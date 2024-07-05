Особенная встреча. Путин ознакомится с позицией Орбана по мирному урегулированию на Украине - 05.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240705/1056091182.html
Особенная встреча. Путин ознакомится с позицией Орбана по мирному урегулированию на Украине
Особенная встреча. Путин ознакомится с позицией Орбана по мирному урегулированию на Украине - 05.07.2024 Украина.ру
Особенная встреча. Путин ознакомится с позицией Орбана по мирному урегулированию на Украине
Президент России Владимир Путин 5 июля проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и министром иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петером Сийярто
2024-07-05T14:05
2024-07-05T14:27
новости
украина
венгрия
россия
виктор орбан
владимир путин
петер сийярто
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056091056_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_80fabd683495f1c8667f8c7220d8dce9.jpg.webp
Российский лидер отметил, что премьер Венгрии прибыл на переговоры в том числе в статусе председателя Совета ЕС и заверил, что рад его видеть.В свою очередь Орбан назвал нынешнюю встречу с Путиным особенной."Спасибо, что приняли меня сегодня, это наша уже не первая встреча", - сказал венгерский премьер.Он добавил, что эта встреча более особенная, чем предыдущая.Президент России указал, что ознакомит премьер-министра Венгрии с деталями предложений Москвы по мирному урегулированию на Украине.Ранее Орбан заявил, что его визит в Москву является следующим этапом мирной миссии по Украине.Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. Он также заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете Европейского союза. Подробнее о действиях премьера Венгрии - в материале Виктории Титовой Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и Украины на сайте Украина.ру.
украина
венгрия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056091056_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_878025074b4870ee85d79f4922852dec.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин, петер сийярто, ес
Новости, Украина, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Петер Сийярто, ЕС

Особенная встреча. Путин ознакомится с позицией Орбана по мирному урегулированию на Украине

14:05 05.07.2024 (обновлено: 14:27 05.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин 5 июля проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и министром иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петером Сийярто
Российский лидер отметил, что премьер Венгрии прибыл на переговоры в том числе в статусе председателя Совета ЕС и заверил, что рад его видеть.
В свою очередь Орбан назвал нынешнюю встречу с Путиным особенной.
"Спасибо, что приняли меня сегодня, это наша уже не первая встреча", - сказал венгерский премьер.
Он добавил, что эта встреча более особенная, чем предыдущая.
Президент России указал, что ознакомит премьер-министра Венгрии с деталями предложений Москвы по мирному урегулированию на Украине.
"Рассчитываю, что вы ознакомите меня с вашей позицией, позицией европейских партнеров", - сказал Путин.
Ранее Орбан заявил, что его визит в Москву является следующим этапом мирной миссии по Украине.
Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом.
Он также заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете Европейского союза.
Подробнее о действиях премьера Венгрии - в материале Виктории Титовой Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и Украины на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВенгрияРоссияВиктор ОрбанВладимир ПутинПетер СийяртоЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:17"Венгрия станет единственной страной": Орбан о том, в чем уникальность позиции Будапешта по Украине
14:17Смешной – уже не страшный. Стул из-под Байдена уже выбивают свои
14:05Особенная встреча. Путин ознакомится с позицией Орбана по мирному урегулированию на Украине
13:57Хабаровский край ежемесячно посылает в зону СВО около 2 тысяч дронов – СМИ
13:55Избиения военкомов и очередной заговор против Зеленского. Что происходит в Прикарпатье
13:24"Война сама не закончится": Орбан ответил на предупреждение Борреля о визите в Россию
13:24Партия Фараджа, обвинявшего Запад в эскалации на Украине, прошла в парламент Великобритании
13:16"У меня свой нарратив!": Певец Дорн боится ехать на Украину из-за мобилизации
13:00Челночная дипломатия Орбана, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 июля
12:56Зеленский надеется, что смена власти в Великобритании не повлияет на позицию королевства по Украине
12:46Орбан прибыл в Москву для встречи с Путиным
12:17В Одессе задержаны молодые девушки-"агенты ФСБ" - СБУ
12:15Боррель предупредил, что Орбан не может представлять ЕС во время визита в Россию
12:03Два сигнала за пределами саммита ШОС: Малькевич о том, кто станет посредником у Зеленского и Трампа
11:44В Самаре на оборонном предприятии предотвратили теракт, который готовила проукраинская организация
11:18Сырский призвал расширить масштаб использования беспилотников ВСУ
11:16В Раду внесли новые предложения по брони от мобилизации за деньги
10:53Победа лейбористов. Изменит ли она политику Великобритании?
10:41У границ Белоруссии со стороны Польши и Балтии развернуто 10 боевых тактических групп
10:18Украинцы сожгли автомобили военкома и ВСУшника в Одессе и на Харьковщине
Лента новостейМолния