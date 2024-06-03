https://ukraina.ru/20240603/1055423951.html

"Вам это все равно не поможет": Полищук о том, как нелегитимный Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку"

"Вам это все равно не поможет": Полищук о том, как нелегитимный Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку" - 03.06.2024 Украина.ру

"Вам это все равно не поможет": Полищук о том, как нелегитимный Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку"

Сейчас у Киева есть сложности с технологиями прорыва. Внятной авиации у украинских ВВС нет, с артиллерией тоже серьезные проблемы. У командования ВСУ остается только одна технология — забрасывать позиции ВС РФ живой силой. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-06-03T05:20

2024-06-03T05:20

2024-06-03T05:20

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Если ВСУ решатся на контрудар, то разведка ВС РФ сразу их засечет. Внезапности у врага уже не будет. Противнику нужны технологии прорыва. Российское командование эти технологии нащупывает (авиабомбы, артиллерия, дроны и малые штурмовые группы с поддержкой бронетехники), рассказал историк.У Киева проблемы с этими компонентами. Внятной авиации у украинских ВВС нет, с артиллерией проблемы (Чехия во главе с Петром Павлом обещала им миллион снарядов, а теперь высказывается в духе: "Вам это все равно не поможет"), добавил он.Так что у Украины остается только одна технология — забрасывать российские позиции живой силой. В своем последнем выступлении президент РФ Владимир Путин сказал следующее: "Украинцы, ваш нелегитимный президент пропускает вас через мясорубку. Почему вы позволяете это делать с собой?", - подчеркнул Полищук.Москва в феврале 2022 года хотела от Украины только одного: чтобы она не была для России угрозой. Но Украина решила, что она все может, отметил эксперт."Ребята, посмотрите на Южный Вьетнам и на Афганистан. Ближний Восток лежит в руинах. А ведь им Америка обещала золотые горы. Кто сказал, что с Украиной будет по-другому? Если США с Великобританией не разговаривает на равных, почему она должна на равных разговаривать с Украиной?", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова читайте на сайте Украина.руО соотношении сил и значении боев на севере Харьковской области можно прочитать в интервью Алексея Подберезкина ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше

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новости, россия, украина, александр полищук, владимир зеленский, владимир путин, вс рф, всу, сша, украинская армия, артиллерия, технологии