https://ukraina.ru/20240528/1055320866.html

Брать город или отодвинуть линию фронта: эксперт объяснил, какую задачу решают ВС РФ под Харьковом

Брать город или отодвинуть линию фронта: эксперт объяснил, какую задачу решают ВС РФ под Харьковом - 28.05.2024 Украина.ру

Брать город или отодвинуть линию фронта: эксперт объяснил, какую задачу решают ВС РФ под Харьковом

Если ВС РФ приблизятся и усилят удары, то для Харьков станет тупиковым городом, в котором ничего не производится, но надо нести затраты на его содержание. Тогда он станет балластом для Украины. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук

2024-05-28T05:30

2024-05-28T05:30

2024-05-28T05:30

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Многое зависит от того, чего Россия хочет добиться на Харьковском направлении. Если брать Харьков — это одно. Если отодвигать линию фронта как можно дальше от госграницы — это другое. Понятно, что и для того, и для другого нужны ресурсы, рассказал эксперт.Харьков — это огромный город-миллионник. Если будет стоять задача его взять или обойти, то потребуется много людей и техники. Если будет нужно окружить и взять город, то вряд ли получится обойтись без мобилизации, добавил он.Если ВС РФ к приблизятся и усилят удары, то для киевского режима Харьков станет тупиковым городом, который находится на севере страны, в котором ничего не производится, но надо нести затраты на его содержание. В этом случае он станет балластом, указал специалист."Брать Харьков в уличных боях никто не будет. Максимум, что мы можем попытаться, так это обойти его, перерезав коммуникации для украинской группировки. В этом случае без снабжения противник долго не протянет", - отметил эксперт.Нет уверенности, что получится перерезать абсолютно все дороги в Харьков. Но если получится лишить противника основных транспортных артерий, снабжать его уже будет крайне сложно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.руО том, насколько востребована тактика штурмовых групп на мотоциклах можно прочитать в интервью военного историка Сергея Сазонова о "кавалерийской" тактике российских штурмовиков в Донбассе

https://ukraina.ru/20240526/1055294247.html

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