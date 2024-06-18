https://ukraina.ru/20240618/1055706966.html

Экономика в коматозном состоянии, обстрелы, граница санитарной зоны. Главное на Украине на 14:00 18 июня

Экономика в коматозном состоянии, обстрелы, граница санитарной зоны. Главное на Украине на 14:00 18 июня - 18.06.2024 Украина.ру

Экономика в коматозном состоянии, обстрелы, граница санитарной зоны. Главное на Украине на 14:00 18 июня

Потери ВСУ растут; в Киеве ждут обнадеживающих вестей от НАТО

2024-06-18T14:02

2024-06-18T14:02

2024-06-18T14:02

сво

украина

потери всу

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Боевые действия, обстрелыНа Херсонском направлении артиллеристы ВС РФ нанесли огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожили пункт временной дислокации противника, оборудованный в одном из заброшенных зданий на правом берегу Днепра. Об этом 18 июня сообщает Минобороны России в своем телеграм-канале.В пресс-службе МО также сообщили, что экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север".Пресс-центр группировки "Юг" сообщает, что в результате активных действий подразделения группировки "улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 93-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Катериновки, Александро-Шультино и Горняка".Сообщается, что противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера, три пикапа, два склада с боеприпасами. Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено две 155-мм гаубицы М777, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм орудие Д-30, Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.МО РФ сообщает 18 июня, что группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение, отражены четыре контратаки ВСУ, противник потерял до 355 военнослужащих.Потерь можно было бы избежать, прислушайся Киев к мирным предложениям России. Это еще не поздно сделать, заявил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Но если (киевские власти - ред.) этого не сделают (не примут предложение президента РФ Владимира Путина - ред.), то, по всей вероятности, события будут развиваться по тому сценарию, о котором сейчас говорят. То есть наши наступательные действия продолжатся, и где закончится граница того самого санитарного пояса, о котором говорил президент нашей страны, пока сказать трудно. Вполне вероятно, это все будет не в пользу действующих украинских властей", - подчеркнул Медведев, слова которого передает РИА Новости.Политик отметил, что мирные предложения отвергли напрасно – "дальше будет хуже".Украинские войска тем временем продолжают обстрелы российской территории. Они привели к обесточиванию части населенных пунктов в ДНР. К утру 18 июня на территории Донецкой Народной Республики остается обесточено 187 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения 13625 бытовых абонентов", информирует Министерство угля и энергетики республики в своем телеграм-канале.Киевский режим атаковал также две нефтебазы на территории России - в Азовском районе Ростовской области и в Темрюкском районе Краснодарского края. Атаку организовало СБУ, сообщает агентство Укрiнформ со ссылкой на свои источники в украинской спецслужбе.Членство в НАТО: "никаких дат"Украинские СМИ пишут о том, что в НАТО не обещают Украине "никаких дат" долгожданного вступления в Альянс и цитируют генерального секретря организации Йенса Столтенберга, сказавшего, что "сложно пригласить Украину, пока продолжается война". Поэтому "никаких дат" относительно членства Украины в Альянсе во время саммита НАТО в Вашингтоне не будет объявлено, пишет украинское издание Корреспондент.net со ссылкой на западные СМИ.При этом в СМИ отмечают очередное обещание, что, "если Украину подготовить теперь, она быстро может получить членство в НАТО, когда будет иметь согласие всех стран-членов".Мобилизация и рынок трудаНа подконтрольной Киеву территории Украины продолжается процесс мобилизации, что сказывается уже на состоянии экономики страны. И сказывается, конечно, не в лучшую сторону."Ужесточение мобилизации обескровило украинское сельское хозяйство. Поэтому в последние месяцы наблюдается аномально высокий экспорт зерна — производители распродают остатки и готовятся к уходу или резкому сокращению производства", - пишет популярный на Украине телеграм-канал "Резидент". Впрочем, добавляют авторы канала, "Земобилизация" в целом наносит удар по украинский экономике, окончательно рискуя отправить ее в коматозное состояние".Мобилизация привела к дефициту рабочих рук. Приводится оценка ситуации аналитиками портала по поиску работы Work|ua, которые сравнивают украинский рынок труда с "безлюдной пустыней" и сообщают, что "количество соискателей и их конкуренция за вакансии стремительно падают. Зато работодатели предлагают все больше вакансий"."По данным сайта robota|ua, уже 75% компаний испытывают нехватку специалистов, а предприятия пытаются справиться с последствиями мобилизации, привлекая женщин на когда-то сугубо мужские вакансии", - отмечает "Резидент". И продолжает: "Но и с этим все не так однозначно, ведь власти не останавливаются от задумки мобилизации женщин — украинское общество "прогревают" по этому кейсу уже более 2-х лет".Но в Киеве этим, кажется, не очень обеспокоены: мобилизация продолжается, а технологии отлова людей совершенствуются. Как сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, в Запорожье прибыли дополнительные группы сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, военкоматы – ред.), в основном из подконтрольных киевскому режиму западных областей Украины. По словам Рогова, "город разбит на сектора, замечено свыше сотни кочующих постов, которые вылавливают запорожцев".Свирепствуют военкомы и в других городах. Растет стихийное сопротивления народа. Как сообщает 18 июня издание "Страна" в своем телеграм-канале, в Одессе неизвестный поджег машину военных. Такие инциденты происходят все чаще.О том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Владимира Скачко "Саммит в Швейцарии: провал Украины с продолжением и надеждой на успех"

https://ukraina.ru/20240616/1055676977.html

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Сергей Зуев

сво, украина, потери всу, мобилизация, рынок труда, россия, мо рф, вс рф, политика, экономика