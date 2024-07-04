https://ukraina.ru/20240704/1056050188.html

Зеленский решил повторить за Путиным, Белоруссия в ШОС. Главное на Украине на утро 4 июля

Зеленский решил повторить за Путиным, Белоруссия в ШОС. Главное на Украине на утро 4 июля - 04.07.2024 Украина.ру

Зеленский решил повторить за Путиным, Белоруссия в ШОС. Главное на Украине на утро 4 июля

Американский журналист Такер Карлсон анонсировал выход интервью с Владимиром Зеленским. Белоруссия стала членом

2024-07-04T09:48

2024-07-04T09:48

2024-07-04T11:00

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Анонс интервью с Зеленским Карслон выложил у себя в X."Похоже, у нас есть интервью Зеленского. Мы пытались в течение двух лет, и особенно интенсивно после интервью с Путиным в феврале. Цель состоит в том, чтобы предоставить американцам столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что скоро появится", — отметил Карлсон.Точная дата выхода интервью не названа. Также Карслон не прояснил, состоялось ли интервью или его ещё предстоит взять.В комментариях под записью американские политики и журналисты обеспокоились безопасностью журналиста."Пожалуйста, не отправляйся на Украину, чтобы сделать это (взять интервью. — Ред.). Сделай это где-то вроде Венгрии. На нейтральной территории", — отметил политический комментатор Джои Маннарино.Журналист Fox News Ник Сортор также призвал Карлсона и его команду быть аккуратными."Пожалуйста, будьте осторожны, Такер и его команда", — отметил Сортор.Он отметил, что на Украине у американских журналистов могут быть проблемы.Конгрессмен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин призвала Такера задать Зеленскому вопрос о деньгах."Спроси Зеленского, где наши деньги. И скажи ему, чтобы заключил мирный договор с Россией и закончил эту войну. От американского народа", — написала она в Х.Ранее, в феврале, Карслон прилетал в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Его беседа с Путиным длилась свыше 2 часов. За несколько часов с момента опубликования видео набрало десятки миллионов просмотров. При этом и Путин, и Карлсон стали самыми цитируемыми персонажами в сетях.Примечательно, что ранее американский журналист не раз довольно скептически отзывался о Зеленском. Так он сравнивал Зеленского с менеджером стриптиз-клуба и обвинил его в том, что Зеленский выкачивает деньги из "рушащейся экономики" США."Удивительно, но никто его не выгнал — наоборот, все заискивают перед ним и вручают ему ещё больше миллиардов", — заявлял Карлсон.Он также называл Зеленского "коррумпированным украинским диктатором". Его возмущало и то, что Зеленский во время визита в США не просил денег у конгресса, а буквально требовал их. Он называл Зеленского "наглым и избалованным ребенком, требующим подарков на Рождество".В апреле уже после интервью с Путиным Карлсон сообщал, что Зеленский проигнорировал его многочисленные просьбы об интервью.Белоруссия в ШОССаммит ШОС в Астане начался с подписания документов о приеме в состав организации Белоруссии, сообщил корреспондент РИА Новости."Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС принято", — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.После этого он поздравил белорусского президента Александра Лукашенко."Ваша страна за короткий период выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества", — отметил Токаев.За несколько часов до этого генсек ШОС Чжан Мин в комментарии агентству "Казинформ" сообщил, что вопрос, кто станет следующим членом ШОС после Белоруссии, не стоит на повестке дня. Расширение членства — это не цель, преследуемая организацией, указал он."На данный момент вопрос о том, кто станет 11-м членом ШОС, остро не стоит на повестке дня ШОС. Мы получили от ряда стран заявки на получение статуса партнера по диалогу, а также заявки на повышение статуса наблюдателя от некоторых партнеров по диалогу. Все эти вопросы обсуждаются в контексте совершенствования деятельности организации", — отметил Мин.Он указал, что процесс вступления Белоруссии в ШОС в качестве полноправного члена был запущен на Самаркандском саммите в 2022 году. По словам Генсека ШОС, этот процесс будет завершён на саммите в Астане, и Белоруссия станет 10-м государством — членом организации.Днём ранее по прибытии в Казахстан в интервью агентству "Казинформ" Лукашенко отметил, что ШОС для Белоруссии — это стратегическая перспектива."Я говорил об огромном потенциале Шанхайской организации сотрудничества с первых дней ее основания. Мы сразу заинтересовались ее инициативами и стали участвовать в проектах, когда она еще не имела такого веса. В начале в качестве государства-партнера, а с 2015 года — как наблюдатели. Поэтому мы шаг за шагом продвигались к полноправному членству. Многие белорусские предложения, высказанные на площадке Организации за эти годы, уже получили поддержку", — отметил Лукашенко.Он заявил, что убеждён: государства — члены ШОС выступают локомотивами роста мировой экономики и центрами притяжения инвестиций и инновационных производств."ШОС для Беларуси не просто международная организация. Это стратегическая перспектива. Прежде всего в торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, развитии транспортно-логистической, информационно-коммуникационной и иной инфраструктуры", — указывало президент Белоруссии.По его словам, в новом качестве страна будет стремиться максимально увязывать свои инициативы с уже имеющимися наработками.Кроме того, Белоруссия заинтересована в сотрудничестве со странами растущей семьи ШОС в области безопасности, борьбы с организованной преступностью, наркотрафиком, торговлей людьми."Полностью разделяем приоритеты, зафиксированные в главном документе Организации — Хартии ШОС, а также в Самаркандской и Нью-Делийской декларациях Совета глав государств", — отмечал Лукашенко.По его словам, сегодня в проработке находится проект по созданию Фонда развития ШОС, где продвигается идея создания свободной торгово-экономической зоны Организации.Саммит ШОС проходит 3 и 4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.Шанхайскую организацию сотрудничества основали в 2001 году. После вступления Белоруссии в неё входят десять государств: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнёры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.О происходящем в Астане — в статье Игоря Сердюкова "Саммит ШОС в Астане: "азиатский поворот" Путина и Лукашенко продолжается"

https://ukraina.ru/20240703/1056044236.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, казахстан, белоруссия, астана, шос, владимир зеленский, владимир путин, такер карлсон