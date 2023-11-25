Ни мира, ни войны. Военный эксперт о том, что будет, если Запад поставит "на паузу" конфликт на Украине - 25.11.2023 Украина.ру
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Ни мира, ни войны. Военный эксперт о том, что будет, если Запад поставит "на паузу" конфликт на Украине
Ни мира, ни войны. Военный эксперт о том, что будет, если Запад поставит "на паузу" конфликт на Украине - 25.11.2023 Украина.ру
Ни мира, ни войны. Военный эксперт о том, что будет, если Запад поставит "на паузу" конфликт на Украине
Украина не показывает никаких успехов на поле боя и Запад постепенно начинает урезать вооруженную поддержку ВСУ. Скорее всего, на определенном этапе украинский конфликт попытаются заморозить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2023-11-25T04:20
2023-11-25T04:20
новости
украина
россия
донбасс
запад
сво
спецоперация
мир
война
заморозка
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Если произойдет заморозка конфликта, обстрелы Донбасса и других новых территорий РФ не прекратятся. Это будет просто пауза в преддверии конфликта еще большей интенсивности, сообщил военный.Передышка в боях пойдёт скорее на пользу противнику, нежели армии РФ. По этому поводу не нужно испытывать никаких иллюзий. Сейчас идти на заморозку конфликта России нельзя, добавил эксперт.Во-вторых, когда противник начинает проигрывать в военном плане, возможно, он скоро побежит с поля боя. Такое развитие ситуации нельзя исключать. ВСУ начинают проигрывать стратегически и рано или поздно просто "посыпятся", резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231121/1051179460.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, донбасс, запад, сво, спецоперация, мир, война, заморозка, переговоры
Новости, Украина, Россия, Донбасс, Запад, СВО, Спецоперация, мир, война, заморозка, переговоры

Ни мира, ни войны. Военный эксперт о том, что будет, если Запад поставит "на паузу" конфликт на Украине

04:20 25.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Шахтерске Донецкой области
Ситуация в Шахтерске Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Украина не показывает никаких успехов на поле боя и Запад постепенно начинает урезать вооруженную поддержку ВСУ. Скорее всего, на определенном этапе украинский конфликт попытаются заморозить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Если произойдет заморозка конфликта, обстрелы Донбасса и других новых территорий РФ не прекратятся. Это будет просто пауза в преддверии конфликта еще большей интенсивности, сообщил военный.
Передышка в боях пойдёт скорее на пользу противнику, нежели армии РФ. По этому поводу не нужно испытывать никаких иллюзий. Сейчас идти на заморозку конфликта России нельзя, добавил эксперт.
"Во-первых, если мы пойдем на переговоры, что-то где-то за нами останется, но, естественно, Запад ничего не признает. Пауза больше нужна им, потому что их состояние критическое и нужно восстановиться. Состояние ни мира, ни войны их вполне бы устроило", - отметил Шкурлатов.
Во-вторых, когда противник начинает проигрывать в военном плане, возможно, он скоро побежит с поля боя. Такое развитие ситуации нельзя исключать. ВСУ начинают проигрывать стратегически и рано или поздно просто "посыпятся", резюмировал собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Станислав Крапивник интервью
21 ноября, 07:19
Станислав Крапивник: Даже если Россия выдавит ВСУ из Авдеевки, ей не избежать схватки с новым врагом Пока не будет наступления, которое раздавит фронт ВСУ и лишит их надежды на победы, ничего у нас не получится. Киевская и западная пропаганда хорошо работают на Зеленского и его власть. А если Зеленский проиграет войну, он действительно может расстаться с жизнью
 
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