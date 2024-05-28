Умеров призвал западных союзников взять шефство над ВСУ - 28.05.2024 Украина.ру
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Умеров призвал западных союзников взять шефство над ВСУ
Умеров призвал западных союзников взять шефство над ВСУ - 28.05.2024 Украина.ру
Умеров призвал западных союзников взять шефство над ВСУ
Странам Запада необходимо взять шефство над военнослужащими украинской армии, чтобы ускорить их подготовку и техническое оснащение. С такой инициативой выступил глава Минобороны Украины Рустем Умеров
2024-05-28T20:03
2024-05-28T20:04
новости
украина
рустем умеров
вооруженные силы украины
жозеп боррель
киев
минобороны
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Помимо этого, Умеров попросил западных союзников разрешить украинской армии атаковать иностранным оружием территорию России, а также напомнил о том, что Киев нуждается в замороженных в Европе суверенных российских активах. По заявлению главы Евродипломатии Жозепа Борреля только пара стран, поставлявших военную помощь Киеву, разрешили ВСУ наносить своим оружием удары в российский тыл. Вместе с тем, Боррель не смог указать ни точное количество стран, допустивших такие атаки, ни тем более, их назвать. "Говоря откровенно, я не могу назвать число... Некоторые однозначно сказали: я собираюсь снять эти ограничения. Другие сказали то же самое, но не таким ясным образом. Другие сказали: Ну, дайте мне подумать об этом. Поэтому я не могу сказать число тех, которые дали согласие", – сказал он на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран Евросоюза.Накануне главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявлял, что Франция якобы уже приняла решение направить инструкторов на Украину для обучения военнослужащих, однако позже Минобороны Франции и Украины опровергли его слова.
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новости, украина, рустем умеров, вооруженные силы украины, жозеп боррель, киев, минобороны, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Жозеп Боррель, Киев, Минобороны, ВСУ, СВО, Спецоперация

Умеров призвал западных союзников взять шефство над ВСУ

20:03 28.05.2024 (обновлено: 20:04 28.05.2024)
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
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Странам Запада необходимо взять шефство над военнослужащими украинской армии, чтобы ускорить их подготовку и техническое оснащение. С такой инициативой выступил глава Минобороны Украины Рустем Умеров
"Активно обновляем боевые подразделения для усиления вооруженных сил. В связи с этим пригласил каждую из стран-союзников взять шефство над одной из таких бригад для ее оснащения", – говорится в сообщении на его странице в сети.
Помимо этого, Умеров попросил западных союзников разрешить украинской армии атаковать иностранным оружием территорию России, а также напомнил о том, что Киев нуждается в замороженных в Европе суверенных российских активах.
По заявлению главы Евродипломатии Жозепа Борреля только пара стран, поставлявших военную помощь Киеву, разрешили ВСУ наносить своим оружием удары в российский тыл. Вместе с тем, Боррель не смог указать ни точное количество стран, допустивших такие атаки, ни тем более, их назвать.
"Говоря откровенно, я не могу назвать число... Некоторые однозначно сказали: я собираюсь снять эти ограничения. Другие сказали то же самое, но не таким ясным образом. Другие сказали: Ну, дайте мне подумать об этом. Поэтому я не могу сказать число тех, которые дали согласие", – сказал он на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран Евросоюза.
Накануне главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявлял, что Франция якобы уже приняла решение направить инструкторов на Украину для обучения военнослужащих, однако позже Минобороны Франции и Украины опровергли его слова.
Американские военные инструкторы прибыли на Украину - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
21 октября 2023, 10:21
Инструкторы США в Германии обучают на уровне "учебки" ВСУ – украинский военнопленныйАмериканские инструкторы, обучающие военнослужащих киевского режима в специальных лагерях в Германии, проводят подготовку на уровне "учебки" в ВСУ. Об этом со ссылкой на украинского военнопленного Александра Лыску сообщает РИА Новости
 
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