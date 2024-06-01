"Не возвращать будет дороже": эксперт рассказал, как Запад вернёт российские активы
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в интервью изданию Украина.ру рассказал, есть ли у России шансы вернуть свои активы в случае победы в конфликте на Украине сейчас
"И победить, и вернуть активы можно только силой — другого языка западные "партнёры" не понимают", - заявил Краснов.
Он подчеркнул, что речь идет не о боевых действиях. По мнению эксперта, как победа, так и возврат активов возможны путём дипломатических переговоров. Это является предпочтительным путём.
Однако Краснов подчеркнул, что за словами должна стоять возможность и решимость причинить "неприемлемый, несопоставимый с потенциальными барышами "партнёров" ущерб".
"Запад вернёт украденное, если поймёт, что не возвращать — ему дороже", - пояснил он.
Журналисты CNN ранее сообщили, что министры финансов стран "Группы семи" (G7) рассматривают варианты передачи Киеву прибыли от замороженных российских активов.
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24 мая, 06:20Дмитрий Краснов: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денегЗапад думает, что грабит Россию, когда отдает ее активы Украине, но в итоге разоряет лишь себя. Америка оказывается в роли крыловской свиньи под дубом — неуёмная прожорливость сегодня лишит её кормовой базы завтра