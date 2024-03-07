https://ukraina.ru/20240307/1053772525.html

"Дамоклов меч": Украина должна пенсионерам страны 66 млрд грн

"Дамоклов меч": Украина должна пенсионерам страны 66 млрд грн - 07.03.2024 Украина.ру

"Дамоклов меч": Украина должна пенсионерам страны 66 млрд грн

Сумма задолженности Украины перед пенсионерами после перерасчёта достигла 66 миллиардов гривен (1,7 млрд долларов). Об этом в четверг, 7 марта, заявила первый замминистра социальной политики Дарья Марчак, передаёт "Политика страны"

2024-03-07T21:45

2024-03-07T21:45

2024-03-07T21:45

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Она назвала проблему роста долгов государства перед пенсионерами "дамокловым мечом" над всей пенсионной системой страны, так как сумма, указанная сегодня, меняется с каждым днём. Она уточнила, что большая часть задолженности (57%) произошла по судебным делам бывших военнослужащих и работников силовых органов, для которых действует специальное пенсионное законодательство. В остальном, суммы задолженности государства по пенсионным делам касаются выплат чернобыльцам (26%). При перерасчёте пенсии, суд обязывает государство выплатить истцам, в том числе, средства за предыдущие пять-десять лет. Как пояснила Марчак, именно поэтому возник такой огромный долг. Ранее сообщалось, что украинские пенсионеры специально селятся в Чернобыльской зоне ради надбавки.

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новости, украина, пенсионеры, пенсии, выплаты, социальные выплаты