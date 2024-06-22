https://ukraina.ru/20240622/1055786237.html

ОПГ Зеленского: мухи и "котлеты" устроили разборки в Днепре

ОПГ Зеленского: мухи и "котлеты" устроили разборки в Днепре - 22.06.2024 Украина.ру

ОПГ Зеленского: мухи и "котлеты" устроили разборки в Днепре

Народный депутат от провластной партии "Слуга народа" Николай Тищенко с позывным "Коля Котлета" снова оказался в центре скандала. Позывной он получил не в качестве защитника Отечества на фронте, а как "решала" от криминальных киевских авторитетов.

2024-06-22T12:02

2024-06-22T12:02

2024-06-22T12:03

эксклюзив

днепр

украина

крым

николай тищенко

владимир зеленский

константин павлов

кракен

опг

слуга народа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102926/72/1029267209_0:159:1920:1239_1920x0_80_0_0_b8eb565cc3467c751d94e65ea14e6b77.jpg

Так вот Тищенко в городе Днепр устроил драку, точнее его охрана в балаклавах и военной форме без опознавательных знаков. "Потерпевшим" оказался бывший военнослужащий из батальона "Кракен", некий Дмитрий Павлов. В сети появилось видео, как средь белого дня группа военных и полиция устроили потасовку. В кадре фигурировал и младенец в коляске, которым прикрывался Павлов, чтобы избежать драки. Некоторые эксперты написали версию произошедшего – передел нелегального рынка колл-центров. Тг-канал "Легитимный" написал свою версию произошедшего: "Как сообщает наш источник, вчерашний беспредел Тищенко – это передел сфер влияния среди военизированных группировок. Коля "Котлета" давно поджимает все серые схемы в стране под себя, но многие ушли под военные группировки и послали Тищенко, что ударило по его авторитету. Вот он публично решил наказать крышу оппонента (подразделение "Кракен"* и частично крыло "Азова"*). В стране тотальный бардак, который приведёт к тому, что каждый день будут заказные убийства, подрывы машин. Так как передел между военизированными группировками будет усиливаться. А он внушительный". Напомним, в прошлом году в Сеть попали аудиозаписи, на которых Тишенко предлагает политическую "крышу" колл-центрам за щедрое вознаграждение себе лично. О новом расцвете бандитизма в военной форме на Украине и воровстве в особо крупных размерах, а также о том, кто находится в ближайшем окружении Зеленского – размышляли эксперты в своих соцсетях.Блогер Анатолий ШарийДля полного понимания ситуации в Днепре. Часть батальона "Кракен"* и героической "Третьей штурмовой" крышуют ОПГ "Девятки", бригаду, которая занимается колл-центрами. А работают "Третья штурмовая" и "Кракен" под крышей Лысака Сергея Петровича. Это председатель областной военной администрации, бригадный генерал СБУ. Народный депутат Тищенко, желая пробить колл-центр на получение себе 1 млн долларов и регулярные месячные отчисления "за крышу", приехал в Днепр пару недель назад. Николай был послан …, так как "Девятки" ничего особо не боятся, ее деятельность сопровождают везде бойцы Департамента спецрасследований (ДСР) Днепра. Николай Тищенко расстроился и отправился к губернатору. Тот его не принял, по сути также сказав идти нх. Дело в том, что губернатор в тесной связи с "Девятками", он сопровождает их на спортивных состязаниях, тусит с ними и дружит с лидерами ОПГ. На этом моменте народный депутат расстроился и поехал в Киев жаловаться главе одной из силовых структур Украины. Получив от последнего благословение, он опять приехал в Днепр и напал на пять колл-центров. На выходе из одного колл-центра его поймали бойцы "Кракена", заинтересованные в том, чтобы "Девятки" Николаю Тищенко мзду не платили. Видео в нужном формате разогнали по афиллированным каналам. Такова жизнь в помойке. Не удивляйтесь. А кто-то в это время гниет в окопе.Украинский политик Дмитрий БыковНо у нас уже дошло до того, что частная мини-армия Тищенко, приехавшая в Днепр с ним покошмарить колл-центры, а по факту "обелетить" их, взять под крышу и контроль, избили на улице действующего военнослужащего Павлова, служащего спецподразделения "Кракен". И это уже не первый раз, то Куницкий с ругательцем Дмитруком избили военнослужащего, то эта дрянь Ермака Тищенко и его муртады это сделали. Правоохранители бездействуют, поэтому прогнозирую, что такие, как Тищенко, скоро отгребут где-то в темном переулке от "Кракена", который даже Буданова не послушает, потому что это беспредельность тупорылых Слуг, обнаглевших крайне, уже достала всех.Политический эксперт Сергей МарченкоПросто напомню, кем был Коля Тищенко до 2019 года. Никем. Одним из тысяч киевских тусовщиков и мелких барыг. Происходящее сейчас возможно лишь потому, что Коля входит в президентскую партию и максимально лоялен к Зеленскому. Действительно смешно смотреть на блоггеров, которые одним и тем же ртом говорят, что Тищенко черт и молчат о том, благодаря кому в нашем публичном пространстве и появился Тищенко. Интересно, есть еще хоть один наивный, кто считает Тищенко просто рандомным чертом, а не политиком от власти?Политический эксперт Дмитрий ПоповПишут, что вчера в Днепре братки ермилкиного кума Коли Тищенко (погремуха "Котлета") средь бела дня избили военнослужащего из подразделения "Кракен", который гуляя со своим грудным ребенком осмелился вступить в спор с Колей и его гоблинами, обличенными в военную форму и балаклавы. Что-то мне подсказывает, что ни Коля, ни кто-либо из его шоблы за этот беспредел ответственности не понесет. Тут уж стоит уповать лишь на понятие "честь". Если у воинов из этого подразделения есть такое понятие, то они решат этот вопрос своими методами, и Колю настигнет возмездие там, где он меньше всего ожидает. Если же все останется как есть, и Коле в очередной раз все сойдет с рук, то это значит у нас совсем все плохо, и мы окончательно вступили в эпоху терпил и Ермил…Украинский политик Борислав БерезаКоля Котлета – красава! Смог меня удивить. Когда все думали, что это уже дно, Коля смог доказать, что он может пробить даже днище! Его помощница Эвелина Андреевская, которая вчера с ним была в Днепре и активно помогала в провокации, давно уже внесена в базу "Миротворца". Кто-то удивлен? Но это еще не всё. Известно, что она принимала участие в попытках легализации Россией оккупации Крыма, отрицала российскую агрессию, а также принимала участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях русских. Ее взгляды и симпатии не удивляют.Ибо такие взгляды у круга ее общения и близких. К примеру, она является родственницей куклы, которую называют "мисс днр" (они даже похожи). Тем более что еще в 2015 году она хвасталась этими семейными связями в Инстаграмме**. Похоже, что привязанность к силикону – это у них семейная черта. Да и вишенка на этом котлетном торте. Уже после аннексии Крыма помощница Тищенко ездила на полуостров и была на концерте Лепса, поддерживающего Путина и войну. Какая котлета – такой и гарнир. С привкусом Банковой.Украинский политик и бывший генпрокурор Юрий ЛуценкоХорошо помню, как во время упорных боев за Бахмут бойцы, стоя в окопах по пояс в воде, в перерывах между атаками вагнеровцев говорили, что больше всего их достал Коля Тищенко. На мой немой вопрос – объясняли: почему мы должны выносить наших 200 и 300, собирая кровавые кишки в этой грязи, а он, сука, – в Таиланде?! Слуги не устают плодить зашквары – от мега взяток до торговли гуманитаркой, от езды в наркоопьянении до торговли документами на выезд из страны. Но Коля Котлета остается символом беззакония и несправедливости в стране Зеленского и Ермака. Особенно – в среде военных. Если МВД и ДБР быстро и публично не накажут Тищенко и его тетушку за посягательство на свободу, честь и достоинство личности (раздел 3 УКУ) и присвоение властных полномочий (ст 353 УКУ), то рано или поздно Котлета станет черным лебедем для своих венценосных покровителей.О том, что говорит элита на Украине и о чем мечтает - в статье Дмитрия Ковалевича ""Я бы украл девицу и в клетке наблюдал за ней". Что говорит и делает сегодня украинская элита"* Организации, деятельность которых на территории РФ признана террористической**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20240621/1055768177.html

днепр

украина

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, днепр, украина, крым, николай тищенко, владимир зеленский, константин павлов, кракен, опг, слуга народа