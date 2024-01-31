Лавров назвал "формулу мира" Зеленского ультиматумом России - 31.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240131/1052998165.html
Лавров назвал "формулу мира" Зеленского ультиматумом России
Лавров назвал "формулу мира" Зеленского ультиматумом России - 31.01.2024 Украина.ру
Лавров назвал "формулу мира" Зеленского ультиматумом России
Так называемая "мирная формула Зеленского" - это просто ультиматум России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 января выступая на первой в рамках российского председательства встрече шерп/су-шерп БРИКС
2024-01-31T10:22
2024-01-31T10:22
новости
сергей лавров
"формула мира"
ультиматум
украина
россия
владимир зеленский
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/17/1052833527_0:0:3185:1792_1920x0_80_0_0_d201f0b705c6859445602870f332095a.jpg
По словам главы российской дипломатии, это "для всего мира очевидно"."США и их союзники навязывают международному сообществу пресловутую "формулу Зеленского" &lt;...&gt; И пытаются представить эту формулу как единственный вариант урегулирования. То, что этот вариант представляет собой ни что иное, как ультиматум РФ, что он просто невыполним и не делает чести тем, кто себя пытается представить внешнеполитическими деятелями и эффективными менеджерами, очевидно для всех", - сказал Лавров.Как сообщало издание Украина.ру, Владимир Зеленский в сентябре 2022 года обратился в Генеральную Ассамблею ООН с предварительно записанным видео, в котором озвучил пять "необсуждаемых" условий для "формулы мира" между Украиной и Россией. Среди них - наказание России за "преступления, совершенные против Украины", защита жизни "всеми доступными средствами, разрешенными уставом ООН", восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантии безопасности со стороны других стран и решимость Украины продолжать защищаться. В ноябре этого же года Зеленский в ходе саммита лидеров G20 на Бали в Индонезии представил уже расширенную "формулу мира" из десяти пунктов."Формула мира" Зеленского неоднократно обсуждалась в ходе международных встреч, но без участия России.В Кремле считают, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ukraina.ru/20240119/1052774846.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/17/1052833527_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_3965cae7de14fa1337f6b4d47bf65068.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сергей лавров, "формула мира", ультиматум, украина, россия, владимир зеленский, сша
Новости, Сергей Лавров, "формула мира", ультиматум, Украина, Россия, Владимир Зеленский, США

Лавров назвал "формулу мира" Зеленского ультиматумом России

10:22 31.01.2024
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров принял участие в заседании СБ ООН по Украине
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в заседании СБ ООН по Украине
© МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Так называемая "мирная формула Зеленского" - это просто ультиматум России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 января выступая на первой в рамках российского председательства встрече шерп/су-шерп БРИКС
По словам главы российской дипломатии, это "для всего мира очевидно".
"США и их союзники навязывают международному сообществу пресловутую "формулу Зеленского" <...> И пытаются представить эту формулу как единственный вариант урегулирования. То, что этот вариант представляет собой ни что иное, как ультиматум РФ, что он просто невыполним и не делает чести тем, кто себя пытается представить внешнеполитическими деятелями и эффективными менеджерами, очевидно для всех", - сказал Лавров.
Как сообщало издание Украина.ру, Владимир Зеленский в сентябре 2022 года обратился в Генеральную Ассамблею ООН с предварительно записанным видео, в котором озвучил пять "необсуждаемых" условий для "формулы мира" между Украиной и Россией. Среди них - наказание России за "преступления, совершенные против Украины", защита жизни "всеми доступными средствами, разрешенными уставом ООН", восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантии безопасности со стороны других стран и решимость Украины продолжать защищаться. В ноябре этого же года Зеленский в ходе саммита лидеров G20 на Бали в Индонезии представил уже расширенную "формулу мира" из десяти пунктов.
"Формула мира" Зеленского неоднократно обсуждалась в ходе международных встреч, но без участия России.
В Кремле считают, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
19 января, 05:30
Вариант ультиматума: политолог объяснил, почему "формула Зеленского" направлена на исчезновение РоссииПрезидент Украины Владимир Зеленский пользуется тем, что Давос проходит под лозунгом восстановления доверия. Но подобная "формула мира" на самом деле является ультиматумом для России и подразумевает ее исчезновение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
 
НовостиСергей Лавров"формула мира"ультиматумУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:22Украинцы пожаловались в ЕСПЧ из-за запрета на выезд из страны
10:46Украину ждут проблемы из-за нехватки снарядов - лидеры пяти стран ЕС
10:22Лавров назвал "формулу мира" Зеленского ультиматумом России
10:02Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток" - мэр
09:50"Киевская власть в агонии": Захарова сделала выводы из ситуации с Залужным
09:36Беспилотник ВСУ врезался в гражданский автомобиль, есть погибшие - мэр Горловки
09:36Чем закончится война Зеленского и Залужного: Кот о том, будет ли на Украине "ночь длинных ножей"
09:24Захарову шокировали "чудовищные слова" Борреля о России и Украине
09:00Недоотставка Залужного, западный "летающий хлам", провал с Ил-76. Главное на Украине на утро 31 января
08:46Венгерская заноза в ЕС
08:09Главное за ночь 31 января
08:00Как Москва и Киев платили дань на Дунай, а темник Ногай был властелином Восточной Европы
07:58"… родной ветерок Приднепровья". Фронтовой поэт Яков Хелемский родом с Киевщины
07:35США продолжают извлекать уроки из украинского наступления
07:21"Киеву подписан смертный приговор". Эксперты о перспективах страны
07:17Украинский фронт. Дроны смертельнее и кровавее артиллерии. Произошла ли революция беспилотников?
07:05Демография Украины и другие антирекорды Зеленского. "Бездна национальной катастрофы"
06:47Алексей Васильев: России остался один шаг, чтобы задавить ВСУ и поймать всех партизан в Днепропетровске
06:36Дмитрий Бабич: Залужный может надавать Украине, как безумной женщине, по щекам и прекратить бойню
05:00"Там была гора трупов": Герой Росиии рассказал, как "Кракен"* и "Азов"* управляют подразделениями ВСУ
Лента новостейМолния