Василий Ющук объяснил, какую игру затеял Запад, чтобы попытаться отобрать у России "ядерную дубинку" - 28.05.2024 Украина.ру
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Василий Ющук объяснил, какую игру затеял Запад, чтобы попытаться отобрать у России "ядерную дубинку"
Василий Ющук объяснил, какую игру затеял Запад, чтобы попытаться отобрать у России "ядерную дубинку" - 28.05.2024 Украина.ру
Василий Ющук объяснил, какую игру затеял Запад, чтобы попытаться отобрать у России "ядерную дубинку"
Заявления США о ядерном разоружении ставят целью ослабить оппонента. Это политическая игра, нацеленная на то, чтобы попытаться отобрать у оппонента "ядерную дубинку". Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук
2024-05-28T04:50
2024-05-28T04:50
новости
россия
сша
запад
евгений ющук
ядерное оружие
ядерная война
безопасность
военные учения
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Ядерное оружие — это апогей эскалации, когда все остальные способы разрешить конфликт себя исчерпали. Это очень серьезный вопрос, поскольку он ставит под угрозу существование всего человечества, рассказал эксперт.США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, это такая хитрая политика. Они заявляют следующее: "Давайте разоружимся так, что у вас вообще не будет ядерного оружия, потому что это опасно", отметил он.Сначала делаются заявления, что ядерное оружие может быть применено. Если это не помогает, проводятся учения, когда происходит развертывание ядерных сил, их приводят в боевую готовность, отметил он."Далее идут испытания — вы на своей территории ударяете ракету в каком-то безлюдном месте. Показываете оппоненту свои намерения", - указал специалист.Если и это не помогает, наносится удар по безлюдному участку на вражеской территории (скажем, по пустыне в США). Жертв и разрушений нет, а решимость продемонстрировали. Если все это вместе не помогло, то тогда начинается ядерная война, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.руО том, что означают совместные ядерные учения Белоруссии и России можно прочитать в интервью Владимира Козина НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко
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сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, запад, евгений ющук, ядерное оружие, ядерная война, безопасность, военные учения
Новости, Россия, США, Запад, Евгений Ющук, Ядерное оружие, ядерная война, безопасность, военные учения

Василий Ющук объяснил, какую игру затеял Запад, чтобы попытаться отобрать у России "ядерную дубинку"

04:50 28.05.2024
 
© РИА Новости . Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкС. Шойгу проинспектировал Тейковский дивизион с ракетным комплексом (ПГРК) "Ярс"
С. Шойгу проинспектировал Тейковский дивизион с ракетным комплексом (ПГРК) Ярс - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Вадим Савицкий
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Заявления США о ядерном разоружении ставят целью ослабить оппонента. Это политическая игра, нацеленная на то, чтобы попытаться отобрать у оппонента "ядерную дубинку". Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук
Ядерное оружие — это апогей эскалации, когда все остальные способы разрешить конфликт себя исчерпали. Это очень серьезный вопрос, поскольку он ставит под угрозу существование всего человечества, рассказал эксперт.
США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, это такая хитрая политика. Они заявляют следующее: "Давайте разоружимся так, что у вас вообще не будет ядерного оружия, потому что это опасно", отметил он.
"На самом же деле это ставит целью ослабить оппонента. Это политическая игра, нацеленная на то, чтобы отобрать у него ядерную дубинку. А цепочка ядерной эскалации выглядит следующим образом", - указал Ющук.
Сначала делаются заявления, что ядерное оружие может быть применено. Если это не помогает, проводятся учения, когда происходит развертывание ядерных сил, их приводят в боевую готовность, отметил он.
"Далее идут испытания — вы на своей территории ударяете ракету в каком-то безлюдном месте. Показываете оппоненту свои намерения", - указал специалист.
Если и это не помогает, наносится удар по безлюдному участку на вражеской территории (скажем, по пустыне в США). Жертв и разрушений нет, а решимость продемонстрировали. Если все это вместе не помогло, то тогда начинается ядерная война, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.ру
О том, что означают совместные ядерные учения Белоруссии и России можно прочитать в интервью Владимира Козина НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко
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"Так русские и до Парижа дойдут": что задумали США в Молдавии и как на это ответит Москва – Ищенко
 
НовостиРоссияСШАЗападЕвгений ЮщукЯдерное оружиеядерная войнабезопасностьвоенные учения
 
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