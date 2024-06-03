"Вам это все равно не поможет": Полищук о том, как нелегитимный Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку" - 03.06.2024 Украина.ру
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"Вам это все равно не поможет": Полищук о том, как нелегитимный Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку"
"Вам это все равно не поможет": Полищук о том, как нелегитимный Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку" - 03.06.2024 Украина.ру
"Вам это все равно не поможет": Полищук о том, как нелегитимный Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку"
Сейчас у Киева есть сложности с технологиями прорыва. Внятной авиации у украинских ВВС нет, с артиллерией тоже серьезные проблемы. У командования ВСУ остается только одна технология — забрасывать позиции ВС РФ живой силой. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-06-03T05:20
2024-06-03T05:20
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Если ВСУ решатся на контрудар, то разведка ВС РФ сразу их засечет. Внезапности у врага уже не будет. Противнику нужны технологии прорыва. Российское командование эти технологии нащупывает (авиабомбы, артиллерия, дроны и малые штурмовые группы с поддержкой бронетехники), рассказал историк.У Киева проблемы с этими компонентами. Внятной авиации у украинских ВВС нет, с артиллерией проблемы (Чехия во главе с Петром Павлом обещала им миллион снарядов, а теперь высказывается в духе: "Вам это все равно не поможет"), добавил он.Так что у Украины остается только одна технология — забрасывать российские позиции живой силой. В своем последнем выступлении президент РФ Владимир Путин сказал следующее: "Украинцы, ваш нелегитимный президент пропускает вас через мясорубку. Почему вы позволяете это делать с собой?", - подчеркнул Полищук.Москва в феврале 2022 года хотела от Украины только одного: чтобы она не была для России угрозой. Но Украина решила, что она все может, отметил эксперт."Ребята, посмотрите на Южный Вьетнам и на Афганистан. Ближний Восток лежит в руинах. А ведь им Америка обещала золотые горы. Кто сказал, что с Украиной будет по-другому? Если США с Великобританией не разговаривает на равных, почему она должна на равных разговаривать с Украиной?", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова читайте на сайте Украина.руО соотношении сил и значении боев на севере Харьковской области можно прочитать в интервью Алексея Подберезкина ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше
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новости, россия, украина, александр полищук, владимир зеленский, владимир путин, вс рф, всу, сша, украинская армия, артиллерия, технологии
Новости, Россия, Украина, Александр Полищук, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ВС РФ, ВСУ, США, украинская армия, артиллерия, технологии

"Вам это все равно не поможет": Полищук о том, как нелегитимный Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку"

05:20 03.06.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Сейчас у Киева есть сложности с технологиями прорыва. Внятной авиации у украинских ВВС нет, с артиллерией тоже серьезные проблемы. У командования ВСУ остается только одна технология — забрасывать позиции ВС РФ живой силой. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Если ВСУ решатся на контрудар, то разведка ВС РФ сразу их засечет. Внезапности у врага уже не будет. Противнику нужны технологии прорыва. Российское командование эти технологии нащупывает (авиабомбы, артиллерия, дроны и малые штурмовые группы с поддержкой бронетехники), рассказал историк.
У Киева проблемы с этими компонентами. Внятной авиации у украинских ВВС нет, с артиллерией проблемы (Чехия во главе с Петром Павлом обещала им миллион снарядов, а теперь высказывается в духе: "Вам это все равно не поможет"), добавил он.
Так что у Украины остается только одна технология — забрасывать российские позиции живой силой. В своем последнем выступлении президент РФ Владимир Путин сказал следующее: "Украинцы, ваш нелегитимный президент пропускает вас через мясорубку. Почему вы позволяете это делать с собой?", - подчеркнул Полищук.
Москва в феврале 2022 года хотела от Украины только одного: чтобы она не была для России угрозой. Но Украина решила, что она все может, отметил эксперт.
"Ребята, посмотрите на Южный Вьетнам и на Афганистан. Ближний Восток лежит в руинах. А ведь им Америка обещала золотые горы. Кто сказал, что с Украиной будет по-другому? Если США с Великобританией не разговаривает на равных, почему она должна на равных разговаривать с Украиной?", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Полищука Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова читайте на сайте Украина.ру
О соотношении сил и значении боев на севере Харьковской области можно прочитать в интервью Алексея Подберезкина ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше
Александр Дюков интервью - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
31 мая, 19:30
Александр Дюков: Пока шпана из Прибалтики задирает Белоруссию, Запад режет терпение России на кусочкиВ общеевропейском разделении труда, единственное, в чем прибалтийские политики могут себя показать, это обострение ситуации с Россией. Только тогда у них есть смысл существования.
 
НовостиРоссияУкраинаАлександр ПолищукВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВС РФВСУСШАукраинская армияартиллериятехнологии
 
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