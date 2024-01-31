https://ukraina.ru/20240131/1052998165.html

Лавров назвал "формулу мира" Зеленского ультиматумом России

Лавров назвал "формулу мира" Зеленского ультиматумом России - 31.01.2024 Украина.ру

Лавров назвал "формулу мира" Зеленского ультиматумом России

Так называемая "мирная формула Зеленского" - это просто ультиматум России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 января выступая на первой в рамках российского председательства встрече шерп/су-шерп БРИКС

2024-01-31T10:22

2024-01-31T10:22

2024-01-31T10:22

новости

сергей лавров

"формула мира"

ультиматум

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россия

владимир зеленский

сша

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По словам главы российской дипломатии, это "для всего мира очевидно"."США и их союзники навязывают международному сообществу пресловутую "формулу Зеленского" <...> И пытаются представить эту формулу как единственный вариант урегулирования. То, что этот вариант представляет собой ни что иное, как ультиматум РФ, что он просто невыполним и не делает чести тем, кто себя пытается представить внешнеполитическими деятелями и эффективными менеджерами, очевидно для всех", - сказал Лавров.Как сообщало издание Украина.ру, Владимир Зеленский в сентябре 2022 года обратился в Генеральную Ассамблею ООН с предварительно записанным видео, в котором озвучил пять "необсуждаемых" условий для "формулы мира" между Украиной и Россией. Среди них - наказание России за "преступления, совершенные против Украины", защита жизни "всеми доступными средствами, разрешенными уставом ООН", восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантии безопасности со стороны других стран и решимость Украины продолжать защищаться. В ноябре этого же года Зеленский в ходе саммита лидеров G20 на Бали в Индонезии представил уже расширенную "формулу мира" из десяти пунктов."Формула мира" Зеленского неоднократно обсуждалась в ходе международных встреч, но без участия России.В Кремле считают, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ukraina.ru/20240119/1052774846.html

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новости, сергей лавров, "формула мира", ультиматум, украина, россия, владимир зеленский, сша