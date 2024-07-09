"Продержись до моей смерти": полковник объяснил, почему Макрону сейчас не до Украины - 09.07.2024 Украина.ру
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"Продержись до моей смерти": полковник объяснил, почему Макрону сейчас не до Украины
"Продержись до моей смерти": полковник объяснил, почему Макрону сейчас не до Украины - 09.07.2024 Украина.ру
"Продержись до моей смерти": полковник объяснил, почему Макрону сейчас не до Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует крайне милитаристские намерения и даже обещает отправить на Украину свой "Иностранный легион", правда пока ему явно не до проблем Киева
2024-07-09T04:30
2024-07-09T04:30
новости
украина
франция
эммануэль макрон
иностранный легион
украина.ру
джо байден
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский.Мнение Александра Тиханского в материале издания Украина.ру Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом.А вот политолог-международник Дмитрий Бабич, наоборот, уверен, что даже победа блока главной противницы Макрона Марин Ле Пен на парламентских выборах не поставит под угрозу дальнейшую помощь Киеву."Это типичное запугивание электората перед выборами, что любая уступка России, любая смена политического курса — это крушение всего. На самом деле, Макрон сказал, что даже если его партия полностью проиграет, он не намерен уходить со своего поста. А Франция − суперпрезидентская республика, поэтому все необходимые полномочия для оказания военной помощи Украине у Макрона есть. Другое дело, что сама эта помощь аморальна, но со стороны парламента Макрону за это ничего не грозит", - сказал Бабич.Президент Франции Эммануэль Макрон не только активно делится с Киевом оружием, но еще пообещал отправить свой "Иностранный легион" на Украину, заявив, что сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Зампредседателя Госдумы от "Единой России" Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV предостерег Париж от этого шага."Мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого. На сегодня, если считать за все время конфликта на Украине, там побывало 13 тысяч наемников. Из них 367 французов. Из них 147 ликвидированы. 147 граждан Франции уже погибли на Украине. И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать", - сказал Толстой."Мы убьем всех до единого". Краткая история попыток французов чего-нибудь оккупировать в РоссииВскоре Телеграм-канал "Военная хроника" написал, что в Славянск были переброшены первые подразделения французского Иностранного легиона.Спустя пару дней координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прямом ударе российских военных по группе французских наемников в районе Славянска.Накрыли вместе с "Цезарем": наемники Макрона получили русский удар под СлавянскомПорядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей".Наемник из США: на Украине гибнет много "диких гусей", потому что они перепутали войну с отпуском
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новости, украина, франция, эммануэль макрон, иностранный легион, украина.ру, джо байден
Новости, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, иностранный легион, Украина.ру, Джо Байден

"Продержись до моей смерти": полковник объяснил, почему Макрону сейчас не до Украины

04:30 09.07.2024
 
© AP / Susan Walsh
- РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP / Susan Walsh
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Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует крайне милитаристские намерения и даже обещает отправить на Украину свой "Иностранный легион", правда пока ему явно не до проблем Киева
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский.

Макрона свои внутриполитические проблемы. Парламентские выборы очень четко показали, что его позиции слабые. Он может получить приказ от Байдена в духе: "Продержитесь до моей смерти", учитывая президентскую кампанию в США (президентские выборы в Америке назначены на 5 ноября. - Ред.). Им сейчас не до Украины", - сказал эксперт.

Мнение Александра Тиханского в материале издания Украина.ру Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом.
А вот политолог-международник Дмитрий Бабич, наоборот, уверен, что даже победа блока главной противницы Макрона Марин Ле Пен на парламентских выборах не поставит под угрозу дальнейшую помощь Киеву.
"Это типичное запугивание электората перед выборами, что любая уступка России, любая смена политического курса — это крушение всего. На самом деле, Макрон сказал, что даже если его партия полностью проиграет, он не намерен уходить со своего поста. А Франция − суперпрезидентская республика, поэтому все необходимые полномочия для оказания военной помощи Украине у Макрона есть. Другое дело, что сама эта помощь аморальна, но со стороны парламента Макрону за это ничего не грозит", - сказал Бабич.
- РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Бабич ответил, почему победа противников Макрона не остановит французский поток оружия на УкраинуПубликация издания Bloomberg о том, что победа блока Марин Ле Пен на парламентских выборах дестабилизирует Евросоюз и НАТО, а также поставит под угрозу дальнейшую помощь Киеву, не соответствует действительности
Президент Франции Эммануэль Макрон не только активно делится с Киевом оружием, но еще пообещал отправить свой "Иностранный легион" на Украину, заявив, что сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
Зампредседателя Госдумы от "Единой России" Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV предостерег Париж от этого шага.
"Мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого. На сегодня, если считать за все время конфликта на Украине, там побывало 13 тысяч наемников. Из них 367 французов. Из них 147 ликвидированы. 147 граждан Франции уже погибли на Украине. И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать", - сказал Толстой.
"Мы убьем всех до единого". Краткая история попыток французов чего-нибудь оккупировать в России
Вскоре Телеграм-канал "Военная хроника" написал, что в Славянск были переброшены первые подразделения французского Иностранного легиона.
Спустя пару дней координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прямом ударе российских военных по группе французских наемников в районе Славянска.
Накрыли вместе с "Цезарем": наемники Макрона получили русский удар под Славянском
Порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей".
Наемник из США: на Украине гибнет много "диких гусей", потому что они перепутали войну с отпуском
 
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