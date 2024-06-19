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Путин в Северной Корее: Пхеньян - за СВО, защита от агрессии, военное сотрудничество

Путин в Северной Корее: Пхеньян - за СВО, защита от агрессии, военное сотрудничество - 19.06.2024 Украина.ру

Путин в Северной Корее: Пхеньян - за СВО, защита от агрессии, военное сотрудничество

Президент РФ Владимир Путин совершает государственный визит в КНДР. Глава российского государства в ходе переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном заявил о готовности нового фундаментального документа, который ляжет в основу двусторонних отношений Москвы и Пхеньяна на многие годы вперед

2024-06-19T12:45

2024-06-19T12:45

2024-06-19T12:45

эксклюзив

россия

кндр

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визит

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Сокровенные мыслиВладимир Путин прибыл столицу КНДР накануне. У трапа его ждал почетный караул и представители руководства республики. Встречать российского президента в аэропорт прибыл Ким Чен Ын. Они тепло поприветствовали друг друга и задержались у кортежа, где пообщались в течение нескольких минут.Далее Путин в сопровождении Ким Чен Ына отправился в резиденцию для почетных гостей "Кымсусан".Вот как об этом моменте написало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК):ЦТАК пишет также, что Путин "выразил радость от визита в Пхеньян и глубокую благодарность за то, что товарищ Ким Чен Ын выехал в аэропорт, чтобы тепло встретить его".Позже Владимир Путин рассказал, что был впечатлен столицей КНДР."Производит впечатление то, что произошло со столицей Корейской Народно-Демократической Республики за последние годы. Впечатляют перемены в облике Пхеньяна, перемены, произошедшие со времени моего предыдущего визита в 2000. Это просто заметно", - отметил он.Путин подчеркнул, что благодаря самоотверженному труду корейского народа и под руководством Ким Чен Ына город стал очень красивым.Встреча на площадиКогда в Москве было ранее утро, на площади имени Ким Ир Сена было все готово для официальной встречи Владимира Путина, которая началась в полдень по местному времени.Здания украсили российскими и северокорейскими флагами, большими портретами двух лидеров, лозунгами в честь дружбы народов России и КНДР. На площади также собралось много жителей Пхеньяна, которые заняли специальные трибуны для зрителей.Поприветствовать российского президента собрались десятки тысяч корейцев, которые расположились на всем пути следования кортежа президента РФ. "Добро пожаловать, Путин!", Да здравствует нерушимая корейско-российская дружба и сплоченность!" - вот лишь некоторые речевки, которые скандировали жители. На самой церемонии оркестр исполнил гимны двух стран, состоялось шествие почетного караула. После этого главы государств поприветствовали членов делегаций, российскую сторону представляли, в том числе, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и другие.На этом официальная церемония завершилась. В резиденцию "Кымсусан", где должны были состояться переговоры, Путин и Ким Чен Ын отправились в автомобиле с открытым верхом.Поддержка спецоперации на УкраинеДалее лидеры России и Северной Кореи провели переговоры с участием делегаций.Глава КНДР во вступительном слове заявил, что его страна полностью поддерживает действия России на Украине.По его словам, КНДР безоговорочно поддерживать всю политику России.Путин в ответ заявил, что Москва высоко ценит последовательную и неизменную поддержку со стороны Пхеньяна, в том числе касательно СВО.Подвиги предшественниковКак отметил Владимир Путин, подвиги предшествующих поколений – хорошая база для развития отношений между Россией и КНДР."Подвиги наших предшественников - это хорошая база для развития наших отношений сегодня", - сказал он.Путин напомнил, что в 1945 году советские солдаты плечом к плечу с корейскими сражались за освобождение Кореи от японских оккупантов.Российский лидер также отметил, что в 2023 году страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений, а в этом — 75-ю годовщину заключения первого межгосударственного документа - Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве. Оно было подписано Ким Ир Сеном в ходе его первого визита в Москву.Историческую тему затронул и Ким Чен Ын. По его словам, нынешний уровень развития отношений двух стран превосходит советско-корейские отношения."Отношения между нашими странами вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века", - отметил он, добавив, что во время визита Путина "пламенная дружба двух стран будет монолитом укрепляться".Жара переговорам не помехаПосле открытой для прессы части, стороны начали закрытые переговоры. Они продолжались около полутора часов.Далее состоялась беседа двух лидеров тет-а-тет. Предполагалось, что она состоится на улице, однако свои коррективы внесла жаркая погода, которая царит в эти дни в северокорейской столице – свыше 31 градуса Цельсия."Мы должны были выйти на улицу, но сейчас там очень жарко", - сказал Ким Чен Ын.В итоге диалог происходил во время прогулки по резиденции и за чаепитием.Несмотря на это, общение Путина и Ким Чен Ына длилось около двух часов – вдвое дольше запланированного. Далее ожидается подписание документов и соглашений и заявления для СМИ.Как отметил помощник российского президента Юрий Ушаков, такой формат позволяет обсудить "наиболее важные, наиболее чувствительные вопросы".Он также рассказал, что Путин подарил главе КНДР новый лимузин Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. Ким Чен Ын подарил президенту РФ "несколько вариантов изображений", включая бюсты, добавил Ушаков, не уточняя детали.Вместе - против агрессииПо итогам переговоров стороны подписали ряд документов, главным из которых был Договор о всеобъемлющем партнерстве. Он также отметил, что в соответствии с этим документом Россия "не исключает для себя военно-технического сотрудничества" с Северной Кореей.Ким Чен Ын обозначил этот Договор как миролюбивый. Ким Чен Ын назвал Путина "самым дорогим другом корейского народа".Глава российского государства рассказал, что Запад продолжает вооружать Украину для ударов по территории РФ. "Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств", - сказал Путин.По его словам, объективная и сбалансированная позиция Пхеньяна по вопросу Украины демонстрирует "подлинно самостоятельный, независимый, суверенный курс" КНДР."И Россия, и Корея проводят независимую внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата", - подчеркнул российский лидер.Путин и Ким Чен Ын подчеркнули, что выступают против политически мотивированных санкций, Москва и Пхеньян вместе противостоят санкционному давлению.О значении нынешнего визита Владимира Путина в КНДР в материале издания Украина.ру Путин едет в Восточную Азию. Корея делает лучшие дроны, а во Вьетнаме правит сын Железного Феликса

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эксклюзив, россия, кндр, владимир путин, ким чен ын, сво, визит