Путин прокомментировал возможность прекращения огня на Украине без предварительных договоренностей
17:36 04.07.2024 (обновлено: 17:45 04.07.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкВизит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй.
© POOL
Россия не может допустить, чтобы Запад воспользовался остановкой огня со стороны ВС РФ, а Украина в это время пополнила свои подразделения за счет насильственной мобилизации и довооружилась. Так президент России Владимир Путин прокомментировал предложение венгерского премьера Виктора Орбана, озвученное ранее
В ходе визита в Киев Орбан предложил Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине.
"Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемы для Российской Федерации. И поэтому прекращение огня без достижения этой договорённости невозможно", – сказал российский лидер после саммита ШОС в Астане.
Прежде и в Офисе Зеленского назвали "примитивнейшим" предложение Орбана по прекращению огня.
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