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В Госдуме объяснили возражения против ношения никаба

В Госдуме объяснили возражения против ношения никаба - 27.05.2024 Украина.ру

В Госдуме объяснили возражения против ношения никаба

Женский головной убор, закрывающий лицо с узкой прорезью для глаз – никаб – не имеет никакого отношения к религии и культуре народов Северного Кавказа, Поволжья, всей России, заявил член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев

2024-05-27T18:18

2024-05-27T18:18

2024-05-27T18:22

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По его словам, никаб появился у арабов до того, как они приняли ислам. Сам же политик высказался против ношения этого головного убора и обязанности женщин надевать исключительно черное. Вместе с тем, он считает, что сегодня в России вопрос ношения никаба не стоит остро, однако с населением следует вести разъяснительную работу. Ранее в этот же день депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщал, что в случае принятия законопроекта о запрете никабов минимальный штраф за "спрятанное лицо" может составить десять тысяч рублей. Такая инициатива не носит религиозный характер, но связана с вопросами безопасности и идентификации личности.

https://ukraina.ru/20230309/1044193561.html

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новости, госдума, россия, паранджа, безопасность, терроризм