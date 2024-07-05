Киев не допускает мысли о прекращении огня, заявил Путин и объяснил почему
17:35 05.07.2024 (обновлено: 17:51 05.07.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
Сегодня киевский режим решительно выступает против прекращения огня, делая ставку на ведение боевых действий до конца. Это связано, в том числе с обязательной сменой власти, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном
"Положение дел, в том числе и с учётом услышанного сегодня от господина премьер-министра — в Киеве всё ещё не готовы отказаться от идеи ведения войны до победного конца. На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает ещё и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения", – указал глава государства.
Далее он объяснил, что отмена военного положения обяжет Киев проводить президентские выборы, однако "шансы победить на них для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю", уточнил Путин.
После переговоров президента России и премьер-министра Венгрии пресс-секретарь лидера РФ заявил, что никаких подвижек к переговорному процессу нет, так как видно нежелание Киева.
Напомним, 5 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "в рамках миссии мира" прибыл в Россию. Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным длились около трех часов. Перед этим Орбан провел переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве.
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