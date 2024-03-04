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"Тотальная мобилизация и 1941 год": эксперт предположил, что будет, если НАТО развяжет войну с Россией
"Тотальная мобилизация и 1941 год": эксперт предположил, что будет, если НАТО развяжет войну с Россией - 04.03.2024 Украина.ру
"Тотальная мобилизация и 1941 год": эксперт предположил, что будет, если НАТО развяжет войну с Россией
На Белорусском, Калининградском и Псковском направлениях у НАТО уже сейчас собрано около 300-350 тысяч войск. В зоне СВО у России задействовано лишь 20-25% вооруженных сил. Остальные подразделения строятся и ротируются. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-03-04T04:40
2024-03-04T04:40
2024-03-04T04:40
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Если войска НАТО зайдут на Украину, может начаться прямое боестолкновение между Россией и Западом. Потому что говорить с Москвой с позиции силы у них не получится. Следовательно, будет большая война. При этом США находятся далеко, для них это идеальный сценарий, рассказал специалист.На Белорусском, Калининградском и Псковском направлениях у НАТО уже сейчас собрано около 300-350 тысяч войск. В случае войны там будет тотальная мобилизация, и войск станет еще больше. Гипотетически, боеприпасов у НАТО хватит только на месяц, но они быстро нарастят производство, добавил военный.Я не хочу никого пугать, но если европейцы пойдут на эту авантюру, то всех ждет 1941 год. Возможно, российскому народу придется повторить подвиг прадедов. Так сложилось исторически, что каждые 30-40 лет европейцы хотят похоронить себя в русской земле, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240301/1053660641.html
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новости, война, нато, калининград, псков, россия, сша, мобилизация, агрессия, европа
Новости, война, НАТО, Калининград, Псков, Россия, США, мобилизация, агрессия, Европа
"Тотальная мобилизация и 1941 год": эксперт предположил, что будет, если НАТО развяжет войну с Россией
На Белорусском, Калининградском и Псковском направлениях у НАТО уже сейчас собрано около 300-350 тысяч войск. В зоне СВО у России задействовано лишь 20-25% вооруженных сил. Остальные подразделения строятся и ротируются. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Если войска НАТО зайдут на Украину, может начаться прямое боестолкновение между Россией и Западом. Потому что говорить с Москвой с позиции силы у них не получится. Следовательно, будет большая война. При этом США находятся далеко, для них это идеальный сценарий, рассказал специалист.
На Белорусском, Калининградском и Псковском направлениях у НАТО уже сейчас собрано около 300-350 тысяч войск. В случае войны там будет тотальная мобилизация, и войск станет еще больше. Гипотетически, боеприпасов у НАТО хватит только на месяц, но они быстро нарастят производство, добавил военный.
"У нас есть войска в Псковской и Калининградской областях. Вообще в зоне СВО у нас задействовано лишь 20-25% вооруженных сил. Остальные подразделения строятся и ротируются. (...) Войска у нас есть. Но в случае большой войны нам придется проводить тотальную мобилизацию", - указал Крапивник.
Я не хочу никого пугать, но если европейцы пойдут на эту авантюру, то всех ждет 1941 год. Возможно, российскому народу придется повторить подвиг прадедов. Так сложилось исторически, что каждые 30-40 лет европейцы хотят похоронить себя в русской земле, заключил собеседник издания.