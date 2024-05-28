https://ukraina.ru/20240528/1055303362.html

"Бросят на фронт все, что шевелится": Ищенко объяснил, почему прорыв на севере Украины будет тяжелым

"Бросят на фронт все, что шевелится": Ищенко объяснил, почему прорыв на севере Украины будет тяжелым - 28.05.2024 Украина.ру

"Бросят на фронт все, что шевелится": Ищенко объяснил, почему прорыв на севере Украины будет тяжелым

Со всех направлений, где у российской армии намечались прорывы, сейчас поступают сообщения, что к ВСУ отовсюду идут подкрепления. Это украинские военнослужащие, которых мобилизовали совсем недавно. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-05-28T05:00

2024-05-28T05:00

2024-05-28T05:00

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Уже сейчас видно, что прорыв на севере Украины будет тяжелым, поскольку Владимир Зеленский бросает туда мобилизованных буквально с колес и затыкает бреши в обороне их телами, рассказал эксперт.Ситуация на Харьковском направлении для ВС РФ не такая благостная, как может показаться. Поскольку украинские власти еще имеют под рукой достаточное количество демографического материала, они решили бросить на фронт "все, что шевелится", отметил Ищенко.Со всех направлений, где у российской армии намечались прорывы, сейчас поступают сообщения, что к ВСУ отовсюду идут подкрепления. В основном это не профессиональные войска. Это люди, которых мобилизовали совсем недавно, указал он."Три-пять дней, и он на фронте. Шесть-семь дней, и он погиб. Это то, что мы в свое время видели в Артемовске. Вы же помните, сколько мы брали этот город, который киевский режим просто заваливал трупами. Сейчас противник пытается повторить тот же самый фокус", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором читайте на сайте Украина.руО том, как США подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов России можно прочитать в интервью Дмитрия Краснова: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денег

https://ukraina.ru/20240527/1055277885.html

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новости, россия, украина, ростислав ищенко, владимир зеленский, вс рф, харьковская область, наступление, прорыв, мобилизация, всу