракеты, что накануне также подтвердили в Минобороны РФ.
Подробнее о том, что попало в "Охматдет" и как Киев готовил новую провокацию читайте в материале автора издания Украина.ру Егора Леева.
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