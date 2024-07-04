Зеленский решил повторить за Путиным, Белоруссия в ШОС. Главное на Украине на утро 4 июля - 04.07.2024 Украина.ру
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Зеленский решил повторить за Путиным, Белоруссия в ШОС. Главное на Украине на утро 4 июля
Зеленский решил повторить за Путиным, Белоруссия в ШОС. Главное на Украине на утро 4 июля - 04.07.2024 Украина.ру
Зеленский решил повторить за Путиным, Белоруссия в ШОС. Главное на Украине на утро 4 июля
Американский журналист Такер Карлсон анонсировал выход интервью с Владимиром Зеленским. Белоруссия стала членом
2024-07-04T09:48
2024-07-04T11:00
эксклюзив
хроники
казахстан
белоруссия
астана
шос
владимир зеленский
владимир путин
такер карлсон
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Анонс интервью с Зеленским Карслон выложил у себя в X."Похоже, у нас есть интервью Зеленского. Мы пытались в течение двух лет, и особенно интенсивно после интервью с Путиным в феврале. Цель состоит в том, чтобы предоставить американцам столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что скоро появится", — отметил Карлсон.Точная дата выхода интервью не названа. Также Карслон не прояснил, состоялось ли интервью или его ещё предстоит взять.В комментариях под записью американские политики и журналисты обеспокоились безопасностью журналиста."Пожалуйста, не отправляйся на Украину, чтобы сделать это (взять интервью. — Ред.). Сделай это где-то вроде Венгрии. На нейтральной территории", — отметил политический комментатор Джои Маннарино.Журналист Fox News Ник Сортор также призвал Карлсона и его команду быть аккуратными."Пожалуйста, будьте осторожны, Такер и его команда", — отметил Сортор.Он отметил, что на Украине у американских журналистов могут быть проблемы.Конгрессмен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин призвала Такера задать Зеленскому вопрос о деньгах."Спроси Зеленского, где наши деньги. И скажи ему, чтобы заключил мирный договор с Россией и закончил эту войну. От американского народа", — написала она в Х.Ранее, в феврале, Карслон прилетал в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Его беседа с Путиным длилась свыше 2 часов. За несколько часов с момента опубликования видео набрало десятки миллионов просмотров. При этом и Путин, и Карлсон стали самыми цитируемыми персонажами в сетях.Примечательно, что ранее американский журналист не раз довольно скептически отзывался о Зеленском. Так он сравнивал Зеленского с менеджером стриптиз-клуба и обвинил его в том, что Зеленский выкачивает деньги из "рушащейся экономики" США."Удивительно, но никто его не выгнал — наоборот, все заискивают перед ним и вручают ему ещё больше миллиардов", — заявлял Карлсон.Он также называл Зеленского "коррумпированным украинским диктатором". Его возмущало и то, что Зеленский во время визита в США не просил денег у конгресса, а буквально требовал их. Он называл Зеленского "наглым и избалованным ребенком, требующим подарков на Рождество".В апреле уже после интервью с Путиным Карлсон сообщал, что Зеленский проигнорировал его многочисленные просьбы об интервью.Белоруссия в ШОССаммит ШОС в Астане начался с подписания документов о приеме в состав организации Белоруссии, сообщил корреспондент РИА Новости."Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС принято", — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.После этого он поздравил белорусского президента Александра Лукашенко."Ваша страна за короткий период выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества", — отметил Токаев.За несколько часов до этого генсек ШОС Чжан Мин в комментарии агентству "Казинформ" сообщил, что вопрос, кто станет следующим членом ШОС после Белоруссии, не стоит на повестке дня. Расширение членства — это не цель, преследуемая организацией, указал он."На данный момент вопрос о том, кто станет 11-м членом ШОС, остро не стоит на повестке дня ШОС. Мы получили от ряда стран заявки на получение статуса партнера по диалогу, а также заявки на повышение статуса наблюдателя от некоторых партнеров по диалогу. Все эти вопросы обсуждаются в контексте совершенствования деятельности организации", — отметил Мин.Он указал, что процесс вступления Белоруссии в ШОС в качестве полноправного члена был запущен на Самаркандском саммите в 2022 году. По словам Генсека ШОС, этот процесс будет завершён на саммите в Астане, и Белоруссия станет 10-м государством — членом организации.Днём ранее по прибытии в Казахстан в интервью агентству "Казинформ" Лукашенко отметил, что ШОС для Белоруссии — это стратегическая перспектива."Я говорил об огромном потенциале Шанхайской организации сотрудничества с первых дней ее основания. Мы сразу заинтересовались ее инициативами и стали участвовать в проектах, когда она еще не имела такого веса. В начале в качестве государства-партнера, а с 2015 года — как наблюдатели. Поэтому мы шаг за шагом продвигались к полноправному членству. Многие белорусские предложения, высказанные на площадке Организации за эти годы, уже получили поддержку", — отметил Лукашенко.Он заявил, что убеждён: государства — члены ШОС выступают локомотивами роста мировой экономики и центрами притяжения инвестиций и инновационных производств."ШОС для Беларуси не просто международная организация. Это стратегическая перспектива. Прежде всего в торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, развитии транспортно-логистической, информационно-коммуникационной и иной инфраструктуры", — указывало президент Белоруссии.По его словам, в новом качестве страна будет стремиться максимально увязывать свои инициативы с уже имеющимися наработками.Кроме того, Белоруссия заинтересована в сотрудничестве со странами растущей семьи ШОС в области безопасности, борьбы с организованной преступностью, наркотрафиком, торговлей людьми."Полностью разделяем приоритеты, зафиксированные в главном документе Организации — Хартии ШОС, а также в Самаркандской и Нью-Делийской декларациях Совета глав государств", — отмечал Лукашенко.По его словам, сегодня в проработке находится проект по созданию Фонда развития ШОС, где продвигается идея создания свободной торгово-экономической зоны Организации.Саммит ШОС проходит 3 и 4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.Шанхайскую организацию сотрудничества основали в 2001 году. После вступления Белоруссии в неё входят десять государств: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнёры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.О происходящем в Астане — в статье Игоря Сердюкова "Саммит ШОС в Астане: "азиатский поворот" Путина и Лукашенко продолжается"
https://ukraina.ru/20240703/1056044236.html
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Егор Леев
Егор Леев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, казахстан, белоруссия, астана, шос, владимир зеленский, владимир путин, такер карлсон
Эксклюзив, Хроники, Казахстан, Белоруссия, Астана, ШОС, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Такер Карлсон

Зеленский решил повторить за Путиным, Белоруссия в ШОС. Главное на Украине на утро 4 июля

09:48 04.07.2024 (обновлено: 11:00 04.07.2024)
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramЗеленский в Харьковской области
Зеленский в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Американский журналист Такер Карлсон анонсировал выход интервью с Владимиром Зеленским. Белоруссия стала членом
Анонс интервью с Зеленским Карслон выложил у себя в X.
"Похоже, у нас есть интервью Зеленского. Мы пытались в течение двух лет, и особенно интенсивно после интервью с Путиным в феврале. Цель состоит в том, чтобы предоставить американцам столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что скоро появится", — отметил Карлсон.
Точная дата выхода интервью не названа. Также Карслон не прояснил, состоялось ли интервью или его ещё предстоит взять.
В комментариях под записью американские политики и журналисты обеспокоились безопасностью журналиста.
"Пожалуйста, не отправляйся на Украину, чтобы сделать это (взять интервью. — Ред.). Сделай это где-то вроде Венгрии. На нейтральной территории", — отметил политический комментатор Джои Маннарино.
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Вчера, 18:00
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Журналист Fox News Ник Сортор также призвал Карлсона и его команду быть аккуратными.
"Пожалуйста, будьте осторожны, Такер и его команда", — отметил Сортор.
Он отметил, что на Украине у американских журналистов могут быть проблемы.
Конгрессмен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин призвала Такера задать Зеленскому вопрос о деньгах.
"Спроси Зеленского, где наши деньги. И скажи ему, чтобы заключил мирный договор с Россией и закончил эту войну. От американского народа", — написала она в Х.
Ранее, в феврале, Карслон прилетал в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Его беседа с Путиным длилась свыше 2 часов. За несколько часов с момента опубликования видео набрало десятки миллионов просмотров. При этом и Путин, и Карлсон стали самыми цитируемыми персонажами в сетях.
Примечательно, что ранее американский журналист не раз довольно скептически отзывался о Зеленском. Так он сравнивал Зеленского с менеджером стриптиз-клуба и обвинил его в том, что Зеленский выкачивает деньги из "рушащейся экономики" США.
"Удивительно, но никто его не выгнал — наоборот, все заискивают перед ним и вручают ему ещё больше миллиардов", — заявлял Карлсон.
Он также называл Зеленского "коррумпированным украинским диктатором". Его возмущало и то, что Зеленский во время визита в США не просил денег у конгресса, а буквально требовал их. Он называл Зеленского "наглым и избалованным ребенком, требующим подарков на Рождество".
В апреле уже после интервью с Путиным Карлсон сообщал, что Зеленский проигнорировал его многочисленные просьбы об интервью.
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Белоруссия в ШОС
Саммит ШОС в Астане начался с подписания документов о приеме в состав организации Белоруссии, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС принято", — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
После этого он поздравил белорусского президента Александра Лукашенко.
"Ваша страна за короткий период выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества", — отметил Токаев.
За несколько часов до этого генсек ШОС Чжан Мин в комментарии агентству "Казинформ" сообщил, что вопрос, кто станет следующим членом ШОС после Белоруссии, не стоит на повестке дня. Расширение членства — это не цель, преследуемая организацией, указал он.
"На данный момент вопрос о том, кто станет 11-м членом ШОС, остро не стоит на повестке дня ШОС. Мы получили от ряда стран заявки на получение статуса партнера по диалогу, а также заявки на повышение статуса наблюдателя от некоторых партнеров по диалогу. Все эти вопросы обсуждаются в контексте совершенствования деятельности организации", — отметил Мин.
Он указал, что процесс вступления Белоруссии в ШОС в качестве полноправного члена был запущен на Самаркандском саммите в 2022 году. По словам Генсека ШОС, этот процесс будет завершён на саммите в Астане, и Белоруссия станет 10-м государством — членом организации.
Днём ранее по прибытии в Казахстан в интервью агентству "Казинформ" Лукашенко отметил, что ШОС для Белоруссии — это стратегическая перспектива.
"Я говорил об огромном потенциале Шанхайской организации сотрудничества с первых дней ее основания. Мы сразу заинтересовались ее инициативами и стали участвовать в проектах, когда она еще не имела такого веса. В начале в качестве государства-партнера, а с 2015 года — как наблюдатели. Поэтому мы шаг за шагом продвигались к полноправному членству. Многие белорусские предложения, высказанные на площадке Организации за эти годы, уже получили поддержку", — отметил Лукашенко.
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Он заявил, что убеждён: государства — члены ШОС выступают локомотивами роста мировой экономики и центрами притяжения инвестиций и инновационных производств.
"ШОС для Беларуси не просто международная организация. Это стратегическая перспектива. Прежде всего в торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, развитии транспортно-логистической, информационно-коммуникационной и иной инфраструктуры", — указывало президент Белоруссии.
По его словам, в новом качестве страна будет стремиться максимально увязывать свои инициативы с уже имеющимися наработками.
Кроме того, Белоруссия заинтересована в сотрудничестве со странами растущей семьи ШОС в области безопасности, борьбы с организованной преступностью, наркотрафиком, торговлей людьми.
"Полностью разделяем приоритеты, зафиксированные в главном документе Организации — Хартии ШОС, а также в Самаркандской и Нью-Делийской декларациях Совета глав государств", — отмечал Лукашенко.
По его словам, сегодня в проработке находится проект по созданию Фонда развития ШОС, где продвигается идея создания свободной торгово-экономической зоны Организации.
Саммит ШОС проходит 3 и 4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
Шанхайскую организацию сотрудничества основали в 2001 году. После вступления Белоруссии в неё входят десять государств: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнёры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
О происходящем в Астане — в статье Игоря Сердюкова "Саммит ШОС в Астане: "азиатский поворот" Путина и Лукашенко продолжается"
 
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