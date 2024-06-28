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Рейтинг Байдена упал после дебатов с Трампом - опрос CNN

Рейтинг Байдена упал после дебатов с Трампом - опрос CNN - 28.06.2024 Украина.ру

Рейтинг Байдена упал после дебатов с Трампом - опрос CNN

Рейтинг Байдена упал на 6 процентов после первых дебатов с Трампом. Следует из опроса, проведенного телеканалом CNN

2024-06-28T11:47

2024-06-28T11:47

2024-06-28T12:12

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Накануне состоялись дебаты кандидатов в президенты США от Демократической и Республиканской партии - Джо Байденом и Дональдом Трампом. Президентские выборы состоятся 5 ноября.Согласно опросу CNN, 81% зарегистрированных избирателей, смотревших дебаты, заявили, что мероприятие не повлияло на их потенциальный выбор на президентских выборах. 5% опрошенных избирателей сообщили, что дебаты изменили их мнение о том, за кого голосовать.Ещё 14% опрошенных заявили, что дебаты побудили их повторно обдумать свою позицию, но в итоге они её не изменили.Мнение о Байдене у избирателей ухудшилось. 31% американцев отнеслись к нему положительно по сравнению с 37% тех же опрошенных до проведения дебатов.А рейтинг Трампа, согласно опросу, увеличился на три процентных пункта: с 40% до дебатов до 43% после них.Опрос провел американский телеканал CNN путем смс-рассылки. В нём приняли участие 565 зарегистрированных избирателей.Издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Подробнее в статье Заткнуть оппонента и спрятать президента ото всех. Дебаты Трампа и Байдена пройдут по новым правилам на сайте Украина.ру.

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новости, сша, джо байден, cnn, дональд трамп, республиканская партия, politico, демократическая партия