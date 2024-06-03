"Вам это все равно не поможет": Полищук о том, как нелегитимный Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку"
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Сейчас у Киева есть сложности с технологиями прорыва. Внятной авиации у украинских ВВС нет, с артиллерией тоже серьезные проблемы. У командования ВСУ остается только одна технология — забрасывать позиции ВС РФ живой силой. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Если ВСУ решатся на контрудар, то разведка ВС РФ сразу их засечет. Внезапности у врага уже не будет. Противнику нужны технологии прорыва. Российское командование эти технологии нащупывает (авиабомбы, артиллерия, дроны и малые штурмовые группы с поддержкой бронетехники), рассказал историк.
У Киева проблемы с этими компонентами. Внятной авиации у украинских ВВС нет, с артиллерией проблемы (Чехия во главе с Петром Павлом обещала им миллион снарядов, а теперь высказывается в духе: "Вам это все равно не поможет"), добавил он.
Так что у Украины остается только одна технология — забрасывать российские позиции живой силой. В своем последнем выступлении президент РФ Владимир Путин сказал следующее: "Украинцы, ваш нелегитимный президент пропускает вас через мясорубку. Почему вы позволяете это делать с собой?", - подчеркнул Полищук.
Москва в феврале 2022 года хотела от Украины только одного: чтобы она не была для России угрозой. Но Украина решила, что она все может, отметил эксперт.
"Ребята, посмотрите на Южный Вьетнам и на Афганистан. Ближний Восток лежит в руинах. А ведь им Америка обещала золотые горы. Кто сказал, что с Украиной будет по-другому? Если США с Великобританией не разговаривает на равных, почему она должна на равных разговаривать с Украиной?", - заключил собеседник издания.
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