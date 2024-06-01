"Не возвращать будет дороже": эксперт рассказал, как Запад вернёт российские активы - 01.06.2024 Украина.ру
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"Не возвращать будет дороже": эксперт рассказал, как Запад вернёт российские активы
"Не возвращать будет дороже": эксперт рассказал, как Запад вернёт российские активы - 01.06.2024 Украина.ру
"Не возвращать будет дороже": эксперт рассказал, как Запад вернёт российские активы
Кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в интервью изданию Украина.ру рассказал, есть ли у России шансы вернуть свои активы в случае победы в конфликте на Украине сейчас
2024-06-01T07:35
2024-06-01T07:35
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активы
замороженные активы
запад
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Он подчеркнул, что речь идет не о боевых действиях. По мнению эксперта, как победа, так и возврат активов возможны путём дипломатических переговоров. Это является предпочтительным путём.Однако Краснов подчеркнул, что за словами должна стоять возможность и решимость причинить "неприемлемый, несопоставимый с потенциальными барышами "партнёров" ущерб"."Запад вернёт украденное, если поймёт, что не возвращать — ему дороже", - пояснил он. Журналисты CNN ранее сообщили, что министры финансов стран "Группы семи" (G7) рассматривают варианты передачи Киеву прибыли от замороженных российских активов.Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных российских активов.Полностью интервью Дмитрий Краснов: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денег читайте на нашем сайте.
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новости, россия, украина, москва, краснов, владимир зеленский, госдума, активы, замороженные активы, запад
Новости, Россия, Украина, Москва, Краснов, Владимир Зеленский, Госдума, активы, замороженные активы, Запад

"Не возвращать будет дороже": эксперт рассказал, как Запад вернёт российские активы

07:35 01.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в интервью изданию Украина.ру рассказал, есть ли у России шансы вернуть свои активы в случае победы в конфликте на Украине сейчас
"И победить, и вернуть активы можно только силой — другого языка западные "партнёры" не понимают", - заявил Краснов.
Он подчеркнул, что речь идет не о боевых действиях. По мнению эксперта, как победа, так и возврат активов возможны путём дипломатических переговоров. Это является предпочтительным путём.
Однако Краснов подчеркнул, что за словами должна стоять возможность и решимость причинить "неприемлемый, несопоставимый с потенциальными барышами "партнёров" ущерб".
"Запад вернёт украденное, если поймёт, что не возвращать — ему дороже", - пояснил он.
Журналисты CNN ранее сообщили, что министры финансов стран "Группы семи" (G7) рассматривают варианты передачи Киеву прибыли от замороженных российских активов.

Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных российских активов.
Полностью интервью Дмитрий Краснов: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денег читайте на нашем сайте.
Дмитрий Краснов интервью
24 мая, 06:20
Дмитрий Краснов: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денегЗапад думает, что грабит Россию, когда отдает ее активы Украине, но в итоге разоряет лишь себя. Америка оказывается в роли крыловской свиньи под дубом — неуёмная прожорливость сегодня лишит её кормовой базы завтра
 
НовостиРоссияУкраинаМоскваКрасновВладимир ЗеленскийГосдумаактивызамороженные активыЗапад
 
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