https://ukraina.ru/20231125/1051217580.html

Ни мира, ни войны. Военный эксперт о том, что будет, если Запад поставит "на паузу" конфликт на Украине

Ни мира, ни войны. Военный эксперт о том, что будет, если Запад поставит "на паузу" конфликт на Украине - 25.11.2023 Украина.ру

Ни мира, ни войны. Военный эксперт о том, что будет, если Запад поставит "на паузу" конфликт на Украине

Украина не показывает никаких успехов на поле боя и Запад постепенно начинает урезать вооруженную поддержку ВСУ. Скорее всего, на определенном этапе украинский конфликт попытаются заморозить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов

2023-11-25T04:20

2023-11-25T04:20

2023-11-25T04:20

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Если произойдет заморозка конфликта, обстрелы Донбасса и других новых территорий РФ не прекратятся. Это будет просто пауза в преддверии конфликта еще большей интенсивности, сообщил военный.Передышка в боях пойдёт скорее на пользу противнику, нежели армии РФ. По этому поводу не нужно испытывать никаких иллюзий. Сейчас идти на заморозку конфликта России нельзя, добавил эксперт.Во-вторых, когда противник начинает проигрывать в военном плане, возможно, он скоро побежит с поля боя. Такое развитие ситуации нельзя исключать. ВСУ начинают проигрывать стратегически и рано или поздно просто "посыпятся", резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231121/1051179460.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, донбасс, запад, сво, спецоперация, мир, война, заморозка, переговоры