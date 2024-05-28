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Брать город или отодвинуть линию фронта: эксперт объяснил, какую задачу решают ВС РФ под Харьковом
Брать город или отодвинуть линию фронта: эксперт объяснил, какую задачу решают ВС РФ под Харьковом - 28.05.2024 Украина.ру
Брать город или отодвинуть линию фронта: эксперт объяснил, какую задачу решают ВС РФ под Харьковом
Если ВС РФ приблизятся и усилят удары, то для Харьков станет тупиковым городом, в котором ничего не производится, но надо нести затраты на его содержание. Тогда он станет балластом для Украины. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук
2024-05-28T05:30
2024-05-28T05:30
2024-05-28T05:30
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Многое зависит от того, чего Россия хочет добиться на Харьковском направлении. Если брать Харьков — это одно. Если отодвигать линию фронта как можно дальше от госграницы — это другое. Понятно, что и для того, и для другого нужны ресурсы, рассказал эксперт.Харьков — это огромный город-миллионник. Если будет стоять задача его взять или обойти, то потребуется много людей и техники. Если будет нужно окружить и взять город, то вряд ли получится обойтись без мобилизации, добавил он.Если ВС РФ к приблизятся и усилят удары, то для киевского режима Харьков станет тупиковым городом, который находится на севере страны, в котором ничего не производится, но надо нести затраты на его содержание. В этом случае он станет балластом, указал специалист."Брать Харьков в уличных боях никто не будет. Максимум, что мы можем попытаться, так это обойти его, перерезав коммуникации для украинской группировки. В этом случае без снабжения противник долго не протянет", - отметил эксперт.Нет уверенности, что получится перерезать абсолютно все дороги в Харьков. Но если получится лишить противника основных транспортных артерий, снабжать его уже будет крайне сложно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.руО том, насколько востребована тактика штурмовых групп на мотоциклах можно прочитать в интервью военного историка Сергея Сазонова о "кавалерийской" тактике российских штурмовиков в Донбассе
https://ukraina.ru/20240526/1055294247.html
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новости, харьков, россия, украина, евгений ющук, вс рф, наступление, харьковская область, окружение, сво, транспорт
Новости, Харьков, Россия, Украина, Евгений Ющук, ВС РФ, наступление, Харьковская область, окружение, СВО, транспорт
Брать город или отодвинуть линию фронта: эксперт объяснил, какую задачу решают ВС РФ под Харьковом
Если ВС РФ приблизятся и усилят удары, то для Харьков станет тупиковым городом, в котором ничего не производится, но надо нести затраты на его содержание. Тогда он станет балластом для Украины. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук
Многое зависит от того, чего Россия хочет добиться на Харьковском направлении. Если брать Харьков — это одно. Если отодвигать линию фронта как можно дальше от госграницы — это другое. Понятно, что и для того, и для другого нужны ресурсы, рассказал эксперт.
Харьков — это огромный город-миллионник. Если будет стоять задача его взять или обойти, то потребуется много людей и техники. Если будет нужно окружить и взять город, то вряд ли получится обойтись без мобилизации, добавил он.
"Но, насколько я понимаю, Россия придерживается другой стратегии. Она пытается сделать Харьков балластом для украинской экономики. Заводы там разбиты, с электричеством все плохо", - подчеркнул Ющук.
Если ВС РФ к приблизятся и усилят удары, то для киевского режима Харьков станет тупиковым городом, который находится на севере страны, в котором ничего не производится, но надо нести затраты на его содержание. В этом случае он станет балластом, указал специалист.
"Брать Харьков в уличных боях никто не будет. Максимум, что мы можем попытаться, так это обойти его, перерезав коммуникации для украинской группировки. В этом случае без снабжения противник долго не протянет", - отметил эксперт.
Нет уверенности, что получится перерезать абсолютно все дороги в Харьков. Но если получится лишить противника основных транспортных артерий, снабжать его уже будет крайне сложно, заключил собеседник издания.
О том, насколько востребована тактика штурмовых групп на мотоциклах можно прочитать в интервью военного историка Сергея Сазонова о "кавалерийской" тактике российских штурмовиков в Донбассе