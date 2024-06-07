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"Не стоит дергать русских за усы": Орбан предостерег Запад от провоцирования России

"Не стоит дергать русских за усы": Орбан предостерег Запад от провоцирования России - 07.06.2024 Украина.ру

"Не стоит дергать русских за усы": Орбан предостерег Запад от провоцирования России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал "не дергать Россию за усы". Об этом он заявил в интервью радио Kossuth

2024-06-07T14:14

2024-06-07T14:14

2024-06-07T14:14

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Венгерский лидер напомнил, что Россия - это не страна третьего мира. Российская экономика может отставать от Китая и США, но вести боевые действия с Россией рискованно.Орбан отметил, что у России развита военная и военно-техническая область, имеются источники сырья, а территория крупнейшая в мире.Венгерский премьер призвал "не дергать Россию за усы", потому что "на каждый западный шаг будет ответный шаг, и каждый западный шаг, провоцирующий ответный шаг, ведет за собой эскалацию войны".Ранее венгерский премьер заявил, что Североатлантический альянс создаёт угрозу мировой войны. Он подчеркнул, что НАТО создавалась как оборонительный союз. Орбан назвал это абсурдом и сравнил с тем, "если бы пожарный решил, что пожар можно потушить огнеметом“.Премьер-министр Венгрии также предупредил, что в Брюсселе и Вашингтоне готовятся к вступлению в войну. При этом он назвал разговоры о некоей "российской угрозе" маневром Запада для подготовки к вступлению в войну.Сам же Орбан нападение России на государство-член НАТО не считает вероятным.Подробнее о политике Венгрии - в материале Олега Хавича Виктор Орбан: От стипендиата Сороса до "сорособойцы" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, венгрия, виктор орбан, нато, война, конфликт, военная эскалация, эскалация