https://ukraina.ru/20240708/1056122352.html
В страхе перед "нападением РФ" НАТО сформирует до 50 бригад военнослужащих – Reuters
В страхе перед "нападением РФ" НАТО сформирует до 50 бригад военнослужащих – Reuters - 08.07.2024 Украина.ру
В страхе перед "нападением РФ" НАТО сформирует до 50 бригад военнослужащих – Reuters
Для защиты от якобы готовящегося нападения со стороны России страны Североатлантического альянса сформируют от 35 до 50 дополнительных бригад "для полной реализации своих новых планов". Об этом пишет газета Reuters, ссылаясь на свой военный источник в НАТО
2024-07-08T10:27
2024-07-08T10:27
2024-07-08T10:35
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На фоне проведения специальной военной операции на Украине, в НАТО всерьез обеспокоены "масштабом стоящих угроз". Ради безопасности Германия увеличит возможности в области противовоздушной обороны, а военные планировщики альянса определят "подробные требования к войскам и вооружению, необходимым для защиты североатлантического союза", отмечает автор статьи. "Противовоздушная и противоракетная оборона, оружие большой дальности, материально-техническое обеспечение, а также крупные наземные маневренные формирования являются одними из наших главных приоритетов. НАТО, вероятно, поставит перед союзниками более высокие задачи по наращиванию потенциала, поскольку мы создаем силы, которые могут реализовать наши планы и противостоять угрозам, с которыми мы сталкиваемся", – приводит газета слова военного источника. Отмечается, что на саммите в Вильнюсе в 2023 году лидеры НАТО согласовали "впервые за более чем три десятилетия крупные оборонные планы альянса", и с тех пор официальные лица работают над воплощением этих документов в конкретные военные требования. Страны-члены альянса получат обновленную информацию о планах в Вашингтоне на этой неделе на саммите, посвященном 75-летию трансатлантического альянса по безопасности. Автор публикации недоумевает: откуда союзники по НАТО могут взять дополнительный персонал для 35-50 бригад неизвестно. Предполагается, что солдаты могут быть переброшены из других частей вооруженных сил, но могут быть набраны и дополнительно. Утверждается, что военный альянс НАТО якобы "десятилетиями не видел необходимости в разработке новых крупномасштабных оборонных планов", но с началом российской СВО осознал, что постсоветская Россия представляет угрозу существованию. В России неоднократно опровергали информацию о готовящемся нападении на страны НАТО. В последний раз президент РФ Владимир Путин, комментируя информацию о том, что ВС РФ нападут на страны Североатлантического альянса, сказал, что те, кто делает подобные заявления "тупые как стол", потому как "это чушь и бред собачий".Подробнее о том, что будет, если НАТО развяжет войну с Россией читайте в интервью офицера ВС США в отставке Станислава Крапивника на сайте Украина.ру.
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новости, россия, нато, украина, война, вс рф, сво, нападение
В страхе перед "нападением РФ" НАТО сформирует до 50 бригад военнослужащих – Reuters
10:27 08.07.2024 (обновлено: 10:35 08.07.2024)
Для защиты от якобы готовящегося нападения со стороны России страны Североатлантического альянса сформируют от 35 до 50 дополнительных бригад "для полной реализации своих новых планов". Об этом пишет газета Reuters, ссылаясь на свой военный источник в НАТО
"Источник, говоривший на условиях анонимности, отказался предоставить какие-либо дополнительные подробности об этих планах, которые являются секретными. Бригада состоит из 3 000-7000 военнослужащих, поэтому создание еще 35-50 таких подразделений будет представлять серьезную проблему", – сказано в публикации.
На фоне проведения специальной военной операции на Украине, в НАТО всерьез обеспокоены "масштабом стоящих угроз". Ради безопасности Германия увеличит возможности в области противовоздушной обороны, а военные планировщики альянса определят "подробные требования к войскам и вооружению, необходимым для защиты североатлантического союза", отмечает автор статьи.
"Противовоздушная и противоракетная оборона, оружие большой дальности, материально-техническое обеспечение, а также крупные наземные маневренные формирования являются одними из наших главных приоритетов. НАТО, вероятно, поставит перед союзниками более высокие задачи по наращиванию потенциала, поскольку мы создаем силы, которые могут реализовать наши планы и противостоять угрозам, с которыми мы сталкиваемся", – приводит
газета слова военного источника.
Отмечается, что на саммите в Вильнюсе в 2023 году лидеры НАТО согласовали "впервые за более чем три десятилетия крупные оборонные планы альянса", и с тех пор официальные лица работают над воплощением этих документов в конкретные военные требования. Страны-члены альянса получат обновленную информацию о планах в Вашингтоне на этой неделе на саммите, посвященном 75-летию трансатлантического альянса по безопасности.
Автор публикации недоумевает: откуда союзники по НАТО могут взять дополнительный персонал для 35-50 бригад неизвестно. Предполагается, что солдаты могут быть переброшены из других частей вооруженных сил, но могут быть набраны и дополнительно.
Утверждается, что военный альянс НАТО якобы "десятилетиями не видел необходимости в разработке новых крупномасштабных оборонных планов", но с началом российской СВО осознал, что постсоветская Россия представляет угрозу существованию.
В России неоднократно опровергали информацию о готовящемся нападении на страны НАТО. В последний раз президент РФ Владимир Путин,
комментируя информацию о том, что ВС РФ нападут на страны Североатлантического альянса, сказал,
что те, кто делает подобные заявления "тупые как стол",
потому как "это чушь и бред собачий".