WSJ: в НАТО придумали как продолжить поставлять Украине помощь в обход возражений Трампа - 02.07.2024 Украина.ру
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WSJ: в НАТО придумали как продолжить поставлять Украине помощь в обход возражений Трампа
WSJ: в НАТО придумали как продолжить поставлять Украине помощь в обход возражений Трампа - 02.07.2024 Украина.ру
WSJ: в НАТО придумали как продолжить поставлять Украине помощь в обход возражений Трампа
Североатлантический альянс назначит высокопоставленного гражданского чиновника в числе множества новых мер, направленных на усиление долгосрочной поддержки Украины. Таким способом в НАТО намерены защитить поставки оружия Киеву от возражений лидирующего кандидата на пост президента США Дональда Трампа, пишет газета The Wall Street Journal
2024-07-02T14:35
2024-07-02T14:37
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финансирование
военная помощь
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"Шаги направлены на укрепление перспектив Украины в конечном итоге вступить в Североатлантический союз, не предлагая ей членства. Это происходит на фоне политического подъема правого толка в Европе и растущей вероятности того, что бывший президент Дональд Трамп может вернуться в Белый дом и уменьшить американскую поддержку Украины", – сказано в публикации.По словам американских чиновников и представителей альянса, "смотрящего" за военной помощью Киеву посадят в украинской столице, о чем будет объявлено на саммите в Вашингтоне на следующей неделе. Дополнительно НАТО также создает новое командование в Висбадене (ФРГ) для координации поставок оружия ВСУ и подготовки украинских войск. "Основная причина изменений – это защита от Трампа усилий по оказанию помощи Украине", – обозначил бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер. Ранее Трамп заявил, что Украине не одержать победу в конфликте и пообещал быстро урегулировать ситуацию в случае победы на ноябрьских выборах в США. Почему при Трампе мир станет еще опаснее и как на новые вызовы ответит Россия читайте в интервью российского политического деятеля, директора Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елены Паниной.
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новости, украина, дональд трамп, нато, the wall street journal, киев, сша, вооруженные силы украины, финансирование, военная помощь, сво
Новости, Украина, Дональд Трамп, НАТО, The Wall Street Journal, Киев, США, Вооруженные силы Украины, финансирование, военная помощь, СВО

WSJ: в НАТО придумали как продолжить поставлять Украине помощь в обход возражений Трампа

14:35 02.07.2024 (обновлено: 14:37 02.07.2024)
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Североатлантический альянс назначит высокопоставленного гражданского чиновника в числе множества новых мер, направленных на усиление долгосрочной поддержки Украины. Таким способом в НАТО намерены защитить поставки оружия Киеву от возражений лидирующего кандидата на пост президента США Дональда Трампа, пишет газета The Wall Street Journal
"Шаги направлены на укрепление перспектив Украины в конечном итоге вступить в Североатлантический союз, не предлагая ей членства. Это происходит на фоне политического подъема правого толка в Европе и растущей вероятности того, что бывший президент Дональд Трамп может вернуться в Белый дом и уменьшить американскую поддержку Украины", – сказано в публикации.
По словам американских чиновников и представителей альянса, "смотрящего" за военной помощью Киеву посадят в украинской столице, о чем будет объявлено на саммите в Вашингтоне на следующей неделе. Дополнительно НАТО также создает новое командование в Висбадене (ФРГ) для координации поставок оружия ВСУ и подготовки украинских войск.

"Основная причина изменений – это защита от Трампа усилий по оказанию помощи Украине", – обозначил бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер.

Ранее Трамп заявил, что Украине не одержать победу в конфликте и пообещал быстро урегулировать ситуацию в случае победы на ноябрьских выборах в США.
Почему при Трампе мир станет еще опаснее и как на новые вызовы ответит Россия читайте в интервью российского политического деятеля, директора Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елены Паниной.
- РИА Новости, 1920, 24.06.2024
24 июня, 18:26
"Он сам ещё не знает, что его выбрали". Кто будет править США, если Трампа убьют после победы Дональд Трамп, который баллотируется на второй президентский срок, наконец определился с вице-президентом, но никому не сказал о своём выборе, даже этому человеку. Интрига в том, что этот политик без выборов может стать президентом США. Кто же это может быть?
 
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