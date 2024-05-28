https://ukraina.ru/20240528/1055320447.html

Василий Ющук объяснил, какую игру затеял Запад, чтобы попытаться отобрать у России "ядерную дубинку"

Василий Ющук объяснил, какую игру затеял Запад, чтобы попытаться отобрать у России "ядерную дубинку" - 28.05.2024 Украина.ру

Василий Ющук объяснил, какую игру затеял Запад, чтобы попытаться отобрать у России "ядерную дубинку"

Заявления США о ядерном разоружении ставят целью ослабить оппонента. Это политическая игра, нацеленная на то, чтобы попытаться отобрать у оппонента "ядерную дубинку". Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук

2024-05-28T04:50

2024-05-28T04:50

2024-05-28T04:50

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безопасность

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Ядерное оружие — это апогей эскалации, когда все остальные способы разрешить конфликт себя исчерпали. Это очень серьезный вопрос, поскольку он ставит под угрозу существование всего человечества, рассказал эксперт.США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, это такая хитрая политика. Они заявляют следующее: "Давайте разоружимся так, что у вас вообще не будет ядерного оружия, потому что это опасно", отметил он.Сначала делаются заявления, что ядерное оружие может быть применено. Если это не помогает, проводятся учения, когда происходит развертывание ядерных сил, их приводят в боевую готовность, отметил он."Далее идут испытания — вы на своей территории ударяете ракету в каком-то безлюдном месте. Показываете оппоненту свои намерения", - указал специалист.Если и это не помогает, наносится удар по безлюдному участку на вражеской территории (скажем, по пустыне в США). Жертв и разрушений нет, а решимость продемонстрировали. Если все это вместе не помогло, то тогда начинается ядерная война, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.руО том, что означают совместные ядерные учения Белоруссии и России можно прочитать в интервью Владимира Козина НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко

https://ukraina.ru/20240525/1055284313.html

россия

сша

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новости, россия, сша, запад, евгений ющук, ядерное оружие, ядерная война, безопасность, военные учения