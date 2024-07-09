Ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ атакуют Крым, Белгородщину и новые регионы, тщательно изучают в России
09:25 09.07.2024 (обновлено: 09:33 09.07.2024)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS
Для того, чтобы система противовоздушной обороны могла как можно эффективнее уничтожать западные ракеты, российские инженеры продолжают изучать элементы их управления. Такая работа ведется и с ракетами Storm Shadow/SCALP, которыми украинская армия атакует Крым, Новороссию и другие приграничные регионы
По словам инженера, специалиста по работе с вооружением, западные ракеты стали доступны для исследования после их сбития силами ПВО.
"На данный момент демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями", – цитирует РИА Новости специалиста.
Помимо этого, инженеры тщательно изучают схемы взрывателей и конструкции боевых частей. Эта работа проводится, чтобы безопасно транспортировать боевые части ракеты для последующей их ликвидации за пределами населенных пунктов.
В мае в НАТО заявляли, что Британия поставила Украине Storm Shadow и не ограничила ВСУ в их использовании. Напомним, такие ракеты могут преодолевать расстояния до 560 км.
Ранее российские специалисты полностью изучили взрыватель ракеты ATACMS.
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