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Путин: Стамбульские договоренности могут быть положены в основу будущих переговоров с Украиной

Путин: Стамбульские договоренности могут быть положены в основу будущих переговоров с Украиной - 04.07.2024 Украина.ру

Путин: Стамбульские договоренности могут быть положены в основу будущих переговоров с Украиной

Условия завершения боевых действий, представленные в Стамбуле в 2022 году, могут стать основой для будущих переговоров Москвы и Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества

2024-07-04T15:30

2024-07-04T15:30

2024-07-04T15:38

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Он напомнил, что Стамбульские договоренности были парафированы и остаются в силе сегодня. В апреле Владимир Путин уже заявлял о готовности вернуться к проекту стамбульского договора по Украине. Напомним, указанный договор "О постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины" состоит из 18-ти статей. В документе был зафиксирован отказ Украины от проведения маневров, учений вооруженных сил с участием третьих стран, исключая те случаи, когда все страны-гаранты согласны. Минувшим летом Владимир Путин сообщал, Украина фактически выкинула положения стамбульского договора после того, как ВС РФ отошли от Киева. Подробнее о том, почему, сорвав стамбульские соглашения, Украина потеряла больше России читайте в материале автора Украина.ру Павла Волкова.

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новости, владимир путин, украина, россия, киев, сво, переговоры