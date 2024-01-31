https://ukraina.ru/20240131/1052998165.html
Лавров назвал "формулу мира" Зеленского ультиматумом России
Лавров назвал "формулу мира" Зеленского ультиматумом России - 31.01.2024 Украина.ру
Лавров назвал "формулу мира" Зеленского ультиматумом России
Так называемая "мирная формула Зеленского" - это просто ультиматум России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 января выступая на первой в рамках российского председательства встрече шерп/су-шерп БРИКС
2024-01-31T10:22
2024-01-31T10:22
2024-01-31T10:22
новости
сергей лавров
"формула мира"
ультиматум
украина
россия
владимир зеленский
сша
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По словам главы российской дипломатии, это "для всего мира очевидно"."США и их союзники навязывают международному сообществу пресловутую "формулу Зеленского" <...> И пытаются представить эту формулу как единственный вариант урегулирования. То, что этот вариант представляет собой ни что иное, как ультиматум РФ, что он просто невыполним и не делает чести тем, кто себя пытается представить внешнеполитическими деятелями и эффективными менеджерами, очевидно для всех", - сказал Лавров.Как сообщало издание Украина.ру, Владимир Зеленский в сентябре 2022 года обратился в Генеральную Ассамблею ООН с предварительно записанным видео, в котором озвучил пять "необсуждаемых" условий для "формулы мира" между Украиной и Россией. Среди них - наказание России за "преступления, совершенные против Украины", защита жизни "всеми доступными средствами, разрешенными уставом ООН", восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантии безопасности со стороны других стран и решимость Украины продолжать защищаться. В ноябре этого же года Зеленский в ходе саммита лидеров G20 на Бали в Индонезии представил уже расширенную "формулу мира" из десяти пунктов."Формула мира" Зеленского неоднократно обсуждалась в ходе международных встреч, но без участия России.В Кремле считают, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ukraina.ru/20240119/1052774846.html
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новости, сергей лавров, "формула мира", ультиматум, украина, россия, владимир зеленский, сша
Новости, Сергей Лавров, "формула мира", ультиматум, Украина, Россия, Владимир Зеленский, США
Лавров назвал "формулу мира" Зеленского ультиматумом России
Так называемая "мирная формула Зеленского" - это просто ультиматум России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 января выступая на первой в рамках российского председательства встрече шерп/су-шерп БРИКС
По словам главы российской дипломатии, это "для всего мира очевидно".
"США и их союзники навязывают международному сообществу пресловутую "формулу Зеленского" <...> И пытаются представить эту формулу как единственный вариант урегулирования. То, что этот вариант представляет собой ни что иное, как ультиматум РФ, что он просто невыполним и не делает чести тем, кто себя пытается представить внешнеполитическими деятелями и эффективными менеджерами, очевидно для всех", - сказал Лавров.
Как сообщало издание Украина.ру, Владимир Зеленский в сентябре 2022 года обратился в Генеральную Ассамблею ООН с предварительно записанным видео, в котором озвучил пять "необсуждаемых" условий для "формулы мира" между Украиной и Россией. Среди них - наказание России за "преступления, совершенные против Украины", защита жизни "всеми доступными средствами, разрешенными уставом ООН", восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантии безопасности со стороны других стран и решимость Украины продолжать защищаться. В ноябре этого же года Зеленский в ходе саммита лидеров G20 на Бали в Индонезии представил уже расширенную "формулу мира" из десяти пунктов.
"Формула мира" Зеленского неоднократно обсуждалась в ходе международных встреч, но без участия России.
В Кремле считают, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.