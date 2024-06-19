https://ukraina.ru/20240619/1055737697.html

Юрий Тавровский: Путин выпустил настоящего тигра против США и Анти-Китая в Азии

Юрий Тавровский: Путин выпустил настоящего тигра против США и Анти-Китая в Азии - 19.06.2024 Украина.ру

Юрий Тавровский: Путин выпустил настоящего тигра против США и Анти-Китая в Азии

Поездку Владимира Путина во Вьетнам надо рассматривать сквозь призму восточного фронта новой холодной войны. Но речь не идет о том, чтобы присоединить Вьетнам к российско-китайско-корейскому фронту, а чтобы избежать присоединения Вьетнама к тем конструкциям, которые создают американцы против Китая и России.

2024-06-19T19:30

2024-06-19T19:30

2024-06-19T19:30

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китай

россия

владимир путин

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель экспертного совета "Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества" Юрий Тавровский.Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между странами. По словам российского президента, документ предусматривает оказание помощи в случае агрессии против одного из участников. - Юрий Вадимович, как далеко эта помощь будет простираться? Откроет ли этот договор путь северокорейским добровольцам на фронт специальной военной операции, о чем вы говорили в недавнем интервью?- Не исключаю такую возможность, это было бы вполне логичным продолжением российско-корейского боевого сотрудничества и с точки зрения нынешней ситуации. Именно в Корее проходит восточный фронт холодной войны, а западный фронт на Украине. И американцев есть вполне воинственные агрессивные намерения, которые они демонстрировали при президенте Трампе, когда сразу три авианосные группы, поскольку авианосцы всегда сопровождаются ракетными крейсерами, подлодками, устремились к Северной Корее, то ли имитируя атаку, то ли реально собираясь ее осуществить.У американцев есть планы в отношении нашего Дальнего Востока, поэтому это положение Договора о взаимопомощи — это не бумажный тигр, а настоящий. Такое сотрудничество может принимать разные формы. И не обязательно только на восточном фронте, где сходятся наши границы и наши интересы непосредственно. Все это может происходить и на западном фронте, если уж мы союзники, то можно помогать друг другу в разных формах. Что касается использования корейских солдат-добровольцев, это очень тонкий вопрос, вряд ли он будет обсуждаться в открытой форме. Но путь к этому становится все короче.- Теперь и страхи, которые транслируются в западных СМИ по поводу поставок тонн северокорейских боеприпасов для российской армии, найдут свое реальное воплощение на вполне законных основаниях?- Безусловно, это, скорее, одна из реально существующих форм взаимодействия, которая не была оформлена. КНДР действительно становится полноценным участником восточного фронта. И китайцы были заранее проинформированы об этом договоре. Российско-корейские отношения не идут во вред Китаю, а наоборот укрепляют наше взаимодействие в этом районе и противостоят различным объединениям. Это и американо-южнокорейско-японский треугольник, и AUKUS, и американо-японско-филиппинский треугольник.Так что китайцы рассматривают это событие широко в свете общей ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Восточно-Китайском море. У китайцев есть свои опасения по поводу Японии, США, да и по поводу Южной Кореи, где будут размещаться американские ракеты среднего радиуса действия.Подписание Договора очень важное и интересное событие, о деталях которого мы будем узнавать постепенно. Не все, о чем говорили Путин и Ким Чен Ын, будет положено на бумагу. А будут еще серьезные договорённости лидеров двух ядерных держав.- Будут ли такие договоренности достигнуты с Вьетнамом, куда наш президент нанесет следующий визит?- Поездку во Вьетнам тоже надо рассматривать сквозь призму восточного фронта. Но там другая ситуация. Речь не идет о том, чтобы присоединить Вьетнам к российско-китайско-корейскому фронту, а чтобы избежать присоединения Вьетнама к тем конструкциям, которые создают американцы против Китая и России.Американцы сейчас делают такую же ставку на Вьетнам, которую они делали на Китай в прошлом, когда Китай перешел на сторону Запада, вошел в антигегемонистский фронт и стал противодействовать СССР. И 40 лет он оставался в этом фронте, получая за это большую торговую, экономическую и технологическую помощь.Это была стратегия контактного вовлечения, когда Запад надеялся изменить коммунистический строй в Китае. Та же стратегия применяется в отношении Вьетнама. Но вьетнамцы, как и китайцы, будут одно время пользовать американской помощью, но потом национальные интересы перевесят, и Вьетнам будет занимать все более самостоятельную позицию. Но уже сейчас Вьетнам не позволит вовлечь себя в антикитайские и антироссийские соглашения. Визит Путина укрепляет независимость Вьетнама, российско-вьетнамские отношения.Одновременно это помогает Китаю предотвратить создание на его границах Анти-Китая. Как Украина стала Анти-Россией, американцы хотели бы, чтобы Вьетнам был Анти-Китаем. Опять же есть традиции китайско-вьетнамских войн Средневековья, пограничного столкновения 1979 года, поэтому американцы делают на это ставку. Визит Путина сыграет огромную роль в ослаблении напряжённости в этой части мира.Сейчас после того, как тайваньская карта потеряла свою актуальность в результате неудачных для американцев выборов, США делают ставку на создание новых очагов напряженности на Филиппинах и в Южно-Китайском море, где есть пограничные споры между китайцами и вьетнамцами. Для США было бы идеально, чтобы в районе Парасельских островов возникло противостояние, желательно вооруженное. Тогда американцы будут ловить там ту самую рыбку в мутной воде. Чтобы этого не случилось, нужны такие контакты, как визит Путина в Ханой.Подробнее о визите Владимира Путина в Пхеньян в материале Путин в Северной Корее: Пхеньян - за СВО, защита от агрессии, военное сотрудничество

https://ukraina.ru/20240619/1055728424.html

https://ukraina.ru/20240619/1055714676.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, вьетнам, китай, россия, владимир путин, ким чен ын, дональд трамп, кндр, украина.ру, сша