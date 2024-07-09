https://ukraina.ru/20240709/1056141668.html

Ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ атакуют Крым, Белгородщину и новые регионы, тщательно изучают в России

Ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ атакуют Крым, Белгородщину и новые регионы, тщательно изучают в России - 09.07.2024 Украина.ру

Ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ атакуют Крым, Белгородщину и новые регионы, тщательно изучают в России

Для того, чтобы система противовоздушной обороны могла как можно эффективнее уничтожать западные ракеты, российские инженеры продолжают изучать элементы их управления. Такая работа ведется и с ракетами Storm Shadow/SCALP, которыми украинская армия атакует Крым, Новороссию и другие приграничные регионы

2024-07-09T09:25

2024-07-09T09:25

2024-07-09T09:33

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По словам инженера, специалиста по работе с вооружением, западные ракеты стали доступны для исследования после их сбития силами ПВО. Помимо этого, инженеры тщательно изучают схемы взрывателей и конструкции боевых частей. Эта работа проводится, чтобы безопасно транспортировать боевые части ракеты для последующей их ликвидации за пределами населенных пунктов.В мае в НАТО заявляли, что Британия поставила Украине Storm Shadow и не ограничила ВСУ в их использовании. Напомним, такие ракеты могут преодолевать расстояния до 560 км. Ранее российские специалисты полностью изучили взрыватель ракеты ATACMS. Читайте также как спутники и русские партизаны помогают ВС РФ точно бить по складам Storm Shadow в интервью военно-политического эксперта из Франции Ксавье Моро на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20231104/1050738665.html

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новости, вооруженные силы украины, россия, нато, сво, спецоперация, всу