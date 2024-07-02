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WSJ: в НАТО придумали как продолжить поставлять Украине помощь в обход возражений Трампа
WSJ: в НАТО придумали как продолжить поставлять Украине помощь в обход возражений Трампа - 02.07.2024 Украина.ру
WSJ: в НАТО придумали как продолжить поставлять Украине помощь в обход возражений Трампа
Североатлантический альянс назначит высокопоставленного гражданского чиновника в числе множества новых мер, направленных на усиление долгосрочной поддержки Украины. Таким способом в НАТО намерены защитить поставки оружия Киеву от возражений лидирующего кандидата на пост президента США Дональда Трампа, пишет газета The Wall Street Journal
2024-07-02T14:35
2024-07-02T14:35
2024-07-02T14:37
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"Шаги направлены на укрепление перспектив Украины в конечном итоге вступить в Североатлантический союз, не предлагая ей членства. Это происходит на фоне политического подъема правого толка в Европе и растущей вероятности того, что бывший президент Дональд Трамп может вернуться в Белый дом и уменьшить американскую поддержку Украины", – сказано в публикации.По словам американских чиновников и представителей альянса, "смотрящего" за военной помощью Киеву посадят в украинской столице, о чем будет объявлено на саммите в Вашингтоне на следующей неделе. Дополнительно НАТО также создает новое командование в Висбадене (ФРГ) для координации поставок оружия ВСУ и подготовки украинских войск. "Основная причина изменений – это защита от Трампа усилий по оказанию помощи Украине", – обозначил бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер. Ранее Трамп заявил, что Украине не одержать победу в конфликте и пообещал быстро урегулировать ситуацию в случае победы на ноябрьских выборах в США. Почему при Трампе мир станет еще опаснее и как на новые вызовы ответит Россия читайте в интервью российского политического деятеля, директора Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елены Паниной.
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WSJ: в НАТО придумали как продолжить поставлять Украине помощь в обход возражений Трампа
14:35 02.07.2024 (обновлено: 14:37 02.07.2024)
Североатлантический альянс назначит высокопоставленного гражданского чиновника в числе множества новых мер, направленных на усиление долгосрочной поддержки Украины. Таким способом в НАТО намерены защитить поставки оружия Киеву от возражений лидирующего кандидата на пост президента США Дональда Трампа, пишет газета The Wall Street Journal