https://ukraina.ru/20240528/1055343968.html

Пентагон, Госдеп и Белый дом высказались против украинских ударов по РФ

Пентагон, Госдеп и Белый дом высказались против украинских ударов по РФ - 28.05.2024 Украина.ру

Пентагон, Госдеп и Белый дом высказались против украинских ударов по РФ

Соединенные Штаты Америки не будут менять свою позицию по использованию Украиной американского оружия для ударов по территории России, сообщил 28 мая официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер

2024-05-28T23:37

2024-05-28T23:37

2024-05-28T23:39

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Аналогично высказались в Пентагоне и в Белом доме. Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что позиция Вашингтона по поводу того, что украинская армия не должна применять американское оружие для ударов по целям на территории РФ, не изменилась. В свою очередь координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что "США знают о заинтересованности Зеленского использовать западное оружие по целям на территории РФ, но по-прежнему не поддерживают подобное". Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс снять ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России. Украинская сторона неоднократно призывала разрешить подобные действия, президент Франции Эмманюэль Макрон согласен.

https://ukraina.ru/20240528/1055324973.html

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новости, минобороны, пентагон, джон кирби, нато, сша, украина, россия, всу, сво