https://ukraina.ru/20240528/1055342241.html
Макрон выступил за украинские удары по территории России
Макрон выступил за украинские удары по территории России - 28.05.2024 Украина.ру
Макрон выступил за украинские удары по территории России
Украинская армия имеет право атаковать российские военные базы, с которых ВС РФ обстреливает территорию Украины, а страны Запада должны предоставить ей такую возможность, считает президент Франции Эмманюэль Макрон
2024-05-28T21:52
2024-05-28T21:52
2024-05-28T21:56
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Дал ли Макрон разрешение на использование французского оружия таким способом не сообщается. Канцлер ФРГ Олаф Шольц добавил, что Украина "имеет все возможности согласно международному праву делать то, что она делает", а западные страны, которые помогают ей оружием, "обнаружили все правила их использования, которые базируются на международном праве". Помимо этого, Макрон исключил эскалацию конфликта из-за отправки ВСУ дальнобойных ракет. Напомним, Париж неоднократно передавал Киеву французские дальнобойные ракеты SCALP (Système de croisière conventionnel autonome à longue portée), которые представляют собой аналог британских Storm Shadow. Как отмечали французские СМИ, не все ракеты SCALP, отправленные ВСУ, подлежали использованию. Что последует за ударами дальнобойных ракет SCALP в интервью "Украина.ру" рассказал аналитик ФСО.
https://ukraina.ru/20240512/1055016599.html
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новости, украина, эммануэль макрон, киев, россия, вооруженные силы украины, украинская армия, олаф шольц, всу, сво
Новости, Украина, Эммануэль Макрон, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, украинская армия, Олаф Шольц, ВСУ, СВО
Макрон выступил за украинские удары по территории России
21:52 28.05.2024 (обновлено: 21:56 28.05.2024)
Украинская армия имеет право атаковать российские военные базы, с которых ВС РФ обстреливает территорию Украины, а страны Запада должны предоставить ей такую возможность, считает президент Франции Эмманюэль Макрон