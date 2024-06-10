https://ukraina.ru/20240610/1055586453.html

Стесняться больше нечего: Пентагон раскрыл свою роль в атаках на российские самолеты

Стесняться больше нечего: Пентагон раскрыл свою роль в атаках на российские самолеты - 10.06.2024 Украина.ру

Стесняться больше нечего: Пентагон раскрыл свою роль в атаках на российские самолеты

Американцы заявляют, что российский самолет А-50 был сбит над Азовским морем 14 января этого года из ЗРК Patriot. Министерство обороны РФ официально информацию об этом происшествии не подтверждало

2024-06-10T17:07

2024-06-10T17:07

2024-06-10T17:07

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А-50А-50 – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный на базе военно-транспортного самолета Ил-76. Был принят на вооружение в 1989 году.Основное предназначение самолета – обнаружение и сопровождение воздушных и надводных целей, работа в связке с истребителями и ударной авиацией для их наведения на цели, может функционировать как воздушный командный пункт. В открытых источниках говорится, что стоимость одной единицы А-50 – 330 млн долларов.За время российской спецоперации официально был подтвержден один инцидент с участием А-50. В конце февраля прошлого года один из таких самолетов был атакован беспилотником на белорусском аэродроме в Мачулищах вблизи Минска.Факт атаки подтвердил белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, борт получил повреждения и был отправлен в Россию для ремонта. Позже был задержан исполнитель нападения – гражданин Украины и РФ, а также еще два десятка сообщников. Как заявило следствие, операцию координировала Служба безопасности Украины, что потом подтвердили и в самой СБУ.Воздушная засадаЧетырнадцатого января украинские телеграм-каналы сообщили о попадании в А-50 над Азовским морем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день заявил, что не располагает соответствующей информацией и переадресовал журналистов в Минобороны, где эту новость комментировать не стали.Историю на днях решила вспомнить заместитель начальника штаба 10-го командования противовоздушной и противоракетной обороны Армии США полковник Розанна Клементе. Видео с ее выступлением распространилось в интернете.Если верить Клементе, то у Вооруженных сил Украины "вероятно" есть ЗРК Patriot, которые защищают "статические объекты", а также те, при помощи которых они устраивают "воздушные засады".Суть такой "засады" заключается в следующем: установки Patriot передвигаются к самому переднему краю фронта, идет работа по цели, затем дорогостоящий американский ЗРК быстро отводят обратно в тыл.Представительница армии США утверждает, что именно таким образом якобы был сбит в январе А-50.История с Ил-76 под БелгородомПравду или нет говорит Клементе – неизвестно, однако установлено, что ВСУ действительно используют такую схему применения Patriot.Двадцать четвертого января этого года над Белгородской областью, недалеко от границы с Украиной был сбит российский Ил-76. "Перемоги" для украинской стороны в этом случае не вышло – на борту самолета находились 65 военнослужащих ВСУ, которых готовили к обмену, все они погибли.По информации Минобороны РФ, военно-транспортный самолет был сбит украинской армией при помощи систем ПВО.В США на официальном уровне этот эпизод не комментировали, однако газета The New York Times пообщалась на условиях анонимности с источниками, знакомыми с ситуацией. Они заявили, что Ил-76 был сбит из Patriot, Киев не знал, что на борту находились украинцы.Участие ЗападаУстановок Patriot, переданных Украине, буквально наперечет. Маловероятно, что командование ВСУ на свой страх и риск самостоятельно отправляет американский ЗРК к границам, что существенно повышает риск его уничтожения со стороны российской армии.Следовательно, курс на эскалацию и нанесение наиболее болезненных ударов по России и ее вооруженным силам продиктован прямо из США.Похожая история и с высокоточным западным вооружением, иностранные инструкторы не только следят за тем, что с ним происходит на Украине, но и прямо участвуют в запусках такого оружия. Об этом недавно говорил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.По его словам, решение о запуске, введение полетного задания – прерогатива западных военнослужащих. Москва рассматривает это как прямое участие стран НАТО в боевых действиях против РФ, добавил глава государства.Хроника эскалацииСамая свежая новость про эскалацию – Украина будет размещать переданные ей истребители F-16 за границей. Такое заявление, в частности, сделал командир Воздушного командования "Центр" ВВС Украины Сергей Голубцов.По Голубцову, эти самолеты будут в резерве и предназначаться для обучения и ремонтных работ.Наверняка над F-16 западные кураторы киевского режима будут трястись еще больше, поэтому нельзя исключать, что куда-нибудь подальше в Польшу или Румынию отправят все самолеты, которые будут участвовать в боевых действиях.На сегодняшний день не понятно, сколькими истребителями будет располагать Украина. Поставлять F-16 будут буквально с бору по сосенке, Бельгия, например, обещает передать украинской армии 30 таких самолетов, но с оговоркой, что эти поставки растянутся на следующие четыре года.В комментарии РИА Новости глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что места базирования F-16 вне Украины могут стать законной целью для российской армии.Что дальшеЗа все то время, какое длится СВО, натовцы приучили к тому, что если они где-то говорят, что никогда не пойдут на то или иное действие, значит это обязательно рано или поздно случится.Самый яркий пример – удары по "старым" регионам России. Сначала звучало заверение, что Украина ведет борьбу за возвращение территорий, поэтому это нецелесообразно и Запад такое не поддерживает. Такие атаки, однако, последовали очень скоро, в том числе из западного оружия.Следующим шагом стало "добро" на удары по тем же российским регионам высокоточными ракетами Storm Shadow и ATACMS. На словах Североатлантический альянс боялся эскалации, но на деле прорабатывал соответствующие решения. На днях советник президента США Джо Байдена сообщил, что Украина уже воспользовалась этим разрешением.Если продолжать эту логику, то дальше Запад будет постепенно сдвигать ограничения, которые он наложил на применение своего высокоточного оружия по объектам на территории России. Пока в НАТО заявляют, что речь идет о пограничной зоне, а значит можно засекать время до момента, когда последуют новые вводные.Отчасти, другого выхода у Альянса нет, на фронтах СВО дела у Украины не ладятся и нужны все более радикальные меры, чтобы поддерживать жизнеспособность режима в Киеве. Вопрос лишь в том, насколько далеко может зайти ситуация и какой ответ на все это сформирует Россия.О планах НАТО направить своих военных на Украину читайте в интервью военного эксперта, полковника запаса (ЛНР) Виталия Киселёва Запад собирает 300-тысячную группировку войск НАТО для отправки на Украину.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, самолет, нато