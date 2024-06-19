https://ukraina.ru/20240619/1055713175.html

Возвращение в концлагерь и истребление пенсионеров. Украинские эксперты о перспективах страны

Возвращение в концлагерь и истребление пенсионеров. Украинские эксперты о перспективах страны - 19.06.2024 Украина.ру

Возвращение в концлагерь и истребление пенсионеров. Украинские эксперты о перспективах страны

На Украине думают над тем, с какими сложностями придется столкнуться в будущем при восстановлении страны и обсуждают, хватит ли для этого рабочих рук. Рассуждают и о том, чего ожидать старшему поколению, которое уже отработало своё или вот-вот отработает.

2024-06-19T05:17

2024-06-19T05:17

2024-06-19T05:17

эксклюзив

сво

украина

всу

мобилизация

экономика

кадры

соскин

пенсии

михаил чаплыга

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Ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина отмечает, что трудовых ресурсов не хватает. По её словам, проблема была актуальна и до войны, сейчас она обострилась. По экспертным оценкам (Госслужба статистики Украины не обнародует полной информации о состоянии рынка труда), сейчас на Украине задействованы в экономике от 12,5 до 17 млн человек ."По некоторым оценкам, около 60% населения Украины сегодня являются профессионально неактивными", - сказала эксперт в ходе организованной Центром Разумкова дискуссии "Трудоресурсные вызовы для восстановления Украины".Пищулина добавила, что, по сравнению с 2021 годом, численность трудоспособного населения в стране сократилось на 40%. Такое сокращение она объяснила демографическими потерями; кроме того, миллионы людей покинули Украину, утрачены территорий на востоке страны. Также, по ее словам, и на юге Украины наблюдается утрата потенциала аграрного сектора.Эксперт указала на данные кадровых платформ, а эти данные свидетельствуют о том, что соотношение вакансий и резюме достигает на Украине критического уровня. По ее словам, если до начала конфликта на Украине на одну вакансию приходилось две кандидатуры, то сейчас это отношение практически один к одному – "по последним данным, на 62 тысячи вакансий было лишь 67 тысяч резюме".Словом, полноценной работе украинской экономики мешает нехватка трудовых ресурсов, это проблема не только гражданского сектора, но отчасти и оборонного, отметила Пищулина, напомнив, что еще полгода тому назад Кабмин информировал, что для полноценного восстановления экономики стране необходимо привлечь более 4,5 миллиона трудоспособного населения – теперь эта цифра может быть и больше.Она напомнила, что Минэкономики Украины опрашивало работодателей о проблемах на рынке труда."Результаты исследования показали, что подавляющее большинство работодателей, это 67%, ответили, что на рынок труда влияет негативным образом мобилизация и массовая миграция трудоспособного населения", - сказала Пищулина. Она добавила, что сейчас за границей, по разным оценкам, находятся приблизительно от 6 до 10 млн украинцев. Некоторые из них не теряют связей с Украиной, но большинство считает за лучшее адаптироваться в тех странах, где они пребывают.По результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), 45% украинских беженцев хотели бы получить другое гражданство, а 19% уже находятся в процессе получения такого гражданства, и лишь 34% не планируют этого делать, напомнила эксперт. По ее мнению, только эти 34% потенциально готовы будут вернуться на Украину.Почему так, обсуждать не стали. Но ответ на этот вопрос известен. Так, ранее украинский военный эксперт Роман Свитан в эфире интернет-канала "Фабрика новостей" заявлял, что "никто не вернётся в концлагерь, потому что украинцы не идиоты". По его мнению, возвращать людей надо по-другому - "надо… восстановить статус европейской державы со свободой перемещения, то есть открыть границы, забыть вообще за эту тему закрытия границ, забыть за тему концлагеря, поубирать блокпосты, на которых тысячи военнослужащих линяют от фронта".А до тех пор будут только бежать из страны все, кто может. Отметим, уже не раз звучали предположения, что рабочую силу после завершения конфликта придется завозить на Украину из других стран. Об этом говорила, например, известный демограф Элла Либанова.А некоторые эксперты считают, что речь идёт о преднамеренной политике замещения населения на территории Украины — украинцев просто заменят кем-то. Такое предположение высказал, например, украинский политолог Михаил Чаплыга. В эфире одного из ютуб-каналов он сравнил происходящее с покорением испанскими конкистадорами империи ацтеков. Вот и теперь, по мнению политолога, мы видим нечто подобное – на Украине активно набирают живую силу, а КАБы (корректируемые авиационные бомбы) их уже ждут…А заменят имеющих украинские паспорта те, кто мобилизации не подлежит, у них другие паспорта, считает Чаплыга. По его словам, после победы (он не уточнил, чьей – Ред.) оставшиеся обладатели украинских паспортов "неизбежно интегрируются в новое общество" приехавших, а те "будут во веки помнить подвиг украинцев, подаривших им эту страну и победу в ней".Трудоспособных убирают, отправляя их на убой, а старшее поколение ликвидируют другим способом. Как заявил в своем блоге экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин, "фактически на Украине идёт уничтожение людей старшего возраста". По его словам, "денег на пенсии оставшимся украинским пенсионерам, видимо, нет"."Логично, потому что началась мобилизация, это огромное падение идёт сейчас вот этих доходов", - сказал политолог, пояснив, что речь о зарплатах и социальных взносах с них. Он предположил, что "Пенсионный фонд Украины находится сейчас в каком-то очень нехорошем дефицитном состоянии", может быть, даже в преддефолтном состоянии.В бюджете тоже денег нет, всё идёт на военных, на закупки оружия, а про пенсионеров забыли, продолжил Соскин. Он подчеркнул, что фактически идёт их физическое уничтожение — если в 2012 году в стране было 13,8 млн пенсионеров, после пандемии — уже 10,9 млн, а за два года войны количество пенсионеров сократилось еще на 325 тысяч."Самое странное началось уже сейчас, в 2024 году", - заявил эксперт, пояснив: на начало года пенсионеров было 10 млн 520 тысяч, но уже на начало апреля их стало на 362 тысячи меньше. За квартал сокращение больше, чем за два предыдущих года.Соскин добавил, что это не всё, сейчас средняя продолжительность жизни мужчин на Украине уменьшилась до 57 лет - "то есть, идёт полная утилизация людей".Средняя продолжительность жизни женщин тоже сократилась, она теперь меньше 70 лет, продолжил эксперт. Он констатировал: "по сути, идёт уничтожение людей старшего возраста". По мнению Соскина, это отнюдь не стихийный процесс, "Зеленский делает это сознательно".Экс-советник Кучмы сообщил, что западные деньги задерживаются, потому принято решение не выплачивать или задерживать пенсии. Бежать от этого ада людям трудно, мужчин не выпускают, вообще - "наличие украинского паспорта ведёт к тому, что человека, находящегося на территории Украины, не выпускают с территории Украины". Что там с безвизом? Его украли у украинцев Зеленский и компания."Это даже не людоеды, это людожоры, которые жрут пожилых людей, жрут родителей, жрут тех, которые их породили", - заявил Соскин. По его словам, это открытое злодеяние, социальный геноцид, который вершит команда Зеленского.Экс-советник Кучмы подчеркнул, что Зеленский утратил статус президента, нарушил Конституцию, узурпировал власть и превратил страну в концлагерь."Теперь они (команда Зеленского — Ред.) проводят социальный геноцид и этноцид по уничтожению старшего поколения в Украине, людей от 50 лет и выше", - заявил политолог, добавив, что это означает и "уничтожение опыта, уничтожение знаний, уничтожение передачи всего накопленного...". В общем, "это как вырезание мозга, чтобы молодое поколение ничего не знало, ничего не ведало".Соскин оптимистично предположил, что когда перестанут выплачивать пенсии, народ начнёт прозревать и "тогда не поздоровится тем, кто при власти".На эту тему читайте материал Дамоклов меч": Украина должна пенсионерам страны 66 млрд грн.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, экономика, кадры, соскин, пенсии, михаил чаплыга, владимир зеленский, политика, геноцид, эксперты