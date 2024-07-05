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Особенная встреча. Путин ознакомится с позицией Орбана по мирному урегулированию на Украине

Особенная встреча. Путин ознакомится с позицией Орбана по мирному урегулированию на Украине - 05.07.2024 Украина.ру

Особенная встреча. Путин ознакомится с позицией Орбана по мирному урегулированию на Украине

Президент России Владимир Путин 5 июля проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и министром иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петером Сийярто

2024-07-05T14:05

2024-07-05T14:05

2024-07-05T14:27

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виктор орбан

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Российский лидер отметил, что премьер Венгрии прибыл на переговоры в том числе в статусе председателя Совета ЕС и заверил, что рад его видеть.В свою очередь Орбан назвал нынешнюю встречу с Путиным особенной."Спасибо, что приняли меня сегодня, это наша уже не первая встреча", - сказал венгерский премьер.Он добавил, что эта встреча более особенная, чем предыдущая.Президент России указал, что ознакомит премьер-министра Венгрии с деталями предложений Москвы по мирному урегулированию на Украине.Ранее Орбан заявил, что его визит в Москву является следующим этапом мирной миссии по Украине.Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. Он также заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете Европейского союза. Подробнее о действиях премьера Венгрии - в материале Виктории Титовой Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин, петер сийярто, ес