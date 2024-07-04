Представители России должны принять участие во втором саммите по Украине – Зеленский
14:25 04.07.2024 (обновлено: 14:41 04.07.2024)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Российская делегация должна принять участие во втором саммите по урегулированию украинского конфликта. Об этом 4 июня заявил Владимир Зеленский в интервью Bloomberg TV
Такой сценарий допустим, если следующая встреча в таком формате будет идти по тому плану, который предусматривает Киев, то есть на стороне Украины будет "большинство стран мира", уточнил Зеленский.
"Мы организуем второй Саммит мира и там должны быть представители Российской Федерации, а кто это будет? Мы посмотрим", – объявил он журналистам.
Зеленский также указал, что посредниками в переговорах, несмотря на разногласия, могли бы стать США и Китай. Вместе с тем, спикер исключил приезд президента России Владимира Путина на саммит, так как лидер РФ якобы "боится покидать страну", считает Зеленский.
Напомним, сегодня глава российского государства участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Астане.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия не остановит специальную военную операцию на Украине на время переговоров по урегулированию, даже если они начнутся.
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