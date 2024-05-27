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"Терпение Путина лопнуло": The Guardian пишет о чистках в Минобороны РФ

"Терпение Путина лопнуло": The Guardian пишет о чистках в Минобороны РФ - 27.05.2024 Украина.ру

"Терпение Путина лопнуло": The Guardian пишет о чистках в Минобороны РФ

Ряду задержаний высокопоставленных чиновников Минобороны РФ поспособствовала смена руководства ведомства. Об этом сообщили журналисты британской газеты The Guardian

2024-05-27T12:31

2024-05-27T12:31

2024-05-27T12:31

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После увольнения Сергея Шойгу с поста министра обороны России, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет расследовали несколько дел о коррупции на высоком уровне.Во главу Министерства обороны РФ президент России Владимир Путин назначил Андрея Белоусова.Журналисты приводят слова капитана Джона Формана, бывшего атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве."ФСБ наконец-то вцепилась в министерство обороны и генеральный штаб", - сказал Форман.По его мнению, аресты могут продолжиться после того, как "терпение Путина окончательно лопнуло".Британский капитан добавил, что Сергей Шойгу, возглавляя Минобороны РФ, держал ФСБ вдали от своего ведомства, а арестов было мало.Замминистра обороны Тимур Иванов был арестован 23 апреля по подозрению в получении взятки. После арестовали начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова и начальника управления связи российского Генштаба Вадима Шамарина. Позднее сообщили о задержании сотрудника управления Департамента обеспечения оборонного заказа МО РФ Владимира Вертелецкого.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержания чиновников из Минобороны. По словам Пескова, борьба с коррупцией - это последовательная работа. Это не кампания, а постоянно продолжающаяся работа, добавил он.

https://ukraina.ru/20240524/1055270924.html

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