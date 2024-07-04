Представители России должны принять участие во втором саммите по Украине – Зеленский - 04.07.2024 Украина.ру
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Представители России должны принять участие во втором саммите по Украине – Зеленский
Представители России должны принять участие во втором саммите по Украине – Зеленский - 04.07.2024 Украина.ру
Представители России должны принять участие во втором саммите по Украине – Зеленский
Российская делегация должна принять участие во втором саммите по урегулированию украинского конфликта. Об этом 4 июня заявил Владимир Зеленский в интервью Bloomberg TV
2024-07-04T14:25
2024-07-04T14:41
новости
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сво
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Такой сценарий допустим, если следующая встреча в таком формате будет идти по тому плану, который предусматривает Киев, то есть на стороне Украины будет "большинство стран мира", уточнил Зеленский. "Мы организуем второй Саммит мира и там должны быть представители Российской Федерации, а кто это будет? Мы посмотрим", – объявил он журналистам. Зеленский также указал, что посредниками в переговорах, несмотря на разногласия, могли бы стать США и Китай. Вместе с тем, спикер исключил приезд президента России Владимира Путина на саммит, так как лидер РФ якобы "боится покидать страну", считает Зеленский. Напомним, сегодня глава российского государства участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Астане.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия не остановит специальную военную операцию на Украине на время переговоров по урегулированию, даже если они начнутся. Подробнее о том, что будет, если Запад поставит "на паузу" конфликт на Украине читайте в интервью члена Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковника запаса Романа Шкурлатова на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, украина, россия, владимир путин, переговоры, сво
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Владимир Путин, переговоры, СВО

Представители России должны принять участие во втором саммите по Украине – Зеленский

14:25 04.07.2024 (обновлено: 14:41 04.07.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Российская делегация должна принять участие во втором саммите по урегулированию украинского конфликта. Об этом 4 июня заявил Владимир Зеленский в интервью Bloomberg TV
Такой сценарий допустим, если следующая встреча в таком формате будет идти по тому плану, который предусматривает Киев, то есть на стороне Украины будет "большинство стран мира", уточнил Зеленский.

"Мы организуем второй Саммит мира и там должны быть представители Российской Федерации, а кто это будет? Мы посмотрим", – объявил он журналистам.

Зеленский также указал, что посредниками в переговорах, несмотря на разногласия, могли бы стать США и Китай. Вместе с тем, спикер исключил приезд президента России Владимира Путина на саммит, так как лидер РФ якобы "боится покидать страну", считает Зеленский.
Напомним, сегодня глава российского государства участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Астане.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия не остановит специальную военную операцию на Украине на время переговоров по урегулированию, даже если они начнутся.
Подробнее о том, что будет, если Запад поставит "на паузу" конфликт на Украине читайте в интервью члена Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковника запаса Романа Шкурлатова на сайте Украина.ру.
Владимир Зеленский
24 мая, 05:30
Нелегитимный. Петр Скоробогатый о том, почему на переговорах Украину должен представлять другой человекЗеленский - нелегитимный президент, поэтому на переговорах Украину должен другой человек, который поставит свою подпись под документом. В этом вопросе российская сторона не доверяет не только Украине, но и западным политикам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
 
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