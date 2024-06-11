https://ukraina.ru/20240611/1055581904.html

На место нынешних украинцев придут новые, с непонятным языком и верой. Украинские эксперты о перспективах

На место нынешних украинцев придут новые, с непонятным языком и верой. Украинские эксперты о перспективах - 11.06.2024 Украина.ру

На место нынешних украинцев придут новые, с непонятным языком и верой. Украинские эксперты о перспективах

На Украине спорят, что лучше, война или мир, думают над тем, как перезимуют без тепла и света и обсуждают, кого, собственно, следует считать украинцем

2024-06-11T06:00

2024-06-11T06:00

2024-06-11T06:00

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денис шмыгаль

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Эксперты и политики продолжают говорить об угрозе блэкаута и вообще о плачевном состоянии украинской энергетики. При этом с ностальгией вспоминают о советских временах."Советский Союз имел очень мощную энергетику. К нам приезжали со всего мира посмотреть, как мы этого достигли. Но прошло время, пришла независимость, и из украинской энергетики сделали место, в котором выращивали украинских миллиардеров, настолько их стало много. Проще говоря, энергетику украли у народа и государства, и она работала до морального и физического истощения", - заявил эксперт по энергетике Анатолий Акимов в эфире канала "Первый западный".Он добавил, что, когда началась активная фаза войны, эту старую энергетику выбили, "поэтому её необходимо менять на современную".Но как ее менять и на какие деньги, пока что вряд ли кто-то скажет. И останется ли что менять?"Сегодня Украина потеряла уже больше половины своей энергетической мощности. Идёт разрушение газового теплового сектора, уничтожаются газовые перекачивающие станции, разрушаются хранилища", - перечисляет беды экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.При продолжении конфликта разрушение энергетики будет продолжено, но Зеленский со своими хозяевами запрограммирован именно на продолжение конфликта, отметил политолог в очередном выпуске своего видеоблога. Он добавил, что Зеленский, который говорит о "победе Украины", опасен тем, что вошёл в роль.Запад, конечно, даст Зеленскому оружие, будут нанесены мощные удары по российским городам, но будет и ответ России, сказал экс-советник Кучмы, предположив, что таким ответом могут бытьудары по Киеву, по Киевской и Каневской ГЭС. ВСУ ответят на это новыми обстрелами, таким образом, впереди эскалация, предрекает Соскин.Глава украинского правительства Денис Шмыгаль в эфире единого телемарафона назвал ситуацию в энергетике очень сложной: утрачена половина возможностей генерации электроэнергии."Утрачено 9,2 гигаватта электроэнергии, это половина нашей мощности, с которой мы проходили, например, прошлую зиму", - сказал премьер. По его словам, разрушены 42 энергетических блока. Фактически в рабочем состоянии остаются 27 % больших тепловых электростанций, остальные разрушены или повреждены. Кроме того, 20 гидроэнергетических блока тоже сегодня не в работе из-за повреждений - это еще 1,3 гигаватта.Ведутся восстановительные работы с целью запустить до отопительного сезона как можно больше генерации, заверил Шмыгаль, добавив, что предпринимаются меры и к тому, чтобы защитить то, что восстановлено, и то, что сохранено.Кроме того, по словам премьера, Киев работает над увеличением импорта электроэнергии из ЕС. "У нас техническая возможность 2,2 гигаватта, пока что нам политически разрешают 1,7 импортировать", - сказал он.Ведутся также работы над созданием децентрализованной генерации, она менее уязвима для атак. Тем не менее, надо экономить энергию, чтобы пройти это лето и эту зиму, подчеркнул глава правительства. Он также отметил, что случившееся уже повышение тарифов все же не покрывает рыночной стоимости электроэнергии.Кстати, Зеленский обещал не повышать тарифы во время войны. Об этом ему напомнили в петиции, которая недавно была зарегистрирована на сайте президентского офиса. Там содержится требование запретить повышение цен, поскольку "уровень зарплат в Украине, особенно в областных центрах, уже не соответствуют стоимости электроэнергии".Да ведь Зеленский много чего обещал. Обещал мир, за что его и выбрали. И где мир? А мир Украине крайне необходим, считает украинский политолог Вадим Карасев.По его словам, сказанным в эфире интернет-канала Politeka, продолжение конфликта несет риски для украинской государственности в целом. Он подчеркнул, что война идет за нереальную мечту вступления в НАТО, хотя уже очевидно, что Украину там не ждут."За мечту, которая не реализуется, нельзя допускать такие издержки и жертвы", - сказал политолог. При этом он заявил, что Украина войну в целом не проигрывает, и предположил, что Россию можно как-то "победить частично", а потом восстанавливать Украину на паритетных началах.Но если не Россия, то собирается ли кто-то вообще восстанавливать эту страну? Осведомленные сторонники киевского режима все чаще проговариваются относительно будущего территории, которую пока называют Украиной, но которая, очевидно, не предназначена в будущем для украинцев.Вот доктор Евгений Комаровский в беседе с Дмитрием Гордоном* говорит, что война закончится, наиболее вероятно, установлением некоей линии разграничения и прекращением огня на этой линии, "а остальное будет возвращаться дипломатическим путем".Если, конечно, удастся. Но для кого возвращать? Для украинцев. Комаровский пояснил: "Украинцы — это люди, которые связывают свое будущее и будущее своих детей с этой землей, вот и все...". Он продолжил: не важно, в каких богов они верят и на каком языке разговаривают, но "они должны связывать свое будущее с этой территорией".И важно, чтобы их было много, ведь рабочих рук будет страшно не хватать, отметил доктор. Поэтому, по его словам, "если какие-то люди готовы сюда приехать и принять это правило", то он только за, поскольку понятно, что большинство уехавших украинцев на Украину не вернутся.Кто именно будет готов приехать вместо них, Комаровский не уточнил, но подчеркнул - политика Киева такова, что именно уехавшим украинцам просто объявили войну. В результате миллионы украинцев не вернутся, а в стране другие миллионы будут этому аплодировать.Выработать взвешенное отношение к уехавшим украинцам невозможно в условиях, когда невозможна общественная дискуссия, сказал доктор.Но какие там дискуссии. Похоже, для обработки уже скупленных западными корпорациями украинских земель предусмотрены какие-то "новые украинцы". А настоящих просто утилизируют.Подробнее о происходящем на Украине читайте в статье Владимира Скачко "Королева краденых детей. Фонд Зеленской обвиняют в продаже детей педофилам и на органы" *Физлицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ukraina.ru/20240610/1055570840.html

https://ukraina.ru/20240424/1054667537.html

https://ukraina.ru/20240607/1055518812.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, беженцы, россия, европа, энергетика, денис шмыгаль, комаровский, демография, экономика, политика, эксперты, владимир зеленский, тарифы, вадим карасев