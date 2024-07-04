Путин: Стамбульские договоренности могут быть положены в основу будущих переговоров с Украиной
15:30 04.07.2024 (обновлено: 15:38 04.07.2024)
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Условия завершения боевых действий, представленные в Стамбуле в 2022 году, могут стать основой для будущих переговоров Москвы и Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества
Он напомнил, что Стамбульские договоренности были парафированы и остаются в силе сегодня.
"Они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину. Эти договорённости остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров", – сказал глава государства.
В апреле Владимир Путин уже заявлял о готовности вернуться к проекту стамбульского договора по Украине.
Напомним, указанный договор "О постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины" состоит из 18-ти статей. В документе был зафиксирован отказ Украины от проведения маневров, учений вооруженных сил с участием третьих стран, исключая те случаи, когда все страны-гаранты согласны.
Минувшим летом Владимир Путин сообщал, Украина фактически выкинула положения стамбульского договора после того, как ВС РФ отошли от Киева.
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