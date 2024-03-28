"Вас просто убьют": эксперт о том, почему после захода на Украину с НАТО будет совсем другой разговор - 28.03.2024 Украина.ру
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"Вас просто убьют": эксперт о том, почему после захода на Украину с НАТО будет совсем другой разговор
"Вас просто убьют": эксперт о том, почему после захода на Украину с НАТО будет совсем другой разговор - 28.03.2024 Украина.ру
"Вас просто убьют": эксперт о том, почему после захода на Украину с НАТО будет совсем другой разговор
Люди Донбасса восстали, когда киевский режим пришел убивать их только за то, что они русские. В случае с СВО ситуация немного сложнее. Но как только в Россию приходят иностранные войска, начинается совсем другой разговор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян
2024-03-28T04:40
2024-03-28T04:40
новости
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Как только французский контингент "расквартируется в Одессе", через час координаты этого места окажутся в Москве, туда прилетит ракета и на этом все закончится. И президенту Франции Эммануэлю Макрону сейчас это пытаются объяснить, рассказал историк.В чем сложность текущей ситуации на Украине? Как ни крути, она начиналась как гражданская война в Донбассе. Гражданская война – это всегда очень тяжелая история. Чтобы в ней победить, нужно быть или идеологически подготовленным, либо испытывать лютую ненависть к врагу, добавил он.ВС РФ уже устроили социалистическое соревнование по "Абрамсам", а с французами никто не будет лишний раз вступать в полемику. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев это максимально правильно обозначил: "Вас (контингент НАТО на Украине. - Ред.) просто убьют", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Армен Гаспарян: Как только ВСУ заменят негры и арабы из Франции, Россия поступит с ними по девизу Хрущева читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, франция, армен гаспарян, николай патрушев, эммануэль макрон, нато, совбез, украина, донбасс, сво, война
Новости, Россия, Франция, Армен Гаспарян, Николай Патрушев, Эммануэль Макрон, НАТО, Совбез, Украина, Донбасс, СВО, война

"Вас просто убьют": эксперт о том, почему после захода на Украину с НАТО будет совсем другой разговор

04:40 28.03.2024
 
© commons.wikimedia.org / Staff Sgt. Jason Hullбританские военные десантники
британские военные десантники - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© commons.wikimedia.org / Staff Sgt. Jason Hull
Читать в
Люди Донбасса восстали, когда киевский режим пришел убивать их только за то, что они русские. В случае с СВО ситуация немного сложнее. Но как только в Россию приходят иностранные войска, начинается совсем другой разговор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян
Как только французский контингент "расквартируется в Одессе", через час координаты этого места окажутся в Москве, туда прилетит ракета и на этом все закончится. И президенту Франции Эммануэлю Макрону сейчас это пытаются объяснить, рассказал историк.
В чем сложность текущей ситуации на Украине? Как ни крути, она начиналась как гражданская война в Донбассе. Гражданская война – это всегда очень тяжелая история. Чтобы в ней победить, нужно быть или идеологически подготовленным, либо испытывать лютую ненависть к врагу, добавил он.
"Люди Донбасса восстали, когда киевский режим пришел убивать их только за то, что они русские. В случае с СВО ситуация чуть сложнее. Но как только в Россию приходят иноземные войска, разговор начинается совсем другой", - отметил Гаспарян.
ВС РФ уже устроили социалистическое соревнование по "Абрамсам", а с французами никто не будет лишний раз вступать в полемику. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев это максимально правильно обозначил: "Вас (контингент НАТО на Украине. - Ред.) просто убьют", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Армен Гаспарян: Как только ВСУ заменят негры и арабы из Франции, Россия поступит с ними по девизу Хрущева читайте на сайте Украина.ру
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Вчера, 14:49
Алексей Подберезкин: Россия под Часовым Яром оставила огромную воронку от планов Польши заменить ВСУРанее польские СМИ сообщили о скоропостижной кончине бригадного генерала Адама Марчака. Это произошло после новости об ударе российского ОТРК "Искандер" по заглубленному бункеру в районе Часов Яра, где для планирования военных операций находились старшие офицеры США и Польши
 
НовостиРоссияФранцияАрмен ГаспарянНиколай ПатрушевЭммануэль МакронНАТОСовбезУкраинаДонбассСВОвойна
 
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04:50Эксперт объяснил, почему для эффективных ударов по штабам ГУР И СБУ военным нужно долго бить в одну точку
04:40"Вас просто убьют": эксперт о том, почему после захода на Украину с НАТО будет совсем другой разговор
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03:20Политолог рассказал, почему заход военного контингента на Украину зависит не от Франции, а от позиции США
03:10Журналист объяснил, как теракт в "Крокусе" может повлечь фундаментальные изменения по ситуации на Украине
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