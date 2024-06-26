"Вражеский для нас альянс": Песков высказался о смене руководства НАТО - 26.06.2024 Украина.ру
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"Вражеский для нас альянс": Песков высказался о смене руководства НАТО
"Вражеский для нас альянс": Песков высказался о смене руководства НАТО - 26.06.2024 Украина.ру
"Вражеский для нас альянс": Песков высказался о смене руководства НАТО
Смена руководства НАТО вряд ли изменит генеральную линию альянса. Об этом 26 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-06-26T14:59
2024-06-26T14:59
новости
россия
дмитрий песков
рютте
йенс столтенберг
нато
сша
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Смена генерального секретаря вряд ли способна что-либо поменять в генеральной линии НАТО, считает Песков. Он подчеркнул, что в настоящий момент страны-члены находятся под непосредственным руководством Соединенных Штатов Америки. А главной целью НАТО Песков назвал стратегическое подавление Российской Федерации.Представители стран НАТО 26 июня утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие четыре года.Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, а затем приступит к работе на посту генсека Североатлантического альянса.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявил, что с приходом нового генсека НАТО для России ничего не поменяется.Йенс Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 2014 года. Его полномочия должны были истечь ещё 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Осенью прошлого года мандат Столтенберга продлили еще на год - до 1 октября 2024 года.О новом генсеке НАТО подробнее в материале Маменькин сынок, который любит ходить голышом: кто он, новый генсек НАТО на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дмитрий песков, рютте, йенс столтенберг, нато, сша
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Рютте, Йенс Столтенберг, НАТО, США

"Вражеский для нас альянс": Песков высказался о смене руководства НАТО

14:59 26.06.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Читать в
Смена руководства НАТО вряд ли изменит генеральную линию альянса. Об этом 26 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Смена генерального секретаря вряд ли способна что-либо поменять в генеральной линии НАТО, считает Песков. Он подчеркнул, что в настоящий момент страны-члены находятся под непосредственным руководством Соединенных Штатов Америки. А главной целью НАТО Песков назвал стратегическое подавление Российской Федерации.
"В настоящий момент это вражеский для нас альянс", - сказал Песков.
Представители стран НАТО 26 июня утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие четыре года.
Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, а затем приступит к работе на посту генсека Североатлантического альянса.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявил, что с приходом нового генсека НАТО для России ничего не поменяется.
Йенс Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 2014 года. Его полномочия должны были истечь ещё 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Осенью прошлого года мандат Столтенберга продлили еще на год - до 1 октября 2024 года.
О новом генсеке НАТО подробнее в материале Маменькин сынок, который любит ходить голышом: кто он, новый генсек НАТО на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДмитрий ПесковРюттеЙенс СтолтенбергНАТОСША
 
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