"Терпение Путина лопнуло": The Guardian пишет о чистках в Минобороны РФ - 27.05.2024 Украина.ру
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"Терпение Путина лопнуло": The Guardian пишет о чистках в Минобороны РФ
"Терпение Путина лопнуло": The Guardian пишет о чистках в Минобороны РФ - 27.05.2024 Украина.ру
"Терпение Путина лопнуло": The Guardian пишет о чистках в Минобороны РФ
Ряду задержаний высокопоставленных чиновников Минобороны РФ поспособствовала смена руководства ведомства. Об этом сообщили журналисты британской газеты The Guardian
2024-05-27T12:31
2024-05-27T12:31
новости
россия
великобритания
москва
сергей шойгу
владимир путин
андрей белоусов
фсб
минобороны
the guardian
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После увольнения Сергея Шойгу с поста министра обороны России, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет расследовали несколько дел о коррупции на высоком уровне.Во главу Министерства обороны РФ президент России Владимир Путин назначил Андрея Белоусова.Журналисты приводят слова капитана Джона Формана, бывшего атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве."ФСБ наконец-то вцепилась в министерство обороны и генеральный штаб", - сказал Форман.По его мнению, аресты могут продолжиться после того, как "терпение Путина окончательно лопнуло".Британский капитан добавил, что Сергей Шойгу, возглавляя Минобороны РФ, держал ФСБ вдали от своего ведомства, а арестов было мало.Замминистра обороны Тимур Иванов был арестован 23 апреля по подозрению в получении взятки. После арестовали начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова и начальника управления связи российского Генштаба Вадима Шамарина. Позднее сообщили о задержании сотрудника управления Департамента обеспечения оборонного заказа МО РФ Владимира Вертелецкого.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержания чиновников из Минобороны. По словам Пескова, борьба с коррупцией - это последовательная работа. Это не кампания, а постоянно продолжающаяся работа, добавил он.
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новости, россия, великобритания, москва, сергей шойгу, владимир путин, андрей белоусов, фсб, минобороны, the guardian, следственный комитет рф, следственный комитет, арест, коррупция
Новости, Россия, Великобритания, Москва, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Андрей Белоусов, ФСБ, Минобороны, The Guardian, Следственный Комитет РФ, Следственный комитет, арест, коррупция

"Терпение Путина лопнуло": The Guardian пишет о чистках в Минобороны РФ

12:31 27.05.2024
 
© Суды общей юрисдикции города Москвы телеграм-канал
© Суды общей юрисдикции города Москвы телеграм-канал
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Ряду задержаний высокопоставленных чиновников Минобороны РФ поспособствовала смена руководства ведомства. Об этом сообщили журналисты британской газеты The Guardian
После увольнения Сергея Шойгу с поста министра обороны России, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет расследовали несколько дел о коррупции на высоком уровне.
Во главу Министерства обороны РФ президент России Владимир Путин назначил Андрея Белоусова.
Журналисты приводят слова капитана Джона Формана, бывшего атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве.
"ФСБ наконец-то вцепилась в министерство обороны и генеральный штаб", - сказал Форман.
По его мнению, аресты могут продолжиться после того, как "терпение Путина окончательно лопнуло".
Британский капитан добавил, что Сергей Шойгу, возглавляя Минобороны РФ, держал ФСБ вдали от своего ведомства, а арестов было мало.
Замминистра обороны Тимур Иванов был арестован 23 апреля по подозрению в получении взятки. После арестовали начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова и начальника управления связи российского Генштаба Вадима Шамарина. Позднее сообщили о задержании сотрудника управления Департамента обеспечения оборонного заказа МО РФ Владимира Вертелецкого.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержания чиновников из Минобороны. По словам Пескова, борьба с коррупцией - это последовательная работа. Это не кампания, а постоянно продолжающаяся работа, добавил он.
24 мая, 17:10
Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государствуЗа последний месяц в России по разным уголовным делам были задержаны четверо высокопоставленных сотрудников Минобороны
 
НовостиРоссияВеликобританияМоскваСергей ШойгуВладимир ПутинАндрей БелоусовФСБМинобороныThe GuardianСледственный Комитет РФСледственный комитетаресткоррупция
 
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