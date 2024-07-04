Путин прокомментировал возможность прекращения огня на Украине без предварительных договоренностей - 04.07.2024 Украина.ру
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Путин прокомментировал возможность прекращения огня на Украине без предварительных договоренностей
Путин прокомментировал возможность прекращения огня на Украине без предварительных договоренностей - 04.07.2024 Украина.ру
Путин прокомментировал возможность прекращения огня на Украине без предварительных договоренностей
Россия не может допустить, чтобы Запад воспользовался остановкой огня со стороны ВС РФ, а Украина в это время пополнила свои подразделения за счет насильственной мобилизации и довооружилась. Так президент России Владимир Путин прокомментировал предложение венгерского премьера Виктора Орбана, озвученное ранее
2024-07-04T17:36
2024-07-04T17:45
новости
россия
украина
владимир путин
виктор орбан
переговоры
сво
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В ходе визита в Киев Орбан предложил Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Прежде и в Офисе Зеленского назвали "примитивнейшим" предложение Орбана по прекращению огня.Подробнее о том, почему мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.
https://ukraina.ru/20240704/1056055187.html
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новости, россия, украина, владимир путин, виктор орбан, переговоры, сво
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Виктор Орбан, переговоры, СВО

Путин прокомментировал возможность прекращения огня на Украине без предварительных договоренностей

17:36 04.07.2024 (обновлено: 17:45 04.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВизит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй.
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй.
© POOL
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Читать в
Россия не может допустить, чтобы Запад воспользовался остановкой огня со стороны ВС РФ, а Украина в это время пополнила свои подразделения за счет насильственной мобилизации и довооружилась. Так президент России Владимир Путин прокомментировал предложение венгерского премьера Виктора Орбана, озвученное ранее
В ходе визита в Киев Орбан предложил Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине.
"Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемы для Российской Федерации. И поэтому прекращение огня без достижения этой договорённости невозможно", – сказал российский лидер после саммита ШОС в Астане.
Прежде и в Офисе Зеленского назвали "примитивнейшим" предложение Орбана по прекращению огня.
Подробнее о том, почему мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.
Путин и Зеленский
14:52
Резкая смена формата переговоров с РФ по Зеленскому: сомнительные условия Киева и мнения экспертов В ходе подготовки ко второму саммиту по урегулированию украинского конфликта, Владимир Зеленский уже не говорит о коллективном принуждении России к миру. Новый формат предполагает переговоры двух равноправных сторон с помощью посредников, подтвердил он в интервью изданию Philadelphia Inquirer
 
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