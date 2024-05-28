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Макрон выступил за украинские удары по территории России

Макрон выступил за украинские удары по территории России - 28.05.2024 Украина.ру

Макрон выступил за украинские удары по территории России

Украинская армия имеет право атаковать российские военные базы, с которых ВС РФ обстреливает территорию Украины, а страны Запада должны предоставить ей такую возможность, считает президент Франции Эмманюэль Макрон

2024-05-28T21:52

2024-05-28T21:52

2024-05-28T21:56

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Дал ли Макрон разрешение на использование французского оружия таким способом не сообщается. Канцлер ФРГ Олаф Шольц добавил, что Украина "имеет все возможности согласно международному праву делать то, что она делает", а западные страны, которые помогают ей оружием, "обнаружили все правила их использования, которые базируются на международном праве". Помимо этого, Макрон исключил эскалацию конфликта из-за отправки ВСУ дальнобойных ракет. Напомним, Париж неоднократно передавал Киеву французские дальнобойные ракеты SCALP (Système de croisière conventionnel autonome à longue portée), которые представляют собой аналог британских Storm Shadow. Как отмечали французские СМИ, не все ракеты SCALP, отправленные ВСУ, подлежали использованию. Что последует за ударами дальнобойных ракет SCALP в интервью "Украина.ру" рассказал аналитик ФСО.

https://ukraina.ru/20240512/1055016599.html

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новости, украина, эммануэль макрон, киев, россия, вооруженные силы украины, украинская армия, олаф шольц, всу, сво