Создать собственную платежную систему. Очередь в БРИКС тревожит Америку - 22.06.2024 Украина.ру
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Создать собственную платежную систему. Очередь в БРИКС тревожит Америку
Создать собственную платежную систему. Очередь в БРИКС тревожит Америку - 22.06.2024 Украина.ру
Создать собственную платежную систему. Очередь в БРИКС тревожит Америку
БРИКС – неформальное межгосударственное объединение, основанное в июне 2006 года в Санкт-Петербурге – переживает сегодня свой звездный час, потому что в последнее время к его дверям выстроилась настоящая очередь.
2024-06-22T13:50
2024-06-22T13:50
сша
вашингтон
владимир путин
сергей рябков
си цзиньпин
брикс
bloomberg
коммунистическая партия
эксклюзив
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В состав этого межгосударственного объединения, основанного на принципах невмешательства и взаимной выгоды, после расширения входят Бразилия, Россия, Индия, Китайская Народная Республика, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Эфиопия, Иран.Но заявления об интересе к вступлению к БРИКС звучат из самых разных стран мира – от Турции и Нигерии до Малайзии.Государственная телекомпания "Голос Вьетнама" заявила, что вьетнамцы наблюдают за расширением блока с "пристальным интересом".Кроме того, заявки в объединение приходят от целого пула стран Латинской Америки, среди которых – Колумбия, Венесуэла, Боливия.Аргентина демонстративно отказалась от вступления в альянс после избрания проамериканского президента-популиста Хавьера Милея. Однако этот чисто политический шаг, сделанный исключительно в интересах Вашингтона, вызывает в стране недовольство, на фоне острого кризиса в аргентинской экономике."Мы со своей стороны, как мэры городов, не поддерживаем это решение и надеемся, что Аргентина пересмотрит его, поразмышляет над ним", – заявил 21 июня мэр аргентинского города Морено Хуан Хавьер Уиллипан.О намерении вступить в БРИКС заявили даже в Таиланде, который всегда оставался союзником США в Индокитае – однако, в то же время, стремился поддерживать нормальные разноплановые отношения и с Москвой, и с Пекином.Подобный интерес со стороны очень разных стран и правительств вполне объясним. Участие в альянсе, где состоят страны, в которых проживает почти половина населения планеты, предоставляет значительные преференции во взаимной торговле и открывает доступ к кредитным линиям на выгодных условиях для развивающихся стран мира."Если сравнить мир с огромным кораблём, то страны БРИКС являются незаменимым якорем стабильности на борту. Сила БРИКС поддерживает стабильность в мире. В настоящее время в странах БРИКС проживают более 3,6 миллиарда человек, что составляет 46% от всего населения мира.Объём экономики БРИКС составляет 28% от мировой, и наш вклад в рост глобальной экономики – более 50%. На протяжении длительного времени страны БРИКС с огромными экономическими объёмами и динамикой развития оказывают важную поддержку глобальной стабильности", – говорит заведующий международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзянчао.Блок планирует создать собственную платежную систему, которая сможет конкурировать с платежной системой SWIFT. Как рассказал 19 июня заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, ее представят уже на предстоящем саммите лидеров БРИКС, который пройдет 22–24 октября в Казани.Это существенно снизит влияние Запада, который использует собственную финансовую систему в качестве оружия против своих противников.А растущая очередь у дверей в БРИКС тоже не вызывает у Америки никакой радости, поскольку она очень наглядно свидетельствует о снижении влияния США и подконтрольных ей объединений, вроде Большой Семерки."Ни для кого не секрет, что Вашингтон не больно-то любит БРИКС, особенно учитывая членство Ирана и России", – откровенно признался бывший посол США при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Скот Марсиэл.Однако прямая борьба с БРИКС означала бы для Вашингтона конфликт с такими странами, как Индия, Бразилия, или Южная Африка, где американские дипломаты пытаются изображать дружелюбие.А в очень вероятном случае вступления Таиланда, Малайзии, Колумбии, Турции и других заинтересованных стран, Белый дом будет просто бессилен, потому что в победить конфликте с расширившимся на большую часть мира альянсом нельзя.Поэтому американские медиа пишут о предстоящих расширениях БРИКС с понятной тревогой – особо отмечая тот факт, что азиатские страны выбирают сотрудничество с Москвой, игнорируя инициативы Киева."Для Путина и Си Цзиньпина столь широкий интерес к БРИКС – знак успешного противодействия попыткам США и их союзников изолировать РФ и КНР из-за боевых действий на Украине и военных угроз Тайваню, Филиппинам, Южной Корее и Японии. Владимир Зеленский тщетно пытался убедить азиатские страны поддержать его мирный саммит в Швейцарии в начале этого месяца, а Путин на этой неделе подписал оборонный пакт с Северной Кореей, предупредив, что считает себя вправе вооружать противников США по всему миру.БРИКС планирует пригласить сторонние государства на свой следующий саммит, который состоится в Казани в октябре. Это мероприятие дает Москве возможность продемонстрировать миру, что западное осуждение спецоперации на Украине не привело к изоляции", – заявляет об этом Bloomberg.Как отмечает американское издание, блок "привлекает все больше стран Глобального Юга и предлагая не только финансирование, но и политическую поддержку, неподвластную влиянию Вашингтона.Причем, по словам авторов Bloomberg, это еще и "способ просигналить о растущем разочаровании международным порядком под руководством США и ключевыми институтами, которые остаются под твердым контролем западных держав, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд".Действительно, популярность БРИКС во многом основана на том, что все больше стран мира устали от диктата Запада, который осуществлялся с помощью военно-политических, экономических и финансовых институций, созданных под эгидой США.Они хотят равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, к которому Америка в принципе не способна. И в результате делают выбор в пользу БРИКС.О других перспективах и особенностях БРИКС - в интервью Андрея Кортунова: "БРИКС лишает G7 роли единственного мирового "мозгового центра"
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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сша, вашингтон, владимир путин, сергей рябков, си цзиньпин, брикс, bloomberg, коммунистическая партия, эксклюзив
США, Вашингтон, Владимир Путин, Сергей Рябков, Си Цзиньпин, БРИКС, bloomberg, коммунистическая партия, Эксклюзив

Создать собственную платежную систему. Очередь в БРИКС тревожит Америку

13:50 22.06.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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БРИКС – неформальное межгосударственное объединение, основанное в июне 2006 года в Санкт-Петербурге – переживает сегодня свой звездный час, потому что в последнее время к его дверям выстроилась настоящая очередь.
В состав этого межгосударственного объединения, основанного на принципах невмешательства и взаимной выгоды, после расширения входят Бразилия, Россия, Индия, Китайская Народная Республика, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Эфиопия, Иран.
Но заявления об интересе к вступлению к БРИКС звучат из самых разных стран мира – от Турции и Нигерии до Малайзии.
Государственная телекомпания "Голос Вьетнама" заявила, что вьетнамцы наблюдают за расширением блока с "пристальным интересом".
Кроме того, заявки в объединение приходят от целого пула стран Латинской Америки, среди которых – Колумбия, Венесуэла, Боливия.
Аргентина демонстративно отказалась от вступления в альянс после избрания проамериканского президента-популиста Хавьера Милея. Однако этот чисто политический шаг, сделанный исключительно в интересах Вашингтона, вызывает в стране недовольство, на фоне острого кризиса в аргентинской экономике.
"Мы со своей стороны, как мэры городов, не поддерживаем это решение и надеемся, что Аргентина пересмотрит его, поразмышляет над ним", – заявил 21 июня мэр аргентинского города Морено Хуан Хавьер Уиллипан.
О намерении вступить в БРИКС заявили даже в Таиланде, который всегда оставался союзником США в Индокитае – однако, в то же время, стремился поддерживать нормальные разноплановые отношения и с Москвой, и с Пекином.
Подобный интерес со стороны очень разных стран и правительств вполне объясним. Участие в альянсе, где состоят страны, в которых проживает почти половина населения планеты, предоставляет значительные преференции во взаимной торговле и открывает доступ к кредитным линиям на выгодных условиях для развивающихся стран мира.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
19 июня, 21:54
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"Если сравнить мир с огромным кораблём, то страны БРИКС являются незаменимым якорем стабильности на борту. Сила БРИКС поддерживает стабильность в мире. В настоящее время в странах БРИКС проживают более 3,6 миллиарда человек, что составляет 46% от всего населения мира.
Объём экономики БРИКС составляет 28% от мировой, и наш вклад в рост глобальной экономики – более 50%. На протяжении длительного времени страны БРИКС с огромными экономическими объёмами и динамикой развития оказывают важную поддержку глобальной стабильности", – говорит заведующий международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзянчао.
Блок планирует создать собственную платежную систему, которая сможет конкурировать с платежной системой SWIFT. Как рассказал 19 июня заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, ее представят уже на предстоящем саммите лидеров БРИКС, который пройдет 22–24 октября в Казани.
Это существенно снизит влияние Запада, который использует собственную финансовую систему в качестве оружия против своих противников.
А растущая очередь у дверей в БРИКС тоже не вызывает у Америки никакой радости, поскольку она очень наглядно свидетельствует о снижении влияния США и подконтрольных ей объединений, вроде Большой Семерки.
"Ни для кого не секрет, что Вашингтон не больно-то любит БРИКС, особенно учитывая членство Ирана и России", – откровенно признался бывший посол США при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Скот Марсиэл.
Однако прямая борьба с БРИКС означала бы для Вашингтона конфликт с такими странами, как Индия, Бразилия, или Южная Африка, где американские дипломаты пытаются изображать дружелюбие.
А в очень вероятном случае вступления Таиланда, Малайзии, Колумбии, Турции и других заинтересованных стран, Белый дом будет просто бессилен, потому что в победить конфликте с расширившимся на большую часть мира альянсом нельзя.
Поэтому американские медиа пишут о предстоящих расширениях БРИКС с понятной тревогой – особо отмечая тот факт, что азиатские страны выбирают сотрудничество с Москвой, игнорируя инициативы Киева.
"Для Путина и Си Цзиньпина столь широкий интерес к БРИКС – знак успешного противодействия попыткам США и их союзников изолировать РФ и КНР из-за боевых действий на Украине и военных угроз Тайваню, Филиппинам, Южной Корее и Японии. Владимир Зеленский тщетно пытался убедить азиатские страны поддержать его мирный саммит в Швейцарии в начале этого месяца, а Путин на этой неделе подписал оборонный пакт с Северной Кореей, предупредив, что считает себя вправе вооружать противников США по всему миру.
БРИКС планирует пригласить сторонние государства на свой следующий саммит, который состоится в Казани в октябре. Это мероприятие дает Москве возможность продемонстрировать миру, что западное осуждение спецоперации на Украине не привело к изоляции", – заявляет об этом Bloomberg.
Как отмечает американское издание, блок "привлекает все больше стран Глобального Юга и предлагая не только финансирование, но и политическую поддержку, неподвластную влиянию Вашингтона.
Причем, по словам авторов Bloomberg, это еще и "способ просигналить о растущем разочаровании международным порядком под руководством США и ключевыми институтами, которые остаются под твердым контролем западных держав, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд".
Действительно, популярность БРИКС во многом основана на том, что все больше стран мира устали от диктата Запада, который осуществлялся с помощью военно-политических, экономических и финансовых институций, созданных под эгидой США.
Они хотят равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, к которому Америка в принципе не способна. И в результате делают выбор в пользу БРИКС.
О других перспективах и особенностях БРИКС - в интервью Андрея Кортунова: "БРИКС лишает G7 роли единственного мирового "мозгового центра"
 
СШАВашингтонВладимир ПутинСергей РябковСи ЦзиньпинБРИКСbloombergкоммунистическая партияЭксклюзив
 
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