Урсула фон дер Ляйен выступила за эскалацию конфликта на Украине - 31.05.2023 Украина.ру
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Урсула фон дер Ляйен выступила за эскалацию конфликта на Украине
Урсула фон дер Ляйен выступила за эскалацию конфликта на Украине - 31.05.2023 Украина.ру
Урсула фон дер Ляйен выступила за эскалацию конфликта на Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с критикой призыва ряда государств к прекращению огня на Украине. Ее слова прозвучали в ходе выступления на форуме по безопасности в Словакии 31 мая
2023-05-31T14:02
2023-05-31T14:02
новости
урсула фон дер ляйен
эскалация
рф
линдси грэм
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"Прекращение огня, в результате которого конфликт останется замороженным, не приведет к прочному миру. Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения. Никто не будет инвестировать или восстанавливать, и конфликт может разгореться в любой момент. Нет. Справедливый мир должен привести к выводу российских войск и техники с территории Украины", — сказала она.Некоторое время назад, объявленный в розыск в РФ американский сенатор Линдси Грэм заявил, что рад возможности разозлить российские власти своей поддержкой властей УкраиныРанее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний сенатора США Линдси Грэма об убийствах россиян.Грэм в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что смерть граждан России является удачной тратой американских денег, после его подвергли жёсткой критике со стороны российских официальных лиц.Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила также дать правовое определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить уголовную ответственность за её проявление.Ранее в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов сказал, что киевский террористический режим угрожает существованию России.Слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об убийстве русских во всём мире говорят о том, что власти страны ставят целью уничтожить РФ как государство и разделить её на части, считает он.На данный момент, среди украинских политиков нет таких, которые могли быть изменить политическую риторику страны и отказаться от антироссийского направления, отметил Корнилов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Корнилова на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221201/1041416755.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, урсула фон дер ляйен, эскалация, рф, линдси грэм
Новости, Урсула фон дер Ляйен, эскалация, РФ, Линдси Грэм

Урсула фон дер Ляйен выступила за эскалацию конфликта на Украине

14:02 31.05.2023
 
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с критикой призыва ряда государств к прекращению огня на Украине. Ее слова прозвучали в ходе выступления на форуме по безопасности в Словакии 31 мая
"Прекращение огня, в результате которого конфликт останется замороженным, не приведет к прочному миру. Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения. Никто не будет инвестировать или восстанавливать, и конфликт может разгореться в любой момент. Нет. Справедливый мир должен привести к выводу российских войск и техники с территории Украины", — сказала она.
Некоторое время назад, объявленный в розыск в РФ американский сенатор Линдси Грэм заявил, что рад возможности разозлить российские власти своей поддержкой властей Украины
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний сенатора США Линдси Грэма об убийствах россиян.
Грэм в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что смерть граждан России является удачной тратой американских денег, после его подвергли жёсткой критике со стороны российских официальных лиц.
Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила также дать правовое определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить уголовную ответственность за её проявление.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов сказал, что киевский террористический режим угрожает существованию России.
Слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об убийстве русских во всём мире говорят о том, что власти страны ставят целью уничтожить РФ как государство и разделить её на части, считает он.
На данный момент, среди украинских политиков нет таких, которые могли быть изменить политическую риторику страны и отказаться от антироссийского направления, отметил Корнилов.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Корнилова на сайте Украина.ру
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