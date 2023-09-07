Константин Блохин: кто он
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук (ЦИПБ РАН)
Константин Владимирович Блохин родился 26 октября 1986 года в Москве.
В 2008 году окончил Факультет гуманитарных и социальных наук РУДН со степенью бакалавра в области международных отношений. Референт-переводчик.
Двумя годами позже защитил магистерскую диссертацию в области международных отношений. Диплом с отличием.
По окончании университета поступил в очную аспирантуру, которую успешно окончил, защитив кандидатскую диссертацию по теме «Внешнеполитическая концепция американского неоконсерватизма и ее реализация в отношении СССР и России (1945–2012 гг.)».
В 2016 году вышла монография «Крестоносцы холодной войны. Американский неоконсерватизм: идеология и практика глобальной гегемонии».
Сфера научных интересов: внешняя политика США; российско-американские отношения; вопросы геополитики; американские научно-исследовательские и политологические центры; идеология глобальной гегемонии и превосходства США.