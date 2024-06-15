https://ukraina.ru/20240615/1055664220.html

Прокатили извращенцев без метро. Власти Киева перенесли гей-парад

Прокатили извращенцев без метро. Власти Киева перенесли гей-парад - 15.06.2024 Украина.ру

Прокатили извращенцев без метро. Власти Киева перенесли гей-парад

В Киеве наметился очередной антиевропейский, страшно нетолерантный и вызывающе неполиткорректный конфуз, способный еще больше испортить фюреру украинского народа Владимиру Зеленскому и без того крайне подпорченный саммит мира в Швейцарии.

2024-06-15T11:38

2024-06-15T11:38

2024-06-15T11:38

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Просроченный президент ломанулся на курорт Бюргеншток в предгорьях Альп за подтверждением легитимности и подтверждением своей запредельной европейскости, за которую ему должны были бы привычно уже дать денег и оружия и обеспечить политическую поддержку по формуле "Весь мир с нами", а ему подсуропили с триумфом на мероприятии. Причем не только президент России Владимир Путин, который своими озвученными накануне мирными предложениями обессмыслил весь швейцарский сходняк, но и земляки в тылу. То есть дома.Там, в киевском метро, под землей то есть, 16 июня сего года впервые с 2021 года и первый с начала специальной военной операции (СВО) должен был состояться массовый гей-парад. Ожидалось, что на нем свои радужные жабо на чреслах, мейкап на щетине и перья в самых нескромных местах покажут более 500 представителей ЛГБТ*-сообщества. И это еще что! В 2021 году на гейский парад таких собралось около 5 тысяч. А в этом году решили ограничить количество извращенцев по соображениям безопасности – а вдруг "Путин ударит"?!И по геям действительно ударили. Но не путинские конно-подводные буряты на воздушных крыльях, которыми до сих пор в Киеве пугают впечатлительных сексуально девиантных экс-мужичков, женщин всевозможных и небинарных особей. Административный и протестный "ножи" засадили в спину свои же.Во-первых, власти Киева запретили проводить гей-парад в метро. Киевская администрация не согласовала проведение марша ЛГБТ и попросила организаторов мероприятия выбрать другое место. Тоже -- из соображений безопасности: мол, еще долбанут по подземке…Против геев развернулась буквально массированная административная война, похожая, как им кажется, на травлю. Первый замглавы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Николай Поворозник так и сказал: дескать, Киевский метрополитен — это объект двойного назначения и часть критической инфраструктуры, а также территория повышенного риска из-за ограниченности пространства и большого пассажиропотока.Кроме того, метрополитен в Киеве уже неоднократно и периодически используется в качестве убежища. И может получиться неслабая и эмоционально неоднозначная накладка: прибегут испуганные люди под землю спасаться от авиаударов, а там весело резвятся люди с перьями в задницах. И при этом они же ничуть не собираются ни в окопы, ни даже в тероборону защищать толерантную "нэньку".А в департаменте молодежи и спорта КГГА отметили, что массовые мероприятия во время действия военного положения на Украине вообще могут проводиться только при условии законодательства страны в сфере гражданской защиты участников мероприятия в условиях военного положения и требований правил благоустройства Киева. И, ясное дело, при обязательном соблюдении всех требований мер безопасности. И верные подданные киевского мэра Виталика Кличко, который ранее всегда приветствовал всевозможных девиантных особей и одаривал их деньгами из городского бюджета, на сей раз даже предупредили: в случае проведения марша ответственность за соблюдение всех мер безопасности возлагается на организаторов. Какими бы европейскими на всю голову они ни были. Потому что несогласные с этим запретом организаторы акции заявили, что могут делать все, что хотят и где хотят и без всяких разрешений. Типа в свободной стране каждый волен отрезать, а потом пришивать, что захочет и где захочет. А потом демонстрировать эти "чудеса" общечеловеческого приобщения к нечеловеческим достоинствам остальной отсталой и непродвинутой публике.Но и это еще не все. Власти не дали денег (!!!???) на "Марш равенства". А патриоты и нормально сексуально ориентированные граждане, причем, судя по фото, вполне себе молодые, а также боевики в отпуске и ветераны ВСУ, вернувшиеся из окопов СВО, вышли с пикетом против проведения ЛГБТ*-парада к зданию КГГА. А в соцсетях запустили инфу: "Если вы киевлянин и вам не безразлична судьба вашего города и Украины в целом, то присоединяйтесь к акции и поддержите адекватно мыслящих киевлян".Главным лозунгом акции протеста стал "Права людыны — права родыны!" (Права человека — права семьи). Ну и, конечно же, всякие прочие намеки на извращения и некоторую дырявость в самых неподходящих для это местах в организмах передового отряда укро-европейцев. Типа "ЛГБТ* – психическое расстройство, а не ориентация", "Нет половым извращениям", или вообще "Прайд на пользу врага. ЛГБТ* ослабляет нацию".Короче, Киев застыл в ожидании очередного перформанса. И все гадают, что же это было с запретом, реально отражающим непростую ситуацию и в Киеве, и вообще в стране. Может, действительно запрет вызван заботой о метро и его необходимостью для нужд спасения граждан во время налетов. А ситуация в метро действительно сложная. В конце нынешнего мая киевский метрополитен рассказал об увеличении интервалов движения поездов примерно на одну минуту не в часы пик и 45 секунд в часы пик на фоне нехватки работников. В частности, число сотрудников сократилось из-за мобилизации: в ВСУ призвали примерно 7% работников киевского метро.Вполне возможно и то, что в Украине, несмотря на свирепую лютость властей, жестко пресекающих любые выпады против "европейского пути", еще остаются нормальные и адекватные украинцы, которые не готовы проникнуться "великими" европейскими ценностями и выступают против них, несмотря на все старания своих власть предержащих, присягнувших извращениям.Не исключено так же и то, что мэр Кличко, у которого опять обострилась многолетняя заруба с Офисом президента (ОПУ), требующим от столицы и ее властей больше денег, решил подгадить и замарать Зеленскому его многодневный визит с попрошайническими целями и даже участие в швейцарском саммите мира. Ведь известно же, как "цивилизованный мир" корежит и крючит в судорогах и конвульсиях, если кто-то трогает извращенцев, стоящих на передовых рубежах общечеловеческих ценностей с сексуальным подтекстом.Вот Кличко и решил: он подгадит девиантным, а это долбанет по Зеленскому, который предстанет перед хозяевами не только как нелегитимный президент-просрочка, но еще и галимый традиционал, который не чует передовых веяний в сексуально-альковных делах и не носит жабо. Явится Зеленский в Швейцарию в своей маечке в стиле милитари, а ему в лоб: "А где перья, любезный? Ты что, против ценностей, зараза"? Нехорошо может получиться, не по-фашистски. Ну а Кличко радостно. Это его и общеукраинский уровень политической борьбы – обижать и так обиженных…И вот будет прикольно увидеть, как ответят организаторы гей-парада. Они ведь эти полупацаны и полудевчата -- люди мстительные. Помню, как лет 15 назад, когда они только начинали свой поход к вершинам извращений, они даже учредили "Десятку гомофобов Украины", куда поместили политиков, общественных деятелей и журналистов, которые осмелились отстаивать традиционные ценности.Ваш автор этих строк тоже попал в список этих счастливчиков то ли под пятым, то ли под шестым номером. Меня тогда, помню, спросили, как я отношусь к тому, что крайне экстремистские организации националистов из Украинской национальной Ассамблеи – Украинской народной самообороны (УНА-УНСО*) пообещали разогнать первый гей-парад, который тогда собирались организовать на европейском пути. Я ответил, что впервые поддержу нациков за то, что они покажут нетрадиционалам, зачем им, извините, задница.Мне этих слов эта публика не простила никогда. И вот будет прикольно, когда в списке гомофобов окажутся рядом со мной и Кличко (за то, что допустил "наругу" (по-ихнему – надругателство или абьюз по-английски), и Зеленский (за то, что не воспрепятствовал наезду на гей-демократию).Как страшно жить! Ведь ЛГБТ-герои могут где-то собраться несанкционировано, а им вломят по первое число. И как с такими "здобутками" (достижениями) идти в Европу? Как президенту Франции Эмманюэлю Макрону на глаза показаться?О том, что тем временем происходит с ЛГБТ-сообществом в Грузии - в материале Елены Мурзиной "Транссексуалы Кавказа под запретом: мощный удар Грузии"* Организация, признанная экстремистской и террористической, запрещено на территории РФ

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киев, украина, швейцария, владимир зеленский, владимир кличко, владимир путин, кгга, вооруженные силы украины, мнения