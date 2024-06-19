https://ukraina.ru/20240619/1055719660.html

"Я бы украл девицу и в клетке наблюдал за ней". Что говорит и делает сегодня украинская элита

"Я бы украл девицу и в клетке наблюдал за ней". Что говорит и делает сегодня украинская элита - 19.06.2024 Украина.ру

"Я бы украл девицу и в клетке наблюдал за ней". Что говорит и делает сегодня украинская элита

На этой неделе представители украинской элиты активно обсуждали провальный саммит в Швейцарии, на который было потрачено так много усилий дипломатов и бюджетных средств.

2024-06-19T07:05

2024-06-19T07:05

2024-06-19T07:05

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швейцария

крым

владимир зеленский

клопотенко

петр порошенко

офис президента

энергоатом

рада

эксклюзив

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Сторонники Петра Порошенко критикуют Зеленского, полагая, что бывший президент лучше справился бы с задачей по давлению на страны глобального юга. В ответ СМИ Зеленского пишут, что Порошенко якобы подыгрывает российским властям, критикуя "Саммит мира" в Швейцарии. Вывод делается на основании общих тезисов о провале саммита.Бывший генпрокурор Юрий Луценко вообще пугает националистов тем, что Офис президента якобы готовит кулуарные переговоры с Россией. "Из десяти пунктов украинской формулы победы остались только продовольственная безопасность, энергетическая безопасность и возврат пленных... Мы понимаем, что самое страшное, что произошло в Швейцарии, — это открытая дорога к переговорам с Россией с неизвестной формулой", — заявил Луценко. Далее экс-генпрокурор предложил Зеленскому не собирать международные саммиты, а бить по Крыму.В свою очередь украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что "был бы счастлив, если бы США забросали Россию ядерным оружием", как бы забывая о существовании такого же оружия у РФ.Бывший советник Леонида Кучмы, а ныне политический эксперт Олег Соскин говорит, что Запад вполне устраивает утилизация украинцев руками элиты. "Их это все очень устраивает, что этому Зеленскому, Ермаку, Арахамии, Стефанчуку и, естественно, этому Шмыгалю очень классно удается использовать украинцев как оружейный материал, пушечное мясо", - говорит Соскин.Самый богатый украинец, миллиардер Ринат Ахметов на днях удивил соотечественников, впервые заговорив по-украински. На видео он выступает на крыше принадлежащего ему ЦУМа на Крещатике в Киеве. За переход на украинский язык его даже похвалила такая националистка, как Ирина Фарион. Недавно Ахметов поспособствовал тому, чтобы украинцам подняли тарифы на свет, а на конференции в Берлине миллиардеру удалось подоить западных партнеров на восстановление своих электростанций.Однако резко против него на днях выступила ветеран украинской политики Юлия Тимошенко, заявив, что честная цена на электроэнергию, составляет 97 копеек за киловатт, поэтому для повышения цены до 4,32 грн не было никаких причин, кроме коррупционных аппетитов и непрофессионализма властей. Вся разница в сумме, по ее словам, будет оседать в карманах топ-чиновников, а также пойдет на покрытие долга перед "Энергоатомом", где фирмы-прокладки украли более 50 миллиардов гривен.Поскольку на Украине уже месяц действует новый закон об усиленной мобилизации, настоящей элитой становятся украинские военкомы (ТЦК). От них зависят судьбы и жизни сотен тысяч военнообязанных, они могут карать и миловать украинцев за определенную плату. "ТЦКшники после закона о мобилизации стали новой элитой, причем, очень глубоко коррумпированной. Так, и без того напряженную атмосферу в обществе из-за мобилизации усугубила серия дел о взятках в ТЦК", - пишет украинский telegram-канал "Резидент".Председатель комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина сообщила на днях, что в декларациях о доходах некоторых военкомов выявили признаки незаконного обогащения. Как оказалось, сотрудники ТЦК положили себе в карман 265 миллионов гривен, а на махинации с базами данных заработали семь миллионов.Новые нормы, которые позволили массово отжимать имущество, включая автомобили, расширили возможности для коррупции — теперь надо откупаться не только ради спасения своей жизни, но еще и ради сохранения имущества, которое власть уже считает своим.Откупаться приходится и бизнесу, обогащая новую элиту из ТЦК. "Каждая сеть ТРЦ договаривалась самостоятельно, но не напрямую с военкоматами, а при посредничестве ОВГА – областной администрации. Естественно, за крупные откупные. Размеров платы за "зону безопасности" сказать не могу, но суммы начинаются от 5-10 тысяч долларов и выше, ежемесячно", - рассказал одесский бизнесмен украинскому изданию "Страна".По сути, украинцев превратили в крепостных крестьян, ограничив свободу передвижения и обложив поборами. Однако некоторые представители украинской элиты мечтают о полноценном рабстве. Так, например, на этой неделе любимый повар Елены Зеленской Евгений Клопотенко открыто заявил, что мечтал бы иметь рабыню и держать ее в клетке."Я бы взял какую-то девушку, украл ее и посадил в клетку. Кормил ее, смотрел бы, как она себя ведет - это мечта. Просто это социально-недопустимо, я не буду этого делать. Но я искренне этого хочу", - заявил повар в интервью. Ранее Клопотенко призывал всех идти на фронт, чтобы убивать русских, но сам мобилизоваться не собирается, так как воевать не умеет. Позиция придворного повара во многом отражает настроения украинской элиты и ее отношение к простым украинцам. Клопотенко лишь озвучивает их.*Признан в России иноагентом

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россия, швейцария, крым, владимир зеленский, клопотенко, петр порошенко, офис президента, энергоатом, рада, эксклюзив