https://ukraina.ru/20240704/1056066549.html

Путин прокомментировал возможность прекращения огня на Украине без предварительных договоренностей

Путин прокомментировал возможность прекращения огня на Украине без предварительных договоренностей - 04.07.2024 Украина.ру

Путин прокомментировал возможность прекращения огня на Украине без предварительных договоренностей

Россия не может допустить, чтобы Запад воспользовался остановкой огня со стороны ВС РФ, а Украина в это время пополнила свои подразделения за счет насильственной мобилизации и довооружилась. Так президент России Владимир Путин прокомментировал предложение венгерского премьера Виктора Орбана, озвученное ранее

2024-07-04T17:36

2024-07-04T17:36

2024-07-04T17:45

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В ходе визита в Киев Орбан предложил Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Прежде и в Офисе Зеленского назвали "примитивнейшим" предложение Орбана по прекращению огня.Подробнее о том, почему мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.

https://ukraina.ru/20240704/1056055187.html

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новости, россия, украина, владимир путин, виктор орбан, переговоры, сво