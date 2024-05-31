https://ukraina.ru/20240531/1055400919.html

Норвегия и Финляндия назвали допустимыми удары вглубь России

Норвегия и Финляндия назвали допустимыми удары вглубь России - 31.05.2024 Украина.ру

Норвегия и Финляндия назвали допустимыми удары вглубь России

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде считает допустимым использование Украиной западного оружия для нанесения ударов по России. Об этом он заявил норвежской телерадиокомпании NRK

2024-05-31T10:10

2024-05-31T10:10

2024-05-31T10:10

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"Мы считаем, что Украина имеет совершенно чёткое право в соответствии с международным правом нападать на Россию внутри России... Украина может использовать оружие, полученное от западных стран, против военных объектов, имеющих отношение к (СВО на Украине - Ред.)", - цитирует издание главу норвежского МИД.По его мнению, такая ситуация во время конфликта "совершенно нормальная".Президент Финляндии Александер Стубб в интервью агентству Киодо также заявил, что считает допустимым использование западного оружия для ударов по России.При этом он подчеркнул, что нужно, чтобы это было сделано в соответствии с международным правом." […] нужно, чтобы Украина защищала себя. Я не могу поддержать идею ограничений (по целям ударов)… Наш долг оказывать поддержку так, чтобы Украина одержала победу", - отметил финский президент.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Генсек повторил свой тезис 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что таким образом НАТО только повышает градус эскалации.Журналисты французского агентства AFP со ссылкой на "несколько западных источников" сообщили, что ВСУ уже несколько раз применяли западное оружие для ударов по России. В частности, для атаки на Краснодар.Байден разрешил Киеву бить из Харькова по России

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новости, россия, украина, норвегия, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато, финляндия, оружие, вооружения, вооруженные силы украины