Юрий Тавровский: Путин выпустил настоящего тигра против США и Анти-Китая в Азии - 19.06.2024 Украина.ру
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Юрий Тавровский: Путин выпустил настоящего тигра против США и Анти-Китая в Азии
Юрий Тавровский: Путин выпустил настоящего тигра против США и Анти-Китая в Азии - 19.06.2024 Украина.ру
Юрий Тавровский: Путин выпустил настоящего тигра против США и Анти-Китая в Азии
Поездку Владимира Путина во Вьетнам надо рассматривать сквозь призму восточного фронта новой холодной войны. Но речь не идет о том, чтобы присоединить Вьетнам к российско-китайско-корейскому фронту, а чтобы избежать присоединения Вьетнама к тем конструкциям, которые создают американцы против Китая и России.
2024-06-19T19:30
2024-06-19T19:30
интервью
вьетнам
китай
россия
владимир путин
ким чен ын
дональд трамп
кндр
украина.ру
сша
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель экспертного совета "Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества" Юрий Тавровский.Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между странами. По словам российского президента, документ предусматривает оказание помощи в случае агрессии против одного из участников. - Юрий Вадимович, как далеко эта помощь будет простираться? Откроет ли этот договор путь северокорейским добровольцам на фронт специальной военной операции, о чем вы говорили в недавнем интервью?- Не исключаю такую возможность, это было бы вполне логичным продолжением российско-корейского боевого сотрудничества и с точки зрения нынешней ситуации. Именно в Корее проходит восточный фронт холодной войны, а западный фронт на Украине. И американцев есть вполне воинственные агрессивные намерения, которые они демонстрировали при президенте Трампе, когда сразу три авианосные группы, поскольку авианосцы всегда сопровождаются ракетными крейсерами, подлодками, устремились к Северной Корее, то ли имитируя атаку, то ли реально собираясь ее осуществить.У американцев есть планы в отношении нашего Дальнего Востока, поэтому это положение Договора о взаимопомощи — это не бумажный тигр, а настоящий. Такое сотрудничество может принимать разные формы. И не обязательно только на восточном фронте, где сходятся наши границы и наши интересы непосредственно. Все это может происходить и на западном фронте, если уж мы союзники, то можно помогать друг другу в разных формах. Что касается использования корейских солдат-добровольцев, это очень тонкий вопрос, вряд ли он будет обсуждаться в открытой форме. Но путь к этому становится все короче.- Теперь и страхи, которые транслируются в западных СМИ по поводу поставок тонн северокорейских боеприпасов для российской армии, найдут свое реальное воплощение на вполне законных основаниях?- Безусловно, это, скорее, одна из реально существующих форм взаимодействия, которая не была оформлена. КНДР действительно становится полноценным участником восточного фронта. И китайцы были заранее проинформированы об этом договоре. Российско-корейские отношения не идут во вред Китаю, а наоборот укрепляют наше взаимодействие в этом районе и противостоят различным объединениям. Это и американо-южнокорейско-японский треугольник, и AUKUS, и американо-японско-филиппинский треугольник.Так что китайцы рассматривают это событие широко в свете общей ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Восточно-Китайском море. У китайцев есть свои опасения по поводу Японии, США, да и по поводу Южной Кореи, где будут размещаться американские ракеты среднего радиуса действия.Подписание Договора очень важное и интересное событие, о деталях которого мы будем узнавать постепенно. Не все, о чем говорили Путин и Ким Чен Ын, будет положено на бумагу. А будут еще серьезные договорённости лидеров двух ядерных держав.- Будут ли такие договоренности достигнуты с Вьетнамом, куда наш президент нанесет следующий визит?- Поездку во Вьетнам тоже надо рассматривать сквозь призму восточного фронта. Но там другая ситуация. Речь не идет о том, чтобы присоединить Вьетнам к российско-китайско-корейскому фронту, а чтобы избежать присоединения Вьетнама к тем конструкциям, которые создают американцы против Китая и России.Американцы сейчас делают такую же ставку на Вьетнам, которую они делали на Китай в прошлом, когда Китай перешел на сторону Запада, вошел в антигегемонистский фронт и стал противодействовать СССР. И 40 лет он оставался в этом фронте, получая за это большую торговую, экономическую и технологическую помощь.Это была стратегия контактного вовлечения, когда Запад надеялся изменить коммунистический строй в Китае. Та же стратегия применяется в отношении Вьетнама. Но вьетнамцы, как и китайцы, будут одно время пользовать американской помощью, но потом национальные интересы перевесят, и Вьетнам будет занимать все более самостоятельную позицию. Но уже сейчас Вьетнам не позволит вовлечь себя в антикитайские и антироссийские соглашения. Визит Путина укрепляет независимость Вьетнама, российско-вьетнамские отношения.Одновременно это помогает Китаю предотвратить создание на его границах Анти-Китая. Как Украина стала Анти-Россией, американцы хотели бы, чтобы Вьетнам был Анти-Китаем. Опять же есть традиции китайско-вьетнамских войн Средневековья, пограничного столкновения 1979 года, поэтому американцы делают на это ставку. Визит Путина сыграет огромную роль в ослаблении напряжённости в этой части мира.Сейчас после того, как тайваньская карта потеряла свою актуальность в результате неудачных для американцев выборов, США делают ставку на создание новых очагов напряженности на Филиппинах и в Южно-Китайском море, где есть пограничные споры между китайцами и вьетнамцами. Для США было бы идеально, чтобы в районе Парасельских островов возникло противостояние, желательно вооруженное. Тогда американцы будут ловить там ту самую рыбку в мутной воде. Чтобы этого не случилось, нужны такие контакты, как визит Путина в Ханой.Подробнее о визите Владимира Путина в Пхеньян в материале Путин в Северной Корее: Пхеньян - за СВО, защита от агрессии, военное сотрудничество
https://ukraina.ru/20240619/1055728424.html
https://ukraina.ru/20240619/1055714676.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, вьетнам, китай, россия, владимир путин, ким чен ын, дональд трамп, кндр, украина.ру, сша
Интервью, Вьетнам, Китай, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, КНДР, Украина.ру, США

Юрий Тавровский: Путин выпустил настоящего тигра против США и Анти-Китая в Азии

19:30 19.06.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаЮрий Тавровский интервью
Юрий Тавровский интервью - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Поездку Владимира Путина во Вьетнам надо рассматривать сквозь призму восточного фронта новой холодной войны. Но речь не идет о том, чтобы присоединить Вьетнам к российско-китайско-корейскому фронту, а чтобы избежать присоединения Вьетнама к тем конструкциям, которые создают американцы против Китая и России.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель экспертного совета "Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества" Юрий Тавровский.
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между странами. По словам российского президента, документ предусматривает оказание помощи в случае агрессии против одного из участников.
- Юрий Вадимович, как далеко эта помощь будет простираться? Откроет ли этот договор путь северокорейским добровольцам на фронт специальной военной операции, о чем вы говорили в недавнем интервью?
- Не исключаю такую возможность, это было бы вполне логичным продолжением российско-корейского боевого сотрудничества и с точки зрения нынешней ситуации. Именно в Корее проходит восточный фронт холодной войны, а западный фронт на Украине.
И американцев есть вполне воинственные агрессивные намерения, которые они демонстрировали при президенте Трампе, когда сразу три авианосные группы, поскольку авианосцы всегда сопровождаются ракетными крейсерами, подлодками, устремились к Северной Корее, то ли имитируя атаку, то ли реально собираясь ее осуществить.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
13:57
"Не США варят РФ на медленном огне, а наоборот". Россия и КНДР договорились о всеобъемлющем партнерствеВладимир Путин находится с государственным визитом в Северной Корее. Один из главных его итогов – подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
У американцев есть планы в отношении нашего Дальнего Востока, поэтому это положение Договора о взаимопомощи — это не бумажный тигр, а настоящий. Такое сотрудничество может принимать разные формы. И не обязательно только на восточном фронте, где сходятся наши границы и наши интересы непосредственно.
Все это может происходить и на западном фронте, если уж мы союзники, то можно помогать друг другу в разных формах. Что касается использования корейских солдат-добровольцев, это очень тонкий вопрос, вряд ли он будет обсуждаться в открытой форме. Но путь к этому становится все короче.
- Теперь и страхи, которые транслируются в западных СМИ по поводу поставок тонн северокорейских боеприпасов для российской армии, найдут свое реальное воплощение на вполне законных основаниях?
- Безусловно, это, скорее, одна из реально существующих форм взаимодействия, которая не была оформлена. КНДР действительно становится полноценным участником восточного фронта. И китайцы были заранее проинформированы об этом договоре. Российско-корейские отношения не идут во вред Китаю, а наоборот укрепляют наше взаимодействие в этом районе и противостоят различным объединениям. Это и американо-южнокорейско-японский треугольник, и AUKUS, и американо-японско-филиппинский треугольник.
Так что китайцы рассматривают это событие широко в свете общей ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Восточно-Китайском море. У китайцев есть свои опасения по поводу Японии, США, да и по поводу Южной Кореи, где будут размещаться американские ракеты среднего радиуса действия.
Подписание Договора очень важное и интересное событие, о деталях которого мы будем узнавать постепенно. Не все, о чем говорили Путин и Ким Чен Ын, будет положено на бумагу. А будут еще серьезные договорённости лидеров двух ядерных держав.
Евгений Ким интервью
04:53
Евгений Ким о том, как КНДР оказалась в одном окопе с Россией и может снести крупнейшую военную базу СШАСеверная Корея — это единственная страна, которая заявила о том, что она в одном окопе с нами после начала специальной военной операции. КНДР понимает причины СВО. Северные корейцы разделяют нашу точку зрения на строительство нового миропорядка, основанного на равной безопасности, безблоковом мышлении и взаимной выгоде
- Будут ли такие договоренности достигнуты с Вьетнамом, куда наш президент нанесет следующий визит?
- Поездку во Вьетнам тоже надо рассматривать сквозь призму восточного фронта. Но там другая ситуация. Речь не идет о том, чтобы присоединить Вьетнам к российско-китайско-корейскому фронту, а чтобы избежать присоединения Вьетнама к тем конструкциям, которые создают американцы против Китая и России.
Американцы сейчас делают такую же ставку на Вьетнам, которую они делали на Китай в прошлом, когда Китай перешел на сторону Запада, вошел в антигегемонистский фронт и стал противодействовать СССР. И 40 лет он оставался в этом фронте, получая за это большую торговую, экономическую и технологическую помощь.
Это была стратегия контактного вовлечения, когда Запад надеялся изменить коммунистический строй в Китае. Та же стратегия применяется в отношении Вьетнама. Но вьетнамцы, как и китайцы, будут одно время пользовать американской помощью, но потом национальные интересы перевесят, и Вьетнам будет занимать все более самостоятельную позицию.
Но уже сейчас Вьетнам не позволит вовлечь себя в антикитайские и антироссийские соглашения. Визит Путина укрепляет независимость Вьетнама, российско-вьетнамские отношения.
Одновременно это помогает Китаю предотвратить создание на его границах Анти-Китая. Как Украина стала Анти-Россией, американцы хотели бы, чтобы Вьетнам был Анти-Китаем. Опять же есть традиции китайско-вьетнамских войн Средневековья, пограничного столкновения 1979 года, поэтому американцы делают на это ставку. Визит Путина сыграет огромную роль в ослаблении напряжённости в этой части мира.
- РИА Новости, 1920, 17.06.2024
17 июня, 12:39
Клуб латентных бунтарей против текущего миропорядка: Лизан о перспективах и возможностях БРИКСГлава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан обрисовал картину экономического состояния Украины и обозначил сроки вероятного обрушения фронта и паралича власти киевского режима
Сейчас после того, как тайваньская карта потеряла свою актуальность в результате неудачных для американцев выборов, США делают ставку на создание новых очагов напряженности на Филиппинах и в Южно-Китайском море, где есть пограничные споры между китайцами и вьетнамцами.
Для США было бы идеально, чтобы в районе Парасельских островов возникло противостояние, желательно вооруженное. Тогда американцы будут ловить там ту самую рыбку в мутной воде. Чтобы этого не случилось, нужны такие контакты, как визит Путина в Ханой.
Подробнее о визите Владимира Путина в Пхеньян в материале Путин в Северной Корее: Пхеньян - за СВО, защита от агрессии, военное сотрудничество
 
ИнтервьюВьетнамКитайРоссияВладимир ПутинКим Чен ЫнДональд ТрампКНДРУкраина.руСША
 
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Заголовок открываемого материала
19:30Юрий Тавровский: Путин выпустил настоящего тигра против США и Анти-Китая в Азии
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18:15Киев "открыт к приглашению России" на следующий мирный саммит – Ермак
18:00Выход России из ПА ОБСЕ, военная полиция на Украине. Итоги 19 июня
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16:33Сергей Zergulio Колясников о "черном ящике" Минобороны, мигрантах из КНДР и ядерном грибе на Украине
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