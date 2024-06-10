В МИД РФ оценили ход выборов в ЕП: жёсткие ограничения, отсутствие конкурентной борьбы, зачистки в СМИ - 10.06.2024 Украина.ру
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В МИД РФ оценили ход выборов в ЕП: жёсткие ограничения, отсутствие конкурентной борьбы, зачистки в СМИ
В МИД РФ оценили ход выборов в ЕП: жёсткие ограничения, отсутствие конкурентной борьбы, зачистки в СМИ - 10.06.2024 Украина.ру
В МИД РФ оценили ход выборов в ЕП: жёсткие ограничения, отсутствие конкурентной борьбы, зачистки в СМИ
Выборы в Европарламент прошли в условиях жестких ограничений, отсутствии честной честной конкурентной борьбы, зачисток информполя от альтернативных источников информации, разнузданной антироссийской кампании. Так оценила голосование официальный представитель МИД России Мария Захарова
2024-06-10T19:45
2024-06-10T19:52
новости
мария захарова
россия
брюссель
урсула фон дер ляйен
ес
европарламент
мид
выборы
русофобия
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Она напомнила, что даже состоявшаяся предвыборная кампания по "нелепости и безответственности заявлений была доведена до абсурда", так как в ней все упоминания о голосовании проходили с неуместными отсылками к "российскому следу", "вмешательству" России, "руке Кремля" и необходимости "победы Украины" в "войне с Россией". "Политические силы, выступающие против бездумной и наносящей ущерб самому Евросоюзу конфронтации с Россией, подвергались дискриминации, а зачастую – прямому давлению и травле. (...) Любое выражение несогласия с проводимой Брюсселем политикой и её последствиями для социально-экономической ситуации в ЕС моментально приравнивалось к "работе в интересах Кремля", – заявила Захарова. Спикер МИД указала, что наблюдение за голосованием носило исключительно номинальный характер, так как численность специальной миссии БДИПЧ ОБСЕ, уже дежурно признавшей соответствие евровыборов всем стандартам, составила всего 19 человек. Очевидный протест прошедшим выборам выразила значительная часть стран Евросоюза, проигнорировав выборы. Так произошло в Литве, Латвии, Эстонии, констатировала Захарова. Антироссийскую позицию в ЕП представитель Министерства РФ назвала эсовским мейнстримом, который достиг "беспрецедентного уровня враждебности". "Плодящий бесконечные антироссийские тексты евроинститут дискредитировал себя, стал откровенно русофобской структурой, привечающей разного рода маргиналов, называющих себя "российской оппозицией", и даже экстремистов и террористов. По итогам выборов в Европарламенте в целом сохранена "идеологическая база" для дальнейшей поддержки нынешнего основанного на русофобии саморазрушительного политического курса ЕС", – заключила она. Напомним, выборы в 27 странах-членах ЕС прошли с 6 по 9 июня. Главным победителем стала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, известная широкой поддержкой Киева, выступающая за эскалацию конфликта.Как Евросоюз поглощает остатки экономики Украины читайте в интервью военного обозревателя и волонтера Алексея Живова.
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новости, мария захарова, россия, брюссель, урсула фон дер ляйен, ес, европарламент, мид, выборы, русофобия
Новости, Мария Захарова, Россия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Европарламент, МИД, выборы, Русофобия

В МИД РФ оценили ход выборов в ЕП: жёсткие ограничения, отсутствие конкурентной борьбы, зачистки в СМИ

19:45 10.06.2024 (обновлено: 19:52 10.06.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Выборы в Европарламент прошли в условиях жестких ограничений, отсутствии честной честной конкурентной борьбы, зачисток информполя от альтернативных источников информации, разнузданной антироссийской кампании. Так оценила голосование официальный представитель МИД России Мария Захарова
Она напомнила, что даже состоявшаяся предвыборная кампания по "нелепости и безответственности заявлений была доведена до абсурда", так как в ней все упоминания о голосовании проходили с неуместными отсылками к "российскому следу", "вмешательству" России, "руке Кремля" и необходимости "победы Украины" в "войне с Россией".
"Политические силы, выступающие против бездумной и наносящей ущерб самому Евросоюзу конфронтации с Россией, подвергались дискриминации, а зачастую – прямому давлению и травле. (...) Любое выражение несогласия с проводимой Брюсселем политикой и её последствиями для социально-экономической ситуации в ЕС моментально приравнивалось к "работе в интересах Кремля", – заявила Захарова.
Спикер МИД указала, что наблюдение за голосованием носило исключительно номинальный характер, так как численность специальной миссии БДИПЧ ОБСЕ, уже дежурно признавшей соответствие евровыборов всем стандартам, составила всего 19 человек.
Очевидный протест прошедшим выборам выразила значительная часть стран Евросоюза, проигнорировав выборы. Так произошло в Литве, Латвии, Эстонии, констатировала Захарова.
Антироссийскую позицию в ЕП представитель Министерства РФ назвала эсовским мейнстримом, который достиг "беспрецедентного уровня враждебности".
"Плодящий бесконечные антироссийские тексты евроинститут дискредитировал себя, стал откровенно русофобской структурой, привечающей разного рода маргиналов, называющих себя "российской оппозицией", и даже экстремистов и террористов. По итогам выборов в Европарламенте в целом сохранена "идеологическая база" для дальнейшей поддержки нынешнего основанного на русофобии саморазрушительного политического курса ЕС", – заключила она.
Напомним, выборы в 27 странах-членах ЕС прошли с 6 по 9 июня. Главным победителем стала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, известная широкой поддержкой Киева, выступающая за эскалацию конфликта.
Как Евросоюз поглощает остатки экономики Украины читайте в интервью военного обозревателя и волонтера Алексея Живова.
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19:45В МИД РФ оценили ход выборов в ЕП: жёсткие ограничения, отсутствие конкурентной борьбы, зачистки в СМИ
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