Киев не допускает мысли о прекращении огня, заявил Путин и объяснил почему - 05.07.2024 Украина.ру
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Киев не допускает мысли о прекращении огня, заявил Путин и объяснил почему
Киев не допускает мысли о прекращении огня, заявил Путин и объяснил почему - 05.07.2024 Украина.ру
Киев не допускает мысли о прекращении огня, заявил Путин и объяснил почему
Сегодня киевский режим решительно выступает против прекращения огня, делая ставку на ведение боевых действий до конца. Это связано, в том числе с обязательной сменой власти, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном
2024-07-05T17:35
2024-07-05T17:51
новости
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Далее он объяснил, что отмена военного положения обяжет Киев проводить президентские выборы, однако "шансы победить на них для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю", уточнил Путин. После переговоров президента России и премьер-министра Венгрии пресс-секретарь лидера РФ заявил, что никаких подвижек к переговорному процессу нет, так как видно нежелание Киева. Напомним, 5 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "в рамках миссии мира" прибыл в Россию. Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным длились около трех часов. Перед этим Орбан провел переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве.Подробнее о том, как нелегитимный Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку" читайте в интервью военного историка, автора книги "Битва за Донбасс" Александра Полищука на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир путин, виктор орбан, киев, россия, венгрия, владимир зеленский, сво, переговоры
Новости, Владимир Путин, Виктор Орбан, Киев, Россия, Венгрия, Владимир Зеленский, СВО, переговоры

Киев не допускает мысли о прекращении огня, заявил Путин и объяснил почему

17:35 05.07.2024 (обновлено: 17:51 05.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
Перейти в фотобанк
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Сегодня киевский режим решительно выступает против прекращения огня, делая ставку на ведение боевых действий до конца. Это связано, в том числе с обязательной сменой власти, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном
"Положение дел, в том числе и с учётом услышанного сегодня от господина премьер-министра — в Киеве всё ещё не готовы отказаться от идеи ведения войны до победного конца. На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает ещё и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения", – указал глава государства.
Далее он объяснил, что отмена военного положения обяжет Киев проводить президентские выборы, однако "шансы победить на них для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю", уточнил Путин.
После переговоров президента России и премьер-министра Венгрии пресс-секретарь лидера РФ заявил, что никаких подвижек к переговорному процессу нет, так как видно нежелание Киева.
Напомним, 5 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "в рамках миссии мира" прибыл в Россию. Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным длились около трех часов. Перед этим Орбан провел переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве.
Подробнее о том, как нелегитимный Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку" читайте в интервью военного историка, автора книги "Битва за Донбасс" Александра Полищука на сайте Украина.ру.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
16:41
Первый за два года визит западного политика в Россию. Орбан приехал к Путину втайне от ЕС и взбесил КиевПоследние сутки в Европе гадали, полетит ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Москву. Руководство ЕС пыталось оказывать на него давление, но своего не добилось − не уведомив Брюссель, политик прибыл на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным с мирными инициативами по Украине.
 
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18:30Возмутительный и многообещающий визит. Итоги 5 июля на Украине
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17:46Штурма Гомеля и Мозыря не будет. Полковник Тиханский об очень хитром нападении ВСУ на Белоруссию
17:35Киев не допускает мысли о прекращении огня, заявил Путин и объяснил почему
17:25Сергей Ермаков: Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Трамп может сыграть в прокси-войну
17:18Путин о переговорах с Украиной: Россия настаивает на выводе ВСУ из четырёх новых регионов
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