Рейтинг Байдена упал после дебатов с Трампом - опрос CNN - 28.06.2024 Украина.ру
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Рейтинг Байдена упал после дебатов с Трампом - опрос CNN
Рейтинг Байдена упал после дебатов с Трампом - опрос CNN - 28.06.2024 Украина.ру
Рейтинг Байдена упал после дебатов с Трампом - опрос CNN
Рейтинг Байдена упал на 6 процентов после первых дебатов с Трампом. Следует из опроса, проведенного телеканалом CNN
2024-06-28T11:47
2024-06-28T12:12
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Накануне состоялись дебаты кандидатов в президенты США от Демократической и Республиканской партии - Джо Байденом и Дональдом Трампом. Президентские выборы состоятся 5 ноября.Согласно опросу CNN, 81% зарегистрированных избирателей, смотревших дебаты, заявили, что мероприятие не повлияло на их потенциальный выбор на президентских выборах. 5% опрошенных избирателей сообщили, что дебаты изменили их мнение о том, за кого голосовать.Ещё 14% опрошенных заявили, что дебаты побудили их повторно обдумать свою позицию, но в итоге они её не изменили.Мнение о Байдене у избирателей ухудшилось. 31% американцев отнеслись к нему положительно по сравнению с 37% тех же опрошенных до проведения дебатов.А рейтинг Трампа, согласно опросу, увеличился на три процентных пункта: с 40% до дебатов до 43% после них.Опрос провел американский телеканал CNN путем смс-рассылки. В нём приняли участие 565 зарегистрированных избирателей.Издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Подробнее в статье Заткнуть оппонента и спрятать президента ото всех. Дебаты Трампа и Байдена пройдут по новым правилам на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, джо байден, cnn, дональд трамп, республиканская партия, politico, демократическая партия
Новости, США, Джо Байден, CNN, Дональд Трамп, Республиканская партия, Politico, Демократическая партия

Рейтинг Байдена упал после дебатов с Трампом - опрос CNN

11:47 28.06.2024 (обновлено: 12:12 28.06.2024)
 
© AP / Gerald Herbert
- РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP / Gerald Herbert
Читать в
Рейтинг Байдена упал на 6 процентов после первых дебатов с Трампом. Следует из опроса, проведенного телеканалом CNN
Накануне состоялись дебаты кандидатов в президенты США от Демократической и Республиканской партии - Джо Байденом и Дональдом Трампом. Президентские выборы состоятся 5 ноября.
Согласно опросу CNN, 81% зарегистрированных избирателей, смотревших дебаты, заявили, что мероприятие не повлияло на их потенциальный выбор на президентских выборах. 5% опрошенных избирателей сообщили, что дебаты изменили их мнение о том, за кого голосовать.
Ещё 14% опрошенных заявили, что дебаты побудили их повторно обдумать свою позицию, но в итоге они её не изменили.
Мнение о Байдене у избирателей ухудшилось. 31% американцев отнеслись к нему положительно по сравнению с 37% тех же опрошенных до проведения дебатов.
А рейтинг Трампа, согласно опросу, увеличился на три процентных пункта: с 40% до дебатов до 43% после них.
Опрос провел американский телеканал CNN путем смс-рассылки. В нём приняли участие 565 зарегистрированных избирателей.
Издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Подробнее в статье Заткнуть оппонента и спрятать президента ото всех. Дебаты Трампа и Байдена пройдут по новым правилам на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАДжо БайденCNNДональд ТрампРеспубликанская партияPoliticoДемократическая партия
 
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