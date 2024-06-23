"Армия - это машина": ветеран ответил, как быстро Белоусов сможет на ней разогнаться - 23.06.2024 Украина.ру
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"Армия - это машина": ветеран ответил, как быстро Белоусов сможет на ней разогнаться
"Армия - это машина": ветеран ответил, как быстро Белоусов сможет на ней разогнаться - 23.06.2024 Украина.ру
"Армия - это машина": ветеран ответил, как быстро Белоусов сможет на ней разогнаться
В общественном пространстве активно обсуждается тема назначения заместителей министра обороны РФ Андрея Белоусова из экономической сферы
2024-06-23T05:15
2024-06-23T05:15
новости
россия
министр
андрей белоусов
министр обороны
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Результаты их работы можно будет увидеть к осени, заявил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь."Конечно, то, что он (Белоусов. - Ред.) делает сейчас — это нечто новое. Я лично знаком со многими военкорами, с которыми он встречался. Они говорят, что Белоусов, в отличие от Шойгу, в курсе многих проблем. Но давайте судить о Белоусове по его делам. Результат принятых им решений будет виден только осенью. Потому что армия — это машина, а время — показатель того, насколько эта машина быстро едет и хорошо маневрирует", - сказал Кутырь в интервью Россия не стала печалить ВСУ у Сум, но ускользнула от США и готовится к битве за Потсдам.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов отметил, что Россия прошла начальный этап мобилизации экономики. Теперь новый министр обороны страны должен грамотно выстроить эту логистическую цепочку и определить, что нужнее всего на фронте, а также восполнить неприкосновенные запасы вооружений."Если он это сделает, мы одержим победу", - заявил эксперт.Похожее мнение высказал в беседе с журналистами издания Украина.ру и военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что Белоусов "востребован на посту министра обороны в том смысле, что он может наладить взаимодействие с другими федеральными органами исполнительной власти".Также эксперт обратил внимание, что человек с таким внушительным экономическим опытом сможет не только разобраться, на что расходуются военные финансы и насколько эффективно это делается, но и сможет обеспечить всем необходимым "наши войска на линии огня".Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТОАндрею Белоусову 65 лет. Он экономист по образованию, закончил МГУ. С 2006 года работал в экономическом блоке российского правительства. C 2012 по 2013 год был министром экономического развития РФ, потом помощником президента, а с 2020 года - вице-премьером. 14 мая 2024 года Андрей Белоусов был назначен министром обороны РФ.На днях стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил команду Андрея Белоусова: Леонид Горнин был назначен первым замминистра обороны, Анна Цивилева и Павел Фрадков — заместителями министра.Анна Цивилева теперь отвечает за социальное и жилищное обеспечение военных, в ведении Павла Фрадкова вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд Министерства обороны РФ и народного хозяйства.Леонид Горнин курирует весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС РФ, а его главными задачами названы повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.
https://ukraina.ru/20240522/1055218137.html
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новости, россия, министр, андрей белоусов, министр обороны
Новости, Россия, министр, Андрей Белоусов, министр обороны

"Армия - это машина": ветеран ответил, как быстро Белоусов сможет на ней разогнаться

05:15 23.06.2024
 
© РИА НовостиАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости
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В общественном пространстве активно обсуждается тема назначения заместителей министра обороны РФ Андрея Белоусова из экономической сферы
Результаты их работы можно будет увидеть к осени, заявил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь.
"Конечно, то, что он (Белоусов. - Ред.) делает сейчас — это нечто новое. Я лично знаком со многими военкорами, с которыми он встречался. Они говорят, что Белоусов, в отличие от Шойгу, в курсе многих проблем. Но давайте судить о Белоусове по его делам. Результат принятых им решений будет виден только осенью. Потому что армия — это машина, а время — показатель того, насколько эта машина быстро едет и хорошо маневрирует", - сказал Кутырь в интервью Россия не стала печалить ВСУ у Сум, но ускользнула от США и готовится к битве за Потсдам.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов отметил, что Россия прошла начальный этап мобилизации экономики. Теперь новый министр обороны страны должен грамотно выстроить эту логистическую цепочку и определить, что нужнее всего на фронте, а также восполнить неприкосновенные запасы вооружений.
"Если он это сделает, мы одержим победу", - заявил эксперт.
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Месяца будет достаточно: полковник ответил, чего в Кремле ждут от БелоусоваРоссия прошла начальный этап мобилизации экономики. Теперь новый министр обороны Андрей Белоусов должен грамотно выстроить эту логистическую цепочку и определить, что нужнее всего на фронте, а также восполнить неприкосновенные запасы вооружений
Похожее мнение высказал в беседе с журналистами издания Украина.ру и военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что Белоусов "востребован на посту министра обороны в том смысле, что он может наладить взаимодействие с другими федеральными органами исполнительной власти".
Также эксперт обратил внимание, что человек с таким внушительным экономическим опытом сможет не только разобраться, на что расходуются военные финансы и насколько эффективно это делается, но и сможет обеспечить всем необходимым "наши войска на линии огня".
Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО
Андрею Белоусову 65 лет. Он экономист по образованию, закончил МГУ. С 2006 года работал в экономическом блоке российского правительства. C 2012 по 2013 год был министром экономического развития РФ, потом помощником президента, а с 2020 года - вице-премьером. 14 мая 2024 года Андрей Белоусов был назначен министром обороны РФ.
На днях стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил команду Андрея Белоусова: Леонид Горнин был назначен первым замминистра обороны, Анна Цивилева и Павел Фрадков — заместителями министра.
Анна Цивилева теперь отвечает за социальное и жилищное обеспечение военных, в ведении Павла Фрадкова вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд Министерства обороны РФ и народного хозяйства.
Леонид Горнин курирует весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС РФ, а его главными задачами названы повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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