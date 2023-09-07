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Константин Блохин: кто он

Константин Блохин: кто он - 07.09.2023 Украина.ру

Константин Блохин: кто он

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук (ЦИПБ РАН)

2023-09-07T13:31

2023-09-07T13:31

2023-09-07T13:31

новости

константин блохин

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Константин Владимирович Блохин родился 26 октября 1986 года в Москве.В 2008 году окончил Факультет гуманитарных и социальных наук РУДН со степенью бакалавра в области международных отношений. Референт-переводчик.Двумя годами позже защитил магистерскую диссертацию в области международных отношений. Диплом с отличием.По окончании университета поступил в очную аспирантуру, которую успешно окончил, защитив кандидатскую диссертацию по теме «Внешнеполитическая концепция американского неоконсерватизма и ее реализация в отношении СССР и России (1945–2012 гг.)».В 2016 году вышла монография «Крестоносцы холодной войны. Американский неоконсерватизм: идеология и практика глобальной гегемонии».Сфера научных интересов: внешняя политика США; российско-американские отношения; вопросы геополитики; американские научно-исследовательские и политологические центры; идеология глобальной гегемонии и превосходства США.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, константин блохин