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Экономика Украины и война: повышение тарифов и акцизов на фоне отключений и "лишнего" угля

Экономика Украины и война: повышение тарифов и акцизов на фоне отключений и "лишнего" угля - 05.06.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: повышение тарифов и акцизов на фоне отключений и "лишнего" угля

Начало июня на Украине выдалось богатым на новости и повышения — киевская власть повысила тарифы на электроэнергию, а также подняла ставки акцизов и налогов. Заодно — чтобы протянуть как можно дольше — готовится бросить на фронт пожарных, бывших военнопленных, а также всех иных, до кого смогут дотянуться военкомы.

2024-06-05T07:00

2024-06-05T07:00

2024-06-05T07:00

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россия

киев

алексей гончаренко

игорь терехов

уоррен баффет

ес

сбу

кабмин

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Мобилизация: наловить новых, вернуть сбежавшихКиевская власть продолжает отлов мужчин, а так как конверсия с 2022 года сильно упала, то предпринимаются и другие попытки компенсировать часть потерь ВСУ. В частности, нардеп Алексей Гончаренко (признан в России экстремистом) сообщил, что принято решение о мобилизации части сотрудников украинского МЧС. Не исключено, что по мере мобилизации возникнет проблема и с тушением пожаров. Плюс Нацгвардия отменила демобилизацию для военных, прошедших через плен, несмотря на прямое требование недавно вступившего в силу закона.А пока о кадровых проблемах заявил киевский метрополитен. У него с начала 2022 года мобилизовали 7% сотрудников и это явно не предел. Компания открыла 83 вакансии машинистов электропоездов, а также ищет 48 токарей и 161 слесаря. Для понимания проблемы, стоит отметить, что машиниста электропоезда метрополитену нужно учить больше года. Дефицит машинистов решили компенсировать увеличением интервала движения поездов. Сперва на 1 минуту не пределами часа пик и на 45 секунд во время часа пик. Но вскоре оказалось, что этого мало. И с 3 июня интервалы между движениями поездов в пиковые часы составит 3-4 минуты, в межпиковые — 6-6,5 минут, а в выходные 6-7 минут.Также Минобороны Украины призвало народных депутатов признать приоритетным законопроект №6569-д о создании Военной полиции, которой поручат в том числе и розыск военнослужащих, самовольно оставивших воинскую часть или, проще говоря, дезертиров. Таковых — по оценке журналиста Владимира Бойко — насчитывается около 100 тыс. человек. Насколько адекватны такие оценки судить сложно, не исключено, что в дезертиры записали ещё и военнопленных, однако розыск таких лиц практически не ведётся. Теперь киевская власть планирует эту проблему исправить. Что ей это даст — дезертира будет крайне тяжело заставить воевать вновь — не ясно.Налоги: ставки вверхКомитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект об увеличении акцизов на сигареты. В 2025 году акциз вырастет на 23%, а затем 2026-2028 будет по +5%. В этом году увеличение будет только в случае девальвации. Заодно — с третьей попытки и в нарушение регламента — повысили ставки акциза на нефтепродукты.Вот только, как признаётся глава комитета Рады по налогам Даниил Гетманцев, "обелить" табачный рынок не получится — Гетманцев потратил на это 5 лет, но не преуспел так как "коррупция как раковая опухоль выбрасывает метастазы практически во все органы". К слову, то что не удалось украинской бюрократии, в России уже давно победили и проблемой долгие годы были поставки сигарет из Белоруссии, с которой у России нет таможенного контроля. Но и этот вопрос уже решён — РБ подняла ставки акциза до уровня, согласованного в рамках ЕАЭС. Проще говоря, Гетманцев лишь констатировал бессилие украинской бюрократии, отсутствие у неё политической воли и необходимого инструментария. Поэтому 20 млрд гривен, которые киевская власть могла бы собрать с табачников на войну, останутся у табачников. И это, пожалуй, хорошая новость для России.А ещё Гетманцев обвинил украинские секонд-хенды в уклонении от уплаты налогов и продажи под видом б/у новых брендовых вещей. Следовательно, власти доначислят таким магазинам налоги, заставив их заплатить больше.Электроэнергетика: рост тарифов, отключения и "лишний" угольВ ночь с 31 мая на 1 июня ВКС РФ нанесли удары по объектам украинской электроэнергетики и газоснабжения. Прилёты были в районе Стрыя по крупнейшему ПХГ, а также в Запорожье в ДнепроГЭС. Последняя — на самом деле на одной площадке две ГЭС — выведена из строя. А в дополнение гендиректор компании "Ясно" Сергей Коваленок отметил, что отключения электроэнергии в ближайшее время станут более длительными из-за ремонта энергоблоков на АЭС, а также ремонта на ЛЭП из Словакии, из-за чего света в Киеве может не быть до 7 часов в сутки.Заодно мэр Харькова Терехов вновь напомнил, что в его городе больше нет своей генерации и план местной власти по подготовке к отопительному сезону состоит в строительстве массы маленьких тепло-, и электростанций.Тем не менее, это не помешало киевской власти поднять тарифы на электроэнергию. С 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения будет составлять 4,32 грн за кВт. При этом прежний тариф — 2,64 гривни за киловатт — оставили для потребителей, в чьих домах установлены электрокотлы. Но только при условии потребления не больше 2000 киловатт в месяц. Если лимит будет превышен, включится новый тариф — 4,32 гривны. Тариф будет действовать до 1 мая 2025 года, после чего его вновь поднимут. Впрочем, замминистра энергетики Украины Гринчук отметила, что в её министерстве считают адекватным тариф в 7,5 гривен за 1 кВт*ч. При этом в русском Энергодаре 1 кВт*ч стоит дешевле гривны.Созданный ЕС Фонд энергетической поддержки Украины получил платёж в 20 млн долларов от Австралии. В декабре 2023 года Киев попросил у Канберры энергетический уголь, но его так и не поставили — доставка из Австралии обошлась бы дороже стоимости самого груза. Кроме того, уголь Украине теперь не нужен — его негде жечь в силу уничтожения и повреждения украинских ТЭС. Поэтому украинский Кабмин разрешил экспортировать в этом году 1,1 млн тонн каменного угля.А украинская "дочка" австрийского Райффайзенбанка начала выдавать украинскому бизнесу кредиты без залога на строительство солнечных электростанций и зарядных устройств для электромобилей. Бизнес теперь свои проблемы с электроэнергией решает самостоятельно — не зря крупные украинские компании получают разрешения на строительство собственной генерации и не надеются на работу без отключений при условии использования не менее 80% импортной электроэнергии — такую роскошь себе мало кто может позволить.Сеть АЗС OKKO планирует осенью 2024 года начать работы по сооружению комплекса ВЭС установленной мощностью 150 МВт в Волынской области. И это в дополнение к биоэтаноловому и биодизельному заводам.Газ: транзит в Приднестровье через ТурциюКиев и Кишинёв достигли предварительной договорённости о транзите по украинской территории российского газа в непризнанную Приднестровскую молдавскую республику после окончания транзитного контракта с Газпромом (истекает 31 декабря этого года). В апреле Киев отказался согласовывать поставки газа через ГИС "Суджа" на границе с Россией, но молдавские власти предложили альтернативу. Газпром поставит газ в Турцию, а оттуда его прокачают через Болгарию, Румынию и Молдавию с Украиной в Приднестровье. Выйдет, конечно, значительно дороже, но за ПМР переживать, равно как и за российскую ИНТЕР РАО как владельца Молдавской ГРЭС не стоит — львиную долю производимой электроэнергии республика экспортирует в Молдавию и Украину, поэтому наверняка поднимет тариф для своих покупателей. Последним деваться особо некуда: Молдавия пыталась отказаться от приднестровского электричества, но электроэнергия из Румынии оказалась запредельно дорогой. А Киев крайне зависит от внешней электрогенерации, поэтому будет покупать по той цене, которую ему назовут. Важно понимать, что пока работает Молдавская ГРЭС риски для Приднестровья от соседства с двумя не совсем адекватными соседями, будут минимальными — станция крайне важна и для Украины, и для Молдавии.Сельское хозяйство: запрет на экспорт в ЕС и разминированиеКиевская власть запустила программу компенсации аграриям 80% расходов затрат на разминирование сельскохозяйственных земель, включая выплату компенсаций тем, кто уже провёл разминирование. Важное условие: компенсируют затраты лишь тем, кто воспользовался услугами сертифицированных компаний, а их на всю Украину несколько десятков. Их услуги стоят значительно (кратно) дороже услуг "черных" сапёров, заодно приходится долго ждать. Поэтому ещё в 2022 году многие фермеры прибегали к услугам несертифицированных компаний или военных — так получалось быстрее и дешевле, пусть и без особых гарантий. Кроме того, с таких де-юре неразминированных земель можно собирать урожай, продавая его за наличку, не уплачивая налогов, что является одной из схем по "серому" экспорту зерновых.В общем, идея хорошая, но реализована посредственно, впрочем, кто-то из фермеров компенсацией непременно воспользуется, а деньги получат в том числе иностранные организации, направившие своих специалистов на Украину.Кроме того, Кабмин сократил до нуля квоту на экспорт сахара в ЕС, фактически запретив его в силу того, что сахарозаводчики и так поставили в ЕС 306,9 тыс. тонн. Заодно под такие же ограничения попало мясо птицы — курятины, индейки и их субпродуктов — объёмы их экспорта вплотную подобрались к европейским квотам.Прочие новости: печенье, рельсы и трансформаторыТранснациональный кондитерский гигант Mondelez возобновил производство печенья Oreo на кондитерской фабрике в городе Тростянец (Сумская область), отремонтировав пострадавшую в 2022 году фабрику. Компания отдельно отметила, что выпускаемая ею продукция не экспортируется в Россию, но поставляется в Казахстан и Грузию. Mondelez стелет соломку не просто так — её в 2023 году внесли в украинский реестр спонсоров войны, после чего в ряде скандинавских стран объявили бойкой сладостям данной корпорации.Заодно это явно реакция на возвращение техники Bosch, Delonghi и Philips в российские маркетплейсы. Поставки техники данных производителей были возобновлены с польских, турецких и прибалтийских фабрик для "сохранения позиций на российском рынке", впрочем, не факт, что поможет — за 2 года российский рынок бытовой техники сильно изменился. По другой информации, технику продаёт одна из турецких компаний, так как не смогла найти на неё покупателя на Украине. А известна эта история стала в связи с наличием украинского языка в инструкциях по эксплуатации бытовой техники.Укржелдорога получила партию в 25 тыс. рельсов Р-65 от Японского агентства международного сотрудничества. Рельсы направят на ремонт 190 км путей — в год для ремонта УЗ требуется от 70 до 100 тыс. тонн рельсов. В прошлом году их поставляли из Франции, так как после потери Мариуполя на Украине не осталось ни одного меткомбината, где могли бы производить железнодорожные рельсы.ФРГ передала Украине три силовых трансформатора мощностью 40 000 кВА и 16 единиц автомобильной техники.Говард Баффет — сын Уоррена Баффета — поможет киевской власти в восстановлении уничтоженной в Харькове типографии "Фактор-Друк", на которую приходилось 40% от всего объёма книгопечатания на Украине. Восстановить предприятие обещают за 4-5 месяцев.Пресс-служба СБУ отчиталась о конфискации рыболовецкого траулера "Бухта Соколовская", который встретил СВО в порту Николаева. Судно стоимостью свыше 1 млрд гривен отобрано у, цитирую СБУ, "подсанкционного олигарха, который входит в ближайшее окружение Кремля". Этот "олигарх" — бывший сенатор Александр Верховский, который в 2021 году входил в список "Форбс", занимая там 185 из 200 мест с состоянием чуть больше 500 млн долларов. В общем, широк круг "ближайшего окружения Кремля" и "олигархов". Впрочем, что ещё могли придумать в СБУ, обосновывая кражу.О том, как Запад пытается украсть золотовалютные запасы России - в интервью Дмитрия Краснова: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денег.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

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эксклюзив, украина, россия, киев, алексей гончаренко, игорь терехов, уоррен баффет, ес, сбу, кабмин