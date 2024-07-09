Ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ атакуют Крым, Белгородщину и новые регионы, тщательно изучают в России - 09.07.2024 Украина.ру
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Ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ атакуют Крым, Белгородщину и новые регионы, тщательно изучают в России
Ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ атакуют Крым, Белгородщину и новые регионы, тщательно изучают в России - 09.07.2024 Украина.ру
Ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ атакуют Крым, Белгородщину и новые регионы, тщательно изучают в России
Для того, чтобы система противовоздушной обороны могла как можно эффективнее уничтожать западные ракеты, российские инженеры продолжают изучать элементы их управления. Такая работа ведется и с ракетами Storm Shadow/SCALP, которыми украинская армия атакует Крым, Новороссию и другие приграничные регионы
2024-07-09T09:25
2024-07-09T09:33
новости
вооруженные силы украины
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сво
спецоперация
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По словам инженера, специалиста по работе с вооружением, западные ракеты стали доступны для исследования после их сбития силами ПВО. Помимо этого, инженеры тщательно изучают схемы взрывателей и конструкции боевых частей. Эта работа проводится, чтобы безопасно транспортировать боевые части ракеты для последующей их ликвидации за пределами населенных пунктов.В мае в НАТО заявляли, что Британия поставила Украине Storm Shadow и не ограничила ВСУ в их использовании. Напомним, такие ракеты могут преодолевать расстояния до 560 км. Ранее российские специалисты полностью изучили взрыватель ракеты ATACMS. Читайте также как спутники и русские партизаны помогают ВС РФ точно бить по складам Storm Shadow в интервью военно-политического эксперта из Франции Ксавье Моро на сайте Украина.ру.
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новости, вооруженные силы украины, россия, нато, сво, спецоперация, всу
Новости, Вооруженные силы Украины, Россия, НАТО, СВО, Спецоперация, ВСУ

Ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ атакуют Крым, Белгородщину и новые регионы, тщательно изучают в России

09:25 09.07.2024 (обновлено: 09:33 09.07.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS
Российские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Для того, чтобы система противовоздушной обороны могла как можно эффективнее уничтожать западные ракеты, российские инженеры продолжают изучать элементы их управления. Такая работа ведется и с ракетами Storm Shadow/SCALP, которыми украинская армия атакует Крым, Новороссию и другие приграничные регионы
По словам инженера, специалиста по работе с вооружением, западные ракеты стали доступны для исследования после их сбития силами ПВО.
"На данный момент демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями", – цитирует РИА Новости специалиста.
Помимо этого, инженеры тщательно изучают схемы взрывателей и конструкции боевых частей. Эта работа проводится, чтобы безопасно транспортировать боевые части ракеты для последующей их ликвидации за пределами населенных пунктов.
В мае в НАТО заявляли, что Британия поставила Украине Storm Shadow и не ограничила ВСУ в их использовании. Напомним, такие ракеты могут преодолевать расстояния до 560 км.
Ранее российские специалисты полностью изучили взрыватель ракеты ATACMS.
Читайте также как спутники и русские партизаны помогают ВС РФ точно бить по складам Storm Shadow в интервью военно-политического эксперта из Франции Ксавье Моро на сайте Украина.ру.
Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
4 ноября 2023, 04:00
Военный эксперт предположил, как Украина использует для запуска Storm Shadow контейнеры для TaurusРакеты Storm Shadow и Scalp являются практически аналогами. Для них могут применять пусковые установки, которые используются для ракет Taurus. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
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