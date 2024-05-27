В Госдуме объяснили возражения против ношения никаба - 27.05.2024 Украина.ру
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В Госдуме объяснили возражения против ношения никаба
В Госдуме объяснили возражения против ношения никаба - 27.05.2024 Украина.ру
В Госдуме объяснили возражения против ношения никаба
Женский головной убор, закрывающий лицо с узкой прорезью для глаз – никаб – не имеет никакого отношения к религии и культуре народов Северного Кавказа, Поволжья, всей России, заявил член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев 
2024-05-27T18:18
2024-05-27T18:22
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По его словам, никаб появился у арабов до того, как они приняли ислам. Сам же политик высказался против ношения этого головного убора и обязанности женщин надевать исключительно черное. Вместе с тем, он считает, что сегодня в России вопрос ношения никаба не стоит остро, однако с населением следует вести разъяснительную работу. Ранее в этот же день депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщал, что в случае принятия законопроекта о запрете никабов минимальный штраф за "спрятанное лицо" может составить десять тысяч рублей. Такая инициатива не носит религиозный характер, но связана с вопросами безопасности и идентификации личности.
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Новости, Госдума, Россия, паранджа, безопасность, терроризм

В Госдуме объяснили возражения против ношения никаба

18:18 27.05.2024 (обновлено: 18:22 27.05.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Марокко
Страны мира. Марокко - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Женский головной убор, закрывающий лицо с узкой прорезью для глаз – никаб – не имеет никакого отношения к религии и культуре народов Северного Кавказа, Поволжья, всей России, заявил член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев 
По его словам, никаб появился у арабов до того, как они приняли ислам. Сам же политик высказался против ношения этого головного убора и обязанности женщин надевать исключительно черное.
"Никаб к исламу не имеет никакого отношения. Это арабское одеяние доисламского периода, то есть оно появилось у арабов до того, как они приняли религию ислам. Я против никаба и паранджи. Это не наша культура, она не имеет никакого отношения к народам Северного Кавказа, Поволжья, РФ", – сказал он в новом выпуске подкаста "Законный вопрос".
Вместе с тем, он считает, что сегодня в России вопрос ношения никаба не стоит остро, однако с населением следует вести разъяснительную работу.
Ранее в этот же день депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщал, что в случае принятия законопроекта о запрете никабов минимальный штраф за "спрятанное лицо" может составить десять тысяч рублей. Такая инициатива не носит религиозный характер, но связана с вопросами безопасности и идентификации личности.
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