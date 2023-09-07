Константин Блохин: кто он - 07.09.2023 Украина.ру
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Константин Блохин: кто он
Константин Блохин: кто он - 07.09.2023 Украина.ру
Константин Блохин: кто он
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук (ЦИПБ РАН)
2023-09-07T13:31
2023-09-07T13:31
новости
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Константин Владимирович Блохин родился 26 октября 1986 года в Москве.В 2008 году окончил Факультет гуманитарных и социальных наук РУДН со степенью бакалавра в области международных отношений. Референт-переводчик.Двумя годами позже защитил магистерскую диссертацию в области международных отношений. Диплом с отличием.По окончании университета поступил в очную аспирантуру, которую успешно окончил, защитив кандидатскую диссертацию по теме «Внешнеполитическая концепция американского неоконсерватизма и ее реализация в отношении СССР и России (1945–2012 гг.)».В 2016 году вышла монография «Крестоносцы холодной войны. Американский неоконсерватизм: идеология и практика глобальной гегемонии».Сфера научных интересов: внешняя политика США; российско-американские отношения; вопросы геополитики; американские научно-исследовательские и политологические центры; идеология глобальной гегемонии и превосходства США.
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452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, константин блохин
Новости, Константин Блохин

Константин Блохин: кто он

13:31 07.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Константин БлохинКонстантин Блохин
Константин Блохин - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Константин Блохин
Читать в
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук (ЦИПБ РАН)
Константин Владимирович Блохин родился 26 октября 1986 года в Москве.
В 2008 году окончил Факультет гуманитарных и социальных наук РУДН со степенью бакалавра в области международных отношений. Референт-переводчик.
Двумя годами позже защитил магистерскую диссертацию в области международных отношений. Диплом с отличием.
По окончании университета поступил в очную аспирантуру, которую успешно окончил, защитив кандидатскую диссертацию по теме «Внешнеполитическая концепция американского неоконсерватизма и ее реализация в отношении СССР и России (1945–2012 гг.)».
В 2016 году вышла монография «Крестоносцы холодной войны. Американский неоконсерватизм: идеология и практика глобальной гегемонии».
Сфера научных интересов: внешняя политика США; российско-американские отношения; вопросы геополитики; американские научно-исследовательские и политологические центры; идеология глобальной гегемонии и превосходства США.
 
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