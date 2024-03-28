https://ukraina.ru/20240328/1054154671.html

"Вас просто убьют": эксперт о том, почему после захода на Украину с НАТО будет совсем другой разговор

"Вас просто убьют": эксперт о том, почему после захода на Украину с НАТО будет совсем другой разговор - 28.03.2024 Украина.ру

"Вас просто убьют": эксперт о том, почему после захода на Украину с НАТО будет совсем другой разговор

Люди Донбасса восстали, когда киевский режим пришел убивать их только за то, что они русские. В случае с СВО ситуация немного сложнее. Но как только в Россию приходят иностранные войска, начинается совсем другой разговор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян

2024-03-28T04:40

2024-03-28T04:40

2024-03-28T04:40

новости

россия

франция

армен гаспарян

николай патрушев

эммануэль макрон

нато

совбез

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/35/1034183542_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_3943588816dd44c9f20015cb575aeab2.jpg

Как только французский контингент "расквартируется в Одессе", через час координаты этого места окажутся в Москве, туда прилетит ракета и на этом все закончится. И президенту Франции Эммануэлю Макрону сейчас это пытаются объяснить, рассказал историк.В чем сложность текущей ситуации на Украине? Как ни крути, она начиналась как гражданская война в Донбассе. Гражданская война – это всегда очень тяжелая история. Чтобы в ней победить, нужно быть или идеологически подготовленным, либо испытывать лютую ненависть к врагу, добавил он.ВС РФ уже устроили социалистическое соревнование по "Абрамсам", а с французами никто не будет лишний раз вступать в полемику. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев это максимально правильно обозначил: "Вас (контингент НАТО на Украине. - Ред.) просто убьют", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Армен Гаспарян: Как только ВСУ заменят негры и арабы из Франции, Россия поступит с ними по девизу Хрущева читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240327/1054144586.html

россия

франция

украина

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, франция, армен гаспарян, николай патрушев, эммануэль макрон, нато, совбез, украина, донбасс, сво, война