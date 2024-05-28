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Умеров призвал западных союзников взять шефство над ВСУ

Умеров призвал западных союзников взять шефство над ВСУ - 28.05.2024 Украина.ру

Умеров призвал западных союзников взять шефство над ВСУ

Странам Запада необходимо взять шефство над военнослужащими украинской армии, чтобы ускорить их подготовку и техническое оснащение. С такой инициативой выступил глава Минобороны Украины Рустем Умеров

2024-05-28T20:03

2024-05-28T20:03

2024-05-28T20:04

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Помимо этого, Умеров попросил западных союзников разрешить украинской армии атаковать иностранным оружием территорию России, а также напомнил о том, что Киев нуждается в замороженных в Европе суверенных российских активах. По заявлению главы Евродипломатии Жозепа Борреля только пара стран, поставлявших военную помощь Киеву, разрешили ВСУ наносить своим оружием удары в российский тыл. Вместе с тем, Боррель не смог указать ни точное количество стран, допустивших такие атаки, ни тем более, их назвать. "Говоря откровенно, я не могу назвать число... Некоторые однозначно сказали: я собираюсь снять эти ограничения. Другие сказали то же самое, но не таким ясным образом. Другие сказали: Ну, дайте мне подумать об этом. Поэтому я не могу сказать число тех, которые дали согласие", – сказал он на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран Евросоюза.Накануне главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявлял, что Франция якобы уже приняла решение направить инструкторов на Украину для обучения военнослужащих, однако позже Минобороны Франции и Украины опровергли его слова.

https://ukraina.ru/20231021/1050377301.html

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новости, украина, рустем умеров, вооруженные силы украины, жозеп боррель, киев, минобороны, всу, сво, спецоперация