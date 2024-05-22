Кремль удивило хамское заявление Блинкена - 22.05.2024 Украина.ру
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Кремль удивило хамское заявление Блинкена
Кремль удивило хамское заявление Блинкена - 22.05.2024 Украина.ру
Кремль удивило хамское заявление Блинкена
В Кремле назвали хамским заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2024-05-22T15:20
2024-05-22T15:52
новости
иран
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россия
эбрахим (ибрахим) раиси
энтони блинкен
дмитрий песков
гибель
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Песков отметил, что не видел заявления Блинкена в оригинале, поэтому ему трудно поверить этой информации."Тем более такой высокопоставленный представитель такой страны как США мог сделать, дипломатично говоря, неловкое заявление, а говоря по сути - хамское заявление в отношении целого народа", - заявил Песков.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир и иранский народ выиграли от гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Он также отметил, что в США не оплакивают гибель иранского президента. А ведомство, возглавляемого Блинкена, всё же опубликовало соболезнования в связи с гибелью Раиси.Вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси 19 мая потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. На борту также находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица государства.Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.Президент России Владимир Путин 20 мая направил телеграмму Верховному руководителю Исламской Республики Иран аятолле Али Хаменеи. Российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси. Путин подчеркнул, что навсегда сохранит о Раиси самую светлую память.
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новости, иран, сша, россия, эбрахим (ибрахим) раиси, энтони блинкен, дмитрий песков, гибель
Новости, Иран, США, Россия, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, гибель

Кремль удивило хамское заявление Блинкена

15:20 22.05.2024 (обновлено: 15:52 22.05.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В Кремле назвали хамским заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
Песков отметил, что не видел заявления Блинкена в оригинале, поэтому ему трудно поверить этой информации.
"Тем более такой высокопоставленный представитель такой страны как США мог сделать, дипломатично говоря, неловкое заявление, а говоря по сути - хамское заявление в отношении целого народа", - заявил Песков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир и иранский народ выиграли от гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Он также отметил, что в США не оплакивают гибель иранского президента. А ведомство, возглавляемого Блинкена, всё же опубликовало соболезнования в связи с гибелью Раиси.
Вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси 19 мая потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. На борту также находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица государства.
Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
Президент России Владимир Путин 20 мая направил телеграмму Верховному руководителю Исламской Республики Иран аятолле Али Хаменеи. Российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси. Путин подчеркнул, что навсегда сохранит о Раиси самую светлую память.
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