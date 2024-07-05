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Особенная встреча. Путин ознакомится с позицией Орбана по мирному урегулированию на Украине
Особенная встреча. Путин ознакомится с позицией Орбана по мирному урегулированию на Украине - 05.07.2024 Украина.ру
Особенная встреча. Путин ознакомится с позицией Орбана по мирному урегулированию на Украине
Президент России Владимир Путин 5 июля проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и министром иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петером Сийярто
2024-07-05T14:05
2024-07-05T14:05
2024-07-05T14:27
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Российский лидер отметил, что премьер Венгрии прибыл на переговоры в том числе в статусе председателя Совета ЕС и заверил, что рад его видеть.В свою очередь Орбан назвал нынешнюю встречу с Путиным особенной."Спасибо, что приняли меня сегодня, это наша уже не первая встреча", - сказал венгерский премьер.Он добавил, что эта встреча более особенная, чем предыдущая.Президент России указал, что ознакомит премьер-министра Венгрии с деталями предложений Москвы по мирному урегулированию на Украине.Ранее Орбан заявил, что его визит в Москву является следующим этапом мирной миссии по Украине.Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. Он также заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете Европейского союза. Подробнее о действиях премьера Венгрии - в материале Виктории Титовой Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и Украины на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Петер Сийярто, ЕС
Особенная встреча. Путин ознакомится с позицией Орбана по мирному урегулированию на Украине
14:05 05.07.2024 (обновлено: 14:27 05.07.2024)
Президент России Владимир Путин 5 июля проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и министром иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петером Сийярто
Российский лидер отметил, что премьер Венгрии прибыл на переговоры в том числе в статусе председателя Совета ЕС и заверил, что рад его видеть.
В свою очередь Орбан назвал нынешнюю встречу с Путиным особенной.
"Спасибо, что приняли меня сегодня, это наша уже не первая встреча", - сказал венгерский премьер.
Он добавил, что эта встреча более особенная, чем предыдущая.
Президент России указал, что ознакомит премьер-министра Венгрии с деталями предложений Москвы по мирному урегулированию на Украине.
"Рассчитываю, что вы ознакомите меня с вашей позицией, позицией европейских партнеров", - сказал Путин.
Ранее Орбан заявил, что его визит в Москву является следующим этапом мирной миссии по Украине.
Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом.
Он также заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете Европейского союза.