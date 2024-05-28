Брать город или отодвинуть линию фронта: эксперт объяснил, какую задачу решают ВС РФ под Харьковом - 28.05.2024 Украина.ру
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Брать город или отодвинуть линию фронта: эксперт объяснил, какую задачу решают ВС РФ под Харьковом
Брать город или отодвинуть линию фронта: эксперт объяснил, какую задачу решают ВС РФ под Харьковом - 28.05.2024 Украина.ру
Брать город или отодвинуть линию фронта: эксперт объяснил, какую задачу решают ВС РФ под Харьковом
Если ВС РФ приблизятся и усилят удары, то для Харьков станет тупиковым городом, в котором ничего не производится, но надо нести затраты на его содержание. Тогда он станет балластом для Украины. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук
2024-05-28T05:30
2024-05-28T05:30
новости
харьков
россия
украина
евгений ющук
вс рф
наступление
харьковская область
окружение
сво
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Многое зависит от того, чего Россия хочет добиться на Харьковском направлении. Если брать Харьков — это одно. Если отодвигать линию фронта как можно дальше от госграницы — это другое. Понятно, что и для того, и для другого нужны ресурсы, рассказал эксперт.Харьков — это огромный город-миллионник. Если будет стоять задача его взять или обойти, то потребуется много людей и техники. Если будет нужно окружить и взять город, то вряд ли получится обойтись без мобилизации, добавил он.Если ВС РФ к приблизятся и усилят удары, то для киевского режима Харьков станет тупиковым городом, который находится на севере страны, в котором ничего не производится, но надо нести затраты на его содержание. В этом случае он станет балластом, указал специалист."Брать Харьков в уличных боях никто не будет. Максимум, что мы можем попытаться, так это обойти его, перерезав коммуникации для украинской группировки. В этом случае без снабжения противник долго не протянет", - отметил эксперт.Нет уверенности, что получится перерезать абсолютно все дороги в Харьков. Но если получится лишить противника основных транспортных артерий, снабжать его уже будет крайне сложно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.руО том, насколько востребована тактика штурмовых групп на мотоциклах можно прочитать в интервью военного историка Сергея Сазонова о "кавалерийской" тактике российских штурмовиков в Донбассе
https://ukraina.ru/20240526/1055294247.html
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новости, харьков, россия, украина, евгений ющук, вс рф, наступление, харьковская область, окружение, сво, транспорт
Новости, Харьков, Россия, Украина, Евгений Ющук, ВС РФ, наступление, Харьковская область, окружение, СВО, транспорт

Брать город или отодвинуть линию фронта: эксперт объяснил, какую задачу решают ВС РФ под Харьковом

05:30 28.05.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоставка партии вооружения батальону имени Судоплатова
Поставка партии вооружения батальону имени Судоплатова - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Если ВС РФ приблизятся и усилят удары, то для Харьков станет тупиковым городом, в котором ничего не производится, но надо нести затраты на его содержание. Тогда он станет балластом для Украины. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук
Многое зависит от того, чего Россия хочет добиться на Харьковском направлении. Если брать Харьков — это одно. Если отодвигать линию фронта как можно дальше от госграницы — это другое. Понятно, что и для того, и для другого нужны ресурсы, рассказал эксперт.
Харьков — это огромный город-миллионник. Если будет стоять задача его взять или обойти, то потребуется много людей и техники. Если будет нужно окружить и взять город, то вряд ли получится обойтись без мобилизации, добавил он.
"Но, насколько я понимаю, Россия придерживается другой стратегии. Она пытается сделать Харьков балластом для украинской экономики. Заводы там разбиты, с электричеством все плохо", - подчеркнул Ющук.
Если ВС РФ к приблизятся и усилят удары, то для киевского режима Харьков станет тупиковым городом, который находится на севере страны, в котором ничего не производится, но надо нести затраты на его содержание. В этом случае он станет балластом, указал специалист.
"Брать Харьков в уличных боях никто не будет. Максимум, что мы можем попытаться, так это обойти его, перерезав коммуникации для украинской группировки. В этом случае без снабжения противник долго не протянет", - отметил эксперт.
Нет уверенности, что получится перерезать абсолютно все дороги в Харьков. Но если получится лишить противника основных транспортных артерий, снабжать его уже будет крайне сложно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.ру
О том, насколько востребована тактика штурмовых групп на мотоциклах можно прочитать в интервью военного историка Сергея Сазонова о "кавалерийской" тактике российских штурмовиков в Донбассе
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