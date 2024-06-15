Прокатили извращенцев без метро. Власти Киева перенесли гей-парад - 15.06.2024 Украина.ру
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Прокатили извращенцев без метро. Власти Киева перенесли гей-парад
Прокатили извращенцев без метро. Власти Киева перенесли гей-парад - 15.06.2024 Украина.ру
Прокатили извращенцев без метро. Власти Киева перенесли гей-парад
В Киеве наметился очередной антиевропейский, страшно нетолерантный и вызывающе неполиткорректный конфуз, способный еще больше испортить фюреру украинского народа Владимиру Зеленскому и без того крайне подпорченный саммит мира в Швейцарии.
2024-06-15T11:38
2024-06-15T11:38
киев
украина
швейцария
владимир зеленский
владимир кличко
владимир путин
кгга
вооруженные силы украины
мнения
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Просроченный президент ломанулся на курорт Бюргеншток в предгорьях Альп за подтверждением легитимности и подтверждением своей запредельной европейскости, за которую ему должны были бы привычно уже дать денег и оружия и обеспечить политическую поддержку по формуле "Весь мир с нами", а ему подсуропили с триумфом на мероприятии. Причем не только президент России Владимир Путин, который своими озвученными накануне мирными предложениями обессмыслил весь швейцарский сходняк, но и земляки в тылу. То есть дома.Там, в киевском метро, под землей то есть, 16 июня сего года впервые с 2021 года и первый с начала специальной военной операции (СВО) должен был состояться массовый гей-парад. Ожидалось, что на нем свои радужные жабо на чреслах, мейкап на щетине и перья в самых нескромных местах покажут более 500 представителей ЛГБТ*-сообщества. И это еще что! В 2021 году на гейский парад таких собралось около 5 тысяч. А в этом году решили ограничить количество извращенцев по соображениям безопасности – а вдруг "Путин ударит"?!И по геям действительно ударили. Но не путинские конно-подводные буряты на воздушных крыльях, которыми до сих пор в Киеве пугают впечатлительных сексуально девиантных экс-мужичков, женщин всевозможных и небинарных особей. Административный и протестный "ножи" засадили в спину свои же.Во-первых, власти Киева запретили проводить гей-парад в метро. Киевская администрация не согласовала проведение марша ЛГБТ и попросила организаторов мероприятия выбрать другое место. Тоже -- из соображений безопасности: мол, еще долбанут по подземке…Против геев развернулась буквально массированная административная война, похожая, как им кажется, на травлю. Первый замглавы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Николай Поворозник так и сказал: дескать, Киевский метрополитен — это объект двойного назначения и часть критической инфраструктуры, а также территория повышенного риска из-за ограниченности пространства и большого пассажиропотока.Кроме того, метрополитен в Киеве уже неоднократно и периодически используется в качестве убежища. И может получиться неслабая и эмоционально неоднозначная накладка: прибегут испуганные люди под землю спасаться от авиаударов, а там весело резвятся люди с перьями в задницах. И при этом они же ничуть не собираются ни в окопы, ни даже в тероборону защищать толерантную "нэньку".А в департаменте молодежи и спорта КГГА отметили, что массовые мероприятия во время действия военного положения на Украине вообще могут проводиться только при условии законодательства страны в сфере гражданской защиты участников мероприятия в условиях военного положения и требований правил благоустройства Киева. И, ясное дело, при обязательном соблюдении всех требований мер безопасности. И верные подданные киевского мэра Виталика Кличко, который ранее всегда приветствовал всевозможных девиантных особей и одаривал их деньгами из городского бюджета, на сей раз даже предупредили: в случае проведения марша ответственность за соблюдение всех мер безопасности возлагается на организаторов. Какими бы европейскими на всю голову они ни были. Потому что несогласные с этим запретом организаторы акции заявили, что могут делать все, что хотят и где хотят и без всяких разрешений. Типа в свободной стране каждый волен отрезать, а потом пришивать, что захочет и где захочет. А потом демонстрировать эти "чудеса" общечеловеческого приобщения к нечеловеческим достоинствам остальной отсталой и непродвинутой публике.Но и это еще не все. Власти не дали денег (!!!???) на "Марш равенства". А патриоты и нормально сексуально ориентированные граждане, причем, судя по фото, вполне себе молодые, а также боевики в отпуске и ветераны ВСУ, вернувшиеся из окопов СВО, вышли с пикетом против проведения ЛГБТ*-парада к зданию КГГА. А в соцсетях запустили инфу: "Если вы киевлянин и вам не безразлична судьба вашего города и Украины в целом, то присоединяйтесь к акции и поддержите адекватно мыслящих киевлян".Главным лозунгом акции протеста стал "Права людыны — права родыны!" (Права человека — права семьи). Ну и, конечно же, всякие прочие намеки на извращения и некоторую дырявость в самых неподходящих для это местах в организмах передового отряда укро-европейцев. Типа "ЛГБТ* – психическое расстройство, а не ориентация", "Нет половым извращениям", или вообще "Прайд на пользу врага. ЛГБТ* ослабляет нацию".Короче, Киев застыл в ожидании очередного перформанса. И все гадают, что же это было с запретом, реально отражающим непростую ситуацию и в Киеве, и вообще в стране. Может, действительно запрет вызван заботой о метро и его необходимостью для нужд спасения граждан во время налетов. А ситуация в метро действительно сложная. В конце нынешнего мая киевский метрополитен рассказал об увеличении интервалов движения поездов примерно на одну минуту не в часы пик и 45 секунд в часы пик на фоне нехватки работников. В частности, число сотрудников сократилось из-за мобилизации: в ВСУ призвали примерно 7% работников киевского метро.Вполне возможно и то, что в Украине, несмотря на свирепую лютость властей, жестко пресекающих любые выпады против "европейского пути", еще остаются нормальные и адекватные украинцы, которые не готовы проникнуться "великими" европейскими ценностями и выступают против них, несмотря на все старания своих власть предержащих, присягнувших извращениям.Не исключено так же и то, что мэр Кличко, у которого опять обострилась многолетняя заруба с Офисом президента (ОПУ), требующим от столицы и ее властей больше денег, решил подгадить и замарать Зеленскому его многодневный визит с попрошайническими целями и даже участие в швейцарском саммите мира. Ведь известно же, как "цивилизованный мир" корежит и крючит в судорогах и конвульсиях, если кто-то трогает извращенцев, стоящих на передовых рубежах общечеловеческих ценностей с сексуальным подтекстом.Вот Кличко и решил: он подгадит девиантным, а это долбанет по Зеленскому, который предстанет перед хозяевами не только как нелегитимный президент-просрочка, но еще и галимый традиционал, который не чует передовых веяний в сексуально-альковных делах и не носит жабо. Явится Зеленский в Швейцарию в своей маечке в стиле милитари, а ему в лоб: "А где перья, любезный? Ты что, против ценностей, зараза"? Нехорошо может получиться, не по-фашистски. Ну а Кличко радостно. Это его и общеукраинский уровень политической борьбы – обижать и так обиженных…И вот будет прикольно увидеть, как ответят организаторы гей-парада. Они ведь эти полупацаны и полудевчата -- люди мстительные. Помню, как лет 15 назад, когда они только начинали свой поход к вершинам извращений, они даже учредили "Десятку гомофобов Украины", куда поместили политиков, общественных деятелей и журналистов, которые осмелились отстаивать традиционные ценности.Ваш автор этих строк тоже попал в список этих счастливчиков то ли под пятым, то ли под шестым номером. Меня тогда, помню, спросили, как я отношусь к тому, что крайне экстремистские организации националистов из Украинской национальной Ассамблеи – Украинской народной самообороны (УНА-УНСО*) пообещали разогнать первый гей-парад, который тогда собирались организовать на европейском пути. Я ответил, что впервые поддержу нациков за то, что они покажут нетрадиционалам, зачем им, извините, задница.Мне этих слов эта публика не простила никогда. И вот будет прикольно, когда в списке гомофобов окажутся рядом со мной и Кличко (за то, что допустил "наругу" (по-ихнему – надругателство или абьюз по-английски), и Зеленский (за то, что не воспрепятствовал наезду на гей-демократию).Как страшно жить! Ведь ЛГБТ-герои могут где-то собраться несанкционировано, а им вломят по первое число. И как с такими "здобутками" (достижениями) идти в Европу? Как президенту Франции Эмманюэлю Макрону на глаза показаться?О том, что тем временем происходит с ЛГБТ-сообществом в Грузии - в материале Елены Мурзиной "Транссексуалы Кавказа под запретом: мощный удар Грузии"* Организация, признанная экстремистской и террористической, запрещено на территории РФ
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Владимир Скачко
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киев, украина, швейцария, владимир зеленский, владимир кличко, владимир путин, кгга, вооруженные силы украины, мнения
Киев, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский, Владимир Кличко, Владимир Путин, КГГА, Вооруженные силы Украины, Мнения

Прокатили извращенцев без метро. Власти Киева перенесли гей-парад

11:38 15.06.2024
 
Пикет против ЛГЮТ на Украине
Пикет против ЛГЮТ на Украине
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
В Киеве наметился очередной антиевропейский, страшно нетолерантный и вызывающе неполиткорректный конфуз, способный еще больше испортить фюреру украинского народа Владимиру Зеленскому и без того крайне подпорченный саммит мира в Швейцарии.
Просроченный президент ломанулся на курорт Бюргеншток в предгорьях Альп за подтверждением легитимности и подтверждением своей запредельной европейскости, за которую ему должны были бы привычно уже дать денег и оружия и обеспечить политическую поддержку по формуле "Весь мир с нами", а ему подсуропили с триумфом на мероприятии. Причем не только президент России Владимир Путин, который своими озвученными накануне мирными предложениями обессмыслил весь швейцарский сходняк, но и земляки в тылу. То есть дома.
Там, в киевском метро, под землей то есть, 16 июня сего года впервые с 2021 года и первый с начала специальной военной операции (СВО) должен был состояться массовый гей-парад. Ожидалось, что на нем свои радужные жабо на чреслах, мейкап на щетине и перья в самых нескромных местах покажут более 500 представителей ЛГБТ*-сообщества. И это еще что! В 2021 году на гейский парад таких собралось около 5 тысяч. А в этом году решили ограничить количество извращенцев по соображениям безопасности – а вдруг "Путин ударит"?!
И по геям действительно ударили. Но не путинские конно-подводные буряты на воздушных крыльях, которыми до сих пор в Киеве пугают впечатлительных сексуально девиантных экс-мужичков, женщин всевозможных и небинарных особей. Административный и протестный "ножи" засадили в спину свои же.
Во-первых, власти Киева запретили проводить гей-парад в метро. Киевская администрация не согласовала проведение марша ЛГБТ и попросила организаторов мероприятия выбрать другое место. Тоже -- из соображений безопасности: мол, еще долбанут по подземке…
Против геев развернулась буквально массированная административная война, похожая, как им кажется, на травлю. Первый замглавы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Николай Поворозник так и сказал: дескать, Киевский метрополитен — это объект двойного назначения и часть критической инфраструктуры, а также территория повышенного риска из-за ограниченности пространства и большого пассажиропотока.
Кроме того, метрополитен в Киеве уже неоднократно и периодически используется в качестве убежища. И может получиться неслабая и эмоционально неоднозначная накладка: прибегут испуганные люди под землю спасаться от авиаударов, а там весело резвятся люди с перьями в задницах. И при этом они же ничуть не собираются ни в окопы, ни даже в тероборону защищать толерантную "нэньку".
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
А в департаменте молодежи и спорта КГГА отметили, что массовые мероприятия во время действия военного положения на Украине вообще могут проводиться только при условии законодательства страны в сфере гражданской защиты участников мероприятия в условиях военного положения и требований правил благоустройства Киева. И, ясное дело, при обязательном соблюдении всех требований мер безопасности.
И верные подданные киевского мэра Виталика Кличко, который ранее всегда приветствовал всевозможных девиантных особей и одаривал их деньгами из городского бюджета, на сей раз даже предупредили: в случае проведения марша ответственность за соблюдение всех мер безопасности возлагается на организаторов. Какими бы европейскими на всю голову они ни были. Потому что несогласные с этим запретом организаторы акции заявили, что могут делать все, что хотят и где хотят и без всяких разрешений. Типа в свободной стране каждый волен отрезать, а потом пришивать, что захочет и где захочет. А потом демонстрировать эти "чудеса" общечеловеческого приобщения к нечеловеческим достоинствам остальной отсталой и непродвинутой публике.
Но и это еще не все. Власти не дали денег (!!!???) на "Марш равенства". А патриоты и нормально сексуально ориентированные граждане, причем, судя по фото, вполне себе молодые, а также боевики в отпуске и ветераны ВСУ, вернувшиеся из окопов СВО, вышли с пикетом против проведения ЛГБТ*-парада к зданию КГГА. А в соцсетях запустили инфу: "Если вы киевлянин и вам не безразлична судьба вашего города и Украины в целом, то присоединяйтесь к акции и поддержите адекватно мыслящих киевлян".
Главным лозунгом акции протеста стал "Права людыны — права родыны!" (Права человека — права семьи). Ну и, конечно же, всякие прочие намеки на извращения и некоторую дырявость в самых неподходящих для это местах в организмах передового отряда укро-европейцев. Типа "ЛГБТ* – психическое расстройство, а не ориентация", "Нет половым извращениям", или вообще "Прайд на пользу врага. ЛГБТ* ослабляет нацию".
Против ЛГБТ в Киеве
Против ЛГБТ в Киеве
Против ЛГБТ в Киеве
Короче, Киев застыл в ожидании очередного перформанса. И все гадают, что же это было с запретом, реально отражающим непростую ситуацию и в Киеве, и вообще в стране. Может, действительно запрет вызван заботой о метро и его необходимостью для нужд спасения граждан во время налетов.
А ситуация в метро действительно сложная. В конце нынешнего мая киевский метрополитен рассказал об увеличении интервалов движения поездов примерно на одну минуту не в часы пик и 45 секунд в часы пик на фоне нехватки работников. В частности, число сотрудников сократилось из-за мобилизации: в ВСУ призвали примерно 7% работников киевского метро.
Вполне возможно и то, что в Украине, несмотря на свирепую лютость властей, жестко пресекающих любые выпады против "европейского пути", еще остаются нормальные и адекватные украинцы, которые не готовы проникнуться "великими" европейскими ценностями и выступают против них, несмотря на все старания своих власть предержащих, присягнувших извращениям.
Не исключено так же и то, что мэр Кличко, у которого опять обострилась многолетняя заруба с Офисом президента (ОПУ), требующим от столицы и ее властей больше денег, решил подгадить и замарать Зеленскому его многодневный визит с попрошайническими целями и даже участие в швейцарском саммите мира. Ведь известно же, как "цивилизованный мир" корежит и крючит в судорогах и конвульсиях, если кто-то трогает извращенцев, стоящих на передовых рубежах общечеловеческих ценностей с сексуальным подтекстом.
Вот Кличко и решил: он подгадит девиантным, а это долбанет по Зеленскому, который предстанет перед хозяевами не только как нелегитимный президент-просрочка, но еще и галимый традиционал, который не чует передовых веяний в сексуально-альковных делах и не носит жабо. Явится Зеленский в Швейцарию в своей маечке в стиле милитари, а ему в лоб: "А где перья, любезный? Ты что, против ценностей, зараза"? Нехорошо может получиться, не по-фашистски. Ну а Кличко радостно. Это его и общеукраинский уровень политической борьбы – обижать и так обиженных…
И вот будет прикольно увидеть, как ответят организаторы гей-парада. Они ведь эти полупацаны и полудевчата -- люди мстительные. Помню, как лет 15 назад, когда они только начинали свой поход к вершинам извращений, они даже учредили "Десятку гомофобов Украины", куда поместили политиков, общественных деятелей и журналистов, которые осмелились отстаивать традиционные ценности.
Ваш автор этих строк тоже попал в список этих счастливчиков то ли под пятым, то ли под шестым номером. Меня тогда, помню, спросили, как я отношусь к тому, что крайне экстремистские организации националистов из Украинской национальной Ассамблеи – Украинской народной самообороны (УНА-УНСО*) пообещали разогнать первый гей-парад, который тогда собирались организовать на европейском пути. Я ответил, что впервые поддержу нациков за то, что они покажут нетрадиционалам, зачем им, извините, задница.
Мне этих слов эта публика не простила никогда. И вот будет прикольно, когда в списке гомофобов окажутся рядом со мной и Кличко (за то, что допустил "наругу" (по-ихнему – надругателство или абьюз по-английски), и Зеленский (за то, что не воспрепятствовал наезду на гей-демократию).
Как страшно жить! Ведь ЛГБТ-герои могут где-то собраться несанкционировано, а им вломят по первое число. И как с такими "здобутками" (достижениями) идти в Европу? Как президенту Франции Эмманюэлю Макрону на глаза показаться?
О том, что тем временем происходит с ЛГБТ-сообществом в Грузии - в материале Елены Мурзиной "Транссексуалы Кавказа под запретом: мощный удар Грузии"
* Организация, признанная экстремистской и террористической, запрещено на территории РФ
 
КиевУкраинаШвейцарияВладимир ЗеленскийВладимир КличкоВладимир ПутинКГГАВооруженные силы УкраиныМнения
 
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