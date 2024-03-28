"Вас просто убьют": эксперт о том, почему после захода на Украину с НАТО будет совсем другой разговор
Люди Донбасса восстали, когда киевский режим пришел убивать их только за то, что они русские. В случае с СВО ситуация немного сложнее. Но как только в Россию приходят иностранные войска, начинается совсем другой разговор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян
Как только французский контингент "расквартируется в Одессе", через час координаты этого места окажутся в Москве, туда прилетит ракета и на этом все закончится. И президенту Франции Эммануэлю Макрону сейчас это пытаются объяснить, рассказал историк.
В чем сложность текущей ситуации на Украине? Как ни крути, она начиналась как гражданская война в Донбассе. Гражданская война – это всегда очень тяжелая история. Чтобы в ней победить, нужно быть или идеологически подготовленным, либо испытывать лютую ненависть к врагу, добавил он.
"Люди Донбасса восстали, когда киевский режим пришел убивать их только за то, что они русские. В случае с СВО ситуация чуть сложнее. Но как только в Россию приходят иноземные войска, разговор начинается совсем другой", - отметил Гаспарян.
ВС РФ уже устроили социалистическое соревнование по "Абрамсам", а с французами никто не будет лишний раз вступать в полемику. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев это максимально правильно обозначил: "Вас (контингент НАТО на Украине. - Ред.) просто убьют", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Армен Гаспарян: Как только ВСУ заменят негры и арабы из Франции, Россия поступит с ними по девизу Хрущева читайте на сайте Украина.ру
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