WSJ: в НАТО придумали как продолжить поставлять Украине помощь в обход возражений Трампа

"Он сам ещё не знает, что его выбрали". Кто будет править США, если Трампа убьют после победы

Дональд Трамп, который баллотируется на второй президентский срок, наконец определился с вице-президентом, но никому не сказал о своём выборе, даже этому человеку. Интрига в том, что этот политик без выборов может стать президентом США. Кто же это может быть?