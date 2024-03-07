"Дамоклов меч": Украина должна пенсионерам страны 66 млрд грн - 07.03.2024 Украина.ру
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"Дамоклов меч": Украина должна пенсионерам страны 66 млрд грн
"Дамоклов меч": Украина должна пенсионерам страны 66 млрд грн - 07.03.2024 Украина.ру
"Дамоклов меч": Украина должна пенсионерам страны 66 млрд грн
Сумма задолженности Украины перед пенсионерами после перерасчёта достигла 66 миллиардов гривен (1,7 млрд долларов). Об этом в четверг, 7 марта, заявила первый замминистра социальной политики Дарья Марчак, передаёт "Политика страны"
2024-03-07T21:45
2024-03-07T21:45
новости
украина
пенсионеры
пенсии
выплаты
социальные выплаты
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Она назвала проблему роста долгов государства перед пенсионерами "дамокловым мечом" над всей пенсионной системой страны, так как сумма, указанная сегодня, меняется с каждым днём. Она уточнила, что большая часть задолженности (57%) произошла по судебным делам бывших военнослужащих и работников силовых органов, для которых действует специальное пенсионное законодательство. В остальном, суммы задолженности государства по пенсионным делам касаются выплат чернобыльцам (26%). При перерасчёте пенсии, суд обязывает государство выплатить истцам, в том числе, средства за предыдущие пять-десять лет. Как пояснила Марчак, именно поэтому возник такой огромный долг. Ранее сообщалось, что украинские пенсионеры специально селятся в Чернобыльской зоне ради надбавки.
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новости, украина, пенсионеры, пенсии, выплаты, социальные выплаты
Новости, Украина, пенсионеры, пенсии, выплаты, социальные выплаты

"Дамоклов меч": Украина должна пенсионерам страны 66 млрд грн

21:45 07.03.2024
 
© Olivier Galibert / flickr
© Olivier Galibert / flickr
Читать в
Сумма задолженности Украины перед пенсионерами после перерасчёта достигла 66 миллиардов гривен (1,7 млрд долларов). Об этом в четверг, 7 марта, заявила первый замминистра социальной политики Дарья Марчак, передаёт "Политика страны"
Она назвала проблему роста долгов государства перед пенсионерами "дамокловым мечом" над всей пенсионной системой страны, так как сумма, указанная сегодня, меняется с каждым днём.
"Проблема задолженности по судебным решениям сегодня является очень большой. Я бы сказала, что это такой "дамоклов меч" над пенсионной системой. У нас сейчас задолженность по судебным решениям в пенсионной системе составляет 66 миллиардов гривен. И этот объём очень стремительно растёт", - сказала Марчак.
Она уточнила, что большая часть задолженности (57%) произошла по судебным делам бывших военнослужащих и работников силовых органов, для которых действует специальное пенсионное законодательство.
В остальном, суммы задолженности государства по пенсионным делам касаются выплат чернобыльцам (26%).
При перерасчёте пенсии, суд обязывает государство выплатить истцам, в том числе, средства за предыдущие пять-десять лет. Как пояснила Марчак, именно поэтому возник такой огромный долг.
Ранее сообщалось, что украинские пенсионеры специально селятся в Чернобыльской зоне ради надбавки.
- РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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