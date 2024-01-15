https://ukraina.ru/20240115/1052684021.html

"Никто не вернется в концлагерь". Украинские эксперты о том, какой режим пытаются установить в стране

"Никто не вернется в концлагерь". Украинские эксперты о том, какой режим пытаются установить в стране - 15.01.2024 Украина.ру

"Никто не вернется в концлагерь". Украинские эксперты о том, какой режим пытаются установить в стране

На Украине продолжают обсуждать мобилизационные скандалы и начинают догадываться, что это не эксцессы исполнителей, а вполне продуманная и последовательно реализуемая стратегия лишения граждан последних прав и свобод

2024-01-15T04:04

2024-01-15T04:04

2024-01-15T04:04

эксклюзив

украина

владимир зеленский

великобритания

риши сунак

мобилизация

всу

россия

сша

кость бондаренко

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Все это происходит на фоне продолжающейся войны, так и не объявленной официально, но забирающей тысячи и тысячи жизней. Команда Зеленского и западные "друзья" киевского режима делают всё, чтобы конвейер смерти ни на минуту не останавливался.Внезапно появился новый ориентир и объект для поклонения — британская корона. Во всяком случае, некоторые эксперты и ЛОМы начали эту самую корону к месту и не к месту упоминать.Визит премьера Британии Риши Сунака и подписание "исторического" двустороннего соглашения о безопасности официальные украинские СМИ и аффилированные с ОП блогеры преподносят как огромное достижение, как получение неких гарантий.Но есть и сомневающиеся. Политолог Дмитрий Спивак считает, что для Украины может быть лишь два вида гарантий безопасности: членство в НАТО или же развитие своего мощного ВПК. Но никто не собирается принимать Украину в НАТО, никто не собирается вместе с Киевом воевать с Россией, поскольку у России есть ядерное оружие.Поэтому гарантиями безопасности называют то, что гарантиями не является — помощь оружием, деньгами, разведданными и т.п. То, что привез Сунак — просто очередной пакет помощи в среднесрочной перспективе, сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту (объявлен иноагентом в РФ).В НАТО Украину не возьмут, значит, НАТОвских гарантий не будет. Гарантии может дать привлечение в страну западных компаний ВПК и совместное с ними производство всех видов вооружений, тогда эти компании тоже будут иметь на территории Украины свои интересы и их защищать, считает Спивак."Политика – это искусство возможного. Ну, не берут нас в НАТО, все понятно. Но мы же должны исходить из реалий. Мы же не можем всю жизнь просить — дайте нам патроны и дайте нам снаряды...", – сказал политолог.Что до визита Сунака в Киев, то, по мнению Спивака, британцы соскучились по своему имперскому прошлому. Он отметил, что у Британии – самая антироссийская позиция, но армии своей нет. И если позиция Лондона согласована с Вашингтоном, то это одно, а если нет, то в Британии скоро сформируют новое правительство.Эксперт считает, что в любом случае с 2024 года мировые игроки будут приходить к каким-то соглашениям, в том числе и по вопросу Украины. И будет некая заморозка, которой Киеву надо будет суметь воспользоваться.Впрочем, позиция Зеленского –другая: никаких заморозок, воюем до последнего (украинца). И процесс ужесточения мобилизации продолжается, методы известны — сотрудники ТЦК просто отлавливают людей на улицах, даже в общественном транспорте.Особенно много таких случаев в последнее время фиксируется в Одессе.Одессит Спивак в связи с этим отметил, что это делается "точно не по-европейски". По его словам, границы надо открыть, а мобилизацию проводить на основе диалога с обществом. Кроме того, представители украинской элиты, судьи, прокуроры, топ-менежеры и пр. – должны сами показать примеры самопожертвования.Пока этого и близко нет, как нет и возможности для всех — а не только для тех, кто "в вышиванке – открыто выражать свое мнение о происходящем"."Украина сражается как бы за свободу, а свобод становится меньше. Вот не ликвидируем этот парадокс — пойдем в неправильном направлении", –заявил политолог.По всей видимости, до сих пор шли в правильном?К соблюдению евростандартов воззвал и украинский военный эксперт Роман Свитан. По его словам, в стране "создали концлагерь и сейчас мобилизационными указами и законами пытаются усугубить проблему этого концлагеря, развести по баракам и за передвижение из барака в барак снимать плату".Отвечая в эфире ютуб-канала "Фабрика новин" ("Фабрика новостей") на вопрос, вернутся ли на Украину уехавшие граждане, он сказал, что "никто не вернется в концлагерь, потому что украинцы –не идиоты".По мнению эксперта, людей надо возвращать в страну, но по-другому: "надо… восстановить статус европейской державы со свободой перемещения, то есть открыть границы, забыть вообще за эту тему закрытия границ, забыть за тему концлагеря, поубирать блокпосты, на которых тысячи военнослужащих линяют от фронта".А до тех пор никто на Украину не вернется, призывать людей вернуться в концлагерь глупо, подчеркнул Свитан.Что до роли Британии в украинском конфликте, то эксперт поблагодарил британскую корону "за такое участие в нашей (то есть. киевского режима — Ред.) безопасности". Он призвал противостоять России вместе с Европой и перестать обращать внимание на Америку, у которой "свои проблемы".Но подписанный Сунаком и Зеленским документ Свитан оценил как провал. Он обратил внимание, что в соглашении есть неоднозначные пункты, которые могут означать подготовку к остановке боевых действий и к закреплению потери Киевом территорий на международном уровне.Украинский политолог Кость Бондаренко тоже отметил, что в соглашении есть слова о том, что ряд обязательств будут выполнены Лондоном тогда, когда Украина "когда-либо снова подвергнется нападению со стороны России".Но что означает это "снова", понять пока трудно, сказал эксперт.Политолог Андрей Ермолаев в эфире ютуб-канала Шелеста* определил подписанный документ как серьезный, текст "не готовился на коленке". Это не гарантии, а сделка Киева с британской короной, речь идет о взаимодействии на перспективу.Никаких компромиссов в документ не зашито, по сути, это калька "формулы мира" Зеленского, считает эксперт. Он отметил, что суть игры заключается в том, что Британия в этом рушащемся мире стремится занять место одного из модераторов — "не первого, но и не второго". И эта игра пока идет для Лондона успешно.А что Киев? По словам политолога, играет не Украина, "играют Украиной", но в эту игру включилась часть украинской элиты.В то же время это соглашение означает, что у Киева нет союзников, по-прежнему есть только партнеры. А десятилетний срок действия соглашения означает еще и то, что в течение 10 лет гарантированно Киеву не светит ни членство в ЕС, ни членство в НАТО.Ермолаев предлагает считать, что киевский режим — не марионетка, как многие полагают, что окончательное решение, воевать дальше или нет, это решение – за украинскими политиками.Политолог также подчеркнул, что методы мобилизации, которые использует сейчас режим Зеленского – "это не про войну, это про тоталитаризацию".Он пояснил: выстраиваются вертикали лояльных военкомов, исполнителей, на которых режим сможет опереться в любую минуту, а запуганные всем этим люди – "как овечки, становятся податливыми и управляемыми".* Признан иноагентом в РФ

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, владимир зеленский, великобритания, риши сунак, мобилизация, всу, россия, сша, кость бондаренко, андрей ермолаев