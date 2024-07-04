Путин: Стамбульские договоренности могут быть положены в основу будущих переговоров с Украиной - 04.07.2024 Украина.ру
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Путин: Стамбульские договоренности могут быть положены в основу будущих переговоров с Украиной
Путин: Стамбульские договоренности могут быть положены в основу будущих переговоров с Украиной - 04.07.2024 Украина.ру
Путин: Стамбульские договоренности могут быть положены в основу будущих переговоров с Украиной
Условия завершения боевых действий, представленные в Стамбуле в 2022 году, могут стать основой для будущих переговоров Москвы и Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества
2024-07-04T15:30
2024-07-04T15:38
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переговоры
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Он напомнил, что Стамбульские договоренности были парафированы и остаются в силе сегодня. В апреле Владимир Путин уже заявлял о готовности вернуться к проекту стамбульского договора по Украине. Напомним, указанный договор "О постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины" состоит из 18-ти статей. В документе был зафиксирован отказ Украины от проведения маневров, учений вооруженных сил с участием третьих стран, исключая те случаи, когда все страны-гаранты согласны. Минувшим летом Владимир Путин сообщал, Украина фактически выкинула положения стамбульского договора после того, как ВС РФ отошли от Киева. Подробнее о том, почему, сорвав стамбульские соглашения, Украина потеряла больше России читайте в материале автора Украина.ру Павла Волкова.
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новости, владимир путин, украина, россия, киев, сво, переговоры
Новости, Владимир Путин, Украина, Россия, Киев, СВО, переговоры

Путин: Стамбульские договоренности могут быть положены в основу будущих переговоров с Украиной

15:30 04.07.2024 (обновлено: 15:38 04.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
© POOL
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Условия завершения боевых действий, представленные в Стамбуле в 2022 году, могут стать основой для будущих переговоров Москвы и Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества
Он напомнил, что Стамбульские договоренности были парафированы и остаются в силе сегодня.
"Они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину. Эти договорённости остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров", – сказал глава государства.
В апреле Владимир Путин уже заявлял о готовности вернуться к проекту стамбульского договора по Украине.
Напомним, указанный договор "О постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины" состоит из 18-ти статей. В документе был зафиксирован отказ Украины от проведения маневров, учений вооруженных сил с участием третьих стран, исключая те случаи, когда все страны-гаранты согласны.
Минувшим летом Владимир Путин сообщал, Украина фактически выкинула положения стамбульского договора после того, как ВС РФ отошли от Киева.
Подробнее о том, почему, сорвав стамбульские соглашения, Украина потеряла больше России читайте в материале автора Украина.ру Павла Волкова.
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14:52
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Заголовок открываемого материала
15:30Путин: Стамбульские договоренности могут быть положены в основу будущих переговоров с Украиной
15:07"Все мои предки были русскими и говорили по-русски": харьковчане высмеяли "наблюдения" Терехова
15:02Киев пересмотрит распределение социальных выплат из-за "нехватки" средств
14:52Резкая смена формата переговоров с РФ по Зеленскому: сомнительные условия Киева и мнения экспертов
14:50Многополярный мир стал реальностью — Путин
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14:25Представители России должны принять участие во втором саммите по Украине – Зеленский
14:22Катар хочет мира на Украине, который удовлетворит стороны конфликта - эмир
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