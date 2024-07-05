Киев не допускает мысли о прекращении огня, заявил Путин и объяснил почему

Первый за два года визит западного политика в Россию. Орбан приехал к Путину втайне от ЕС и взбесил Киев

Последние сутки в Европе гадали, полетит ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Москву. Руководство ЕС пыталось оказывать на него давление, но своего не добилось − не уведомив Брюссель, политик прибыл на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным с мирными инициативами по Украине.