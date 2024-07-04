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В Раде настаивают на ограничении полномочий Кличко

В Раде настаивают на ограничении полномочий Кличко - 04.07.2024 Украина.ру

В Раде настаивают на ограничении полномочий Кличко

Запад настоит на децентрализации власти в Киеве, если Владимир Зеленский не решится провести ее сейчас, потому как Виталий Кличко возглавляет ведомство, которое контролирует его же работу. Об этом заявил председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления в Верховной Раде Виталий Безгин

2024-07-04T17:13

2024-07-04T17:13

2024-07-04T17:21

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Он указал, что если власти страны не решат этот вопрос самостоятельно, к таким мерам принудят Киев западные партнеры, так как не может один человек заниматься одновременно и управлением в городе, и контролем над своей же деятельностью. Сегодняшнее распределение полномочий в Киеве Безгин назвал бредом, а к безграничной власти Кличко якобы привели "законодательные пробелы". Напомним, что Безгин возглавляет временную специальную комиссию Верховной Рады по исследованию эффективности функционирования органов публичной власти Киева как столицы Украины во время военного положения. Против работы этой комиссии Кличко выступал неоднократно, заявляя, что такие проверки не помогают Украине побеждать.Ранее сообщалось, что киевлян, недовольных работой Кличко, в 2024 году стало больше.Почему Зеленский отбирает деньги у Кличко, а Кличко это не нравится читайте в материале автора издания Украина.ру. Павла Волкова.

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новости, владимир кличко, киев, верховная рада, владимир зеленский, украина, власть, коррупция, сво